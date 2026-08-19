Thống kê lịch sử: Đội tuyển Malaysia chỉ thắng 14% số trận bán kết lượt về giải vô địch Đông Nam Á

TPO - Kể từ khi giải vô địch Đông Nam Á diễn ra theo thể thức đi-về ở giai đoạn knock-out từ 2004, đội tuyển Malaysia đã 8 lần tiến vào bán kết. Nhưng cho đến trước trận lượt về tại sân Mỹ Đình vào tối nay (19/8), Bầy hổ chỉ giành chiến thắng đúng 1 trận ở lượt về.

4 lần Malaysia bị loại ở bán kết (các năm 2004, 2007, 2012 và 2022) là những năm mà Malaysia hầu hết giành lợi thế ở lượt đi nhưng đều bị loại do thua ở lượt về. AFF Cup 2004, đội tuyển này thắng Indonesia 2-1 song thua đậm 1-4 khi 2 đội tái đấu. Năm 2007, họ gục ngã trận lượt về trong hiệp phụ trước Singapore. Năm 2012 cũng là một thất bại ở bán kết lượt về còn năm 2022, đội tuyển này đã dẫn Thái Lan 1-0 sau lượt đi nhưng đại bại 0-3 khi 2 đội tái ngộ ở Thammasat.

Ngay cả khi Malaysia đã 3 lần vượt qua bán kết (vào các năm 2010, 2014 và 2018) thì họ hầu như chỉ vượt qua các đối thủ nhờ các trận thắng tích lũy ở lượt đi hoặc luật bàn thắng sân khách. Cụ thể, năm 2010, lần duy nhất Malaysia vô địch, đội tuyển này đã hạ Việt Nam 2-0 ở lượt đi.

Trong lần tái ngộ tại Mỹ Đình ở bán kết lượt về, Việt Nam đã không thể san lấp khoảng cách. Đội bỏ lỡ nhiều cơ hội và chấp nhận bị loại với tỷ số 0-0, chung cuộc là 0-2.

Tuyển Malaysia chỉ thắng đúng 1 trong 7 trận bán kết lượt về đã đấu

Năm 2018, tuyển Malaysia tiến vào chung kết nhờ trận hòa 2-2 ở lượt về trước Thái Lan. Đó là trận đấu kinh điển khi Thái Lan được hưởng penalty ở những giây cuối cùng nhưng Adisak Kraison đã sút lên trời, ném đi cơ hội vàng. Kết quả chung cuộc là 2-2 (lượt đi 0-0, về 2-2) nhưng Malaysia đi tiếp nhờ luật bàn thắng sân khách.

Chiến thắng duy nhất sau 7 lần đá bán kết lượt về từ trước tới nay của Malaysia chính là trên sân Mỹ Đình cách đây 12 năm. Khi đó, đội tuyển Việt Nam thắng 2-1 trên đất Malaysia. Tiếc rằng, đội bất ngờ thua nặng nề 2-4 trên sân nhà đã bị loại với tổng tỷ số 4-5.

Tỷ lệ thắng trận bán kết lượt về của Malaysia chỉ là 14,2%, một con số rất khiêm tốn. Đây là tỷ lệ thắng thấp nhất trong số các đội tuyển đã lọt vào bán kết AFF/ASEAN Cup tối thiểu 5 lần (Việt Nam, Singapore, Thái Lan, Indonesia). Nhưng đáng chú ý là chiến thắng duy nhất ấy lại diễn ra tại Mỹ Đình - sân bóng mà 2 đội tuyển sẽ tái ngộ vào tối nay. Do vậy, đội tuyển Việt Nam vẫn không thể chủ quan bất chấp đội đang nắm lợi thế mênh mông về tỷ số và quân số.

Kém duyên với cả chung kết lượt về Trong 3 lần vào chung kết, tuyển Malaysia cũng chỉ thắng trận lượt về đúng 1 lần. Đó là năm 2014. Khi đó, Malaysia thua 0-2 ở lượt đi và thắng lại 3-2 tại lượt về nhưng không đủ để đăng quang. Thậm chí trong năm 2010, lần duy nhất Malaysia vô địch thì đội tuyển này cũng không thắng trận chung kết lượt về. Họ giành lợi thế lớn với chiến thắng 3-1 ở lượt đi trước khi thua Indonesia 1-2 tại chung kết lượt về.