Lộ diện bom tấn đắt nhất mùa hè của Man United

Thông tin được tiết lộ bởi nhà báo David Ornstein - chuyên gia đưa tin chuyển nhượng uy tín nhất tại giải đấu Premier League. Theo đó, MU chiêu mộ Baleba với giá 60 triệu bảng (81 triệu USD), cộng thêm 5 triệu bảng phụ phí (MU chi cho Brighton dựa trên màn trình diễn của Baleba).

Con số 65 triệu bảng thấp hơn nhiều so với kỳ vọng của Brighton khi bán Baleba. Một năm trước, "Quỷ đỏ" từng hỏi mua tuyển thủ Cameroon với giá 100 triệu bảng. Tuy nhiên, "Chim mòng biển" tuyên bố chỉ buông trụ cột nếu nhận 120 triệu bảng. Đôi bên nỗ lực đàm phán nhưng không tìm được tiếng nói chung, dẫn đến thương vụ chuyển nhượng đổ bể.

Ở mùa giải 2025/26, Baleba ra sân 31 trận tại Premier League (23 lần đá chính). Ở phần lớn trận đấu Baleba đá chính, anh rời sân trước phút 70. Phong độ của tuyển thủ Cameroon sa sút nghiêm trọng từ CLB đến đội tuyển. Baleba bắt đầu gặp nhiều vấn đề vì chấn thương. Do đó, Brighton không còn cơ sở để hét giá Baleba trên trời.

Tuyển thủ Cameroon hiện đang trong quá trình hồi phục chấn thương dây chằng mắt cá. Báo cáo y tế ban đầu từ Brighton chỉ ra đây không phải là vấn đề nghiêm trọng và sẽ không ảnh hưởng đến khả năng thi đấu dài hạn của cầu thủ này. Theo kịch bản tốt nhất cho MU, Baleba sẽ nghỉ thi đấu không quá một tháng.

Khu vực trung tuyến đang là trọng tâm tái thiết của MU trong kỳ chuyển nhượng hè 2026. Đội chủ sân Old Trafford đã đưa về Youri Tielemans (từ Aston Villa) và Andrey Santos (từ Chelsea).

Trước đó, kế hoạch bổ sung nhân sự của họ gặp trở ngại khi thương vụ chiêu mộ Ederson từ Atalanta đổ vỡ phút chót do vấn đề chấn thương. MU đã để vuột mất loạt mục tiêu quan trọng như Elliot Anderson vào tay kình địch Manchester City, Sandro Tonali và Mateus Fernandes chuyển tới Tottenham.

Baleba sẽ bổ sung chất thép cho hàng tiền vệ của HLV Michael Carrick, sát cánh cùng những Kobbie Mainoo, Bruno Fernandes, Tielemans và Santos. Sự góp mặt của Baleba càng cấp thiết trong bối cảnh Manuel Ugarte đang ngồi ngoài do chấn thương đầu gối gặp phải tại kỳ World Cup. Mason Mount cũng vừa tái phát chấn thương và không hẹn ngày trở lại.