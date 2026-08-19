Cựu á quân Wimbledon dương tính với cocaine, bị đình chỉ thi đấu

TPO - Cựu á quân Wimbledon Nick Kyrgios vừa nhận án đình chỉ thi đấu tạm thời sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với cocaine tại giải Mallorca Open. Tay vợt người Australia thừa nhận sai lầm cay đắng này trong bối cảnh sự nghiệp đang gặp rất nhiều khó khăn.

Cơ quan Liêm chính quần vợt quốc tế (ITIA) thông báo chính thức áp đặt lệnh đình chỉ tạm thời đối với Nick Kyrgios kể từ ngày 4/8/2026. Nguyên nhân xuất phát từ mẫu thử thu thập vào ngày 22/6 vừa qua tại giải Mallorca Open (Tây Ban Nha) - một giải đấu thuộc hệ thống ATP 250. Đến ngày 17/7, phòng thí nghiệm được Cơ quan chống doping thế giới (WADA) công nhận đã xác nhận mẫu thử của tay vợt 31 tuổi chứa benzoylecgonine, chất chuyển hóa của cocaine.

Nick Kyrgios từng giành vị trí á quân tại Wimbledon 2022.

Theo quy định của WADA, cocaine được xếp vào danh mục chất kích thích và chất bị lạm dụng. Do mẫu thử được cung cấp trong thời gian Kyrgios thi đấu tại giải Mallorca Open, án đình chỉ tạm thời là bắt buộc. Dù ITIA cho biết Kyrgios có quyền kháng cáo với lệnh đình chỉ này, ngôi sao người Australia đến nay vẫn chưa thực hiện.

Lệnh cấm đồng nghĩa với việc Kyrgios không được phép thi đấu, huấn luyện hoặc tham dự bất kỳ sự kiện nào do ATP, WTA, các giải Grand Slam hay các liên đoàn quần vợt tổ chức. Quyết định này giáng một đòn nặng nề vào cơ hội trở lại sân đấu của tay vợt từng lọt vào chung kết Wimbledon năm 2022.

Ngay sau khi thông tin được công bố, Kyrgios đã chủ động lên tiếng trên tài khoản Instagram cá nhân. Tay vợt nổi tiếng với tính cách ngông cuồng nhưng tài năng bậc nhất làng quần vợt Australia chia sẻ: "Tôi đã mắc một sai lầm lớn và nhận toàn bộ trách nhiệm về mình. Tôi xin lỗi người hâm mộ, gia đình, các nhà tài trợ và những người thân thiết. Trên hết, tôi xin lỗi những đứa trẻ đang theo dõi mình. Tôi biết bản thân đã tạo ra một tấm gương xấu và vô cùng thất vọng về chính mình".

Giải thích về hoàn cảnh dẫn đến sự cố, ngôi sao từng vươn lên vị trí thứ 13 thế giới vào tháng 10/2016 thẳng thắn trải lòng về áp lực tâm lý khủng hoảng do chấn thương dai dẳng. Vì liên tục gánh chịu các chấn thương đầu gối và cổ tay trong những năm gần đây, Kyrgios mới chỉ thi đấu trọn vẹn 4 trận đơn trong mùa giải năm nay và chỉ giành vỏn vẹn 1 chiến thắng tại Stuttgart. Lần gần nhất Kyrgios đánh đơn là tại Mallorca, nơi anh thua đồng hương Adam Walton ngay vòng đầu. Ở Wimbledon, anh đánh đôi cùng Alexander Bublik nhưng cũng dừng bước ở vòng 1.

"Những chấn thương trong vài năm qua đã bào mòn tôi cả về thể chất lẫn tinh thần. Cơ thể tôi không còn đáp ứng được những gì tâm trí kỳ vọng. Việc phải chấp nhận sự nghiệp đang đi đến hồi kết khó khăn hơn những gì tôi từng hình dung. Dù vậy, không điều gì trong số đó có thể bào chữa cho hành động của tôi", Kyrgios trải lòng.

Tay vợt người Australia tuyên bố sẽ rút lui khỏi mạng xã hội và đời sống công khai trong 28 ngày tới để tập trung chấn chỉnh lại bản thân, đồng thời kêu gọi công chúng tôn trọng sự riêng tư của anh và gia đình trong thời gian chờ kết quả phân xử chính thức từ ITIA.