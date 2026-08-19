Mỹ Đình sôi động trước giờ Việt Nam đại chiến Malaysia

TPO - Cơn mưa lớn tại Hà Nội vừa tạnh cũng là lúc người hâm mộ bắt đầu đổ về sân Mỹ Đình, chuẩn bị tiếp sức cho đội tuyển Việt Nam đấu Malaysia trong trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026.

report Nữ CĐV xinh đẹp dự đoán Quang Hải ghi bàn report Các CĐV đang rất háo hức đón chờ trận đấu report Các CĐV đã sớm 'đổ bộ' về Mỹ Đình Dù trời mưa lớn, nhưng điều đó không ngăn cản niềm đam mê của NHM Việt Nam. Từ lúc 16h00, hàng trăm CĐV đã xuất hiện bên ngoài sân bóng. Bầu không khí đang nóng lên dù vẫn còn tới 4 tiếng nữa bóng mới lăn. ảnh: Trọng Tài

Chiều 19/8, sau trận mưa lớn, các tuyến đường hướng về sân vận động quốc gia Mỹ Đình bắt đầu nhộn nhịp. Áo đỏ, cờ Tổ quốc xuất hiện ngày càng nhiều khi người hâm mộ tranh thủ di chuyển sớm tới sân, chuẩn bị cho trận đấu quyết định tấm vé vào chung kết ASEAN Cup 2026.

Sự chờ đợi của người hâm mộ càng lớn bởi tuyển Việt Nam đang nắm lợi thế đáng kể. Ở lượt đi tại Kuala Lumpur tối 16/8, đoàn quân của HLV Kim Sang-sik giành chiến thắng 2-0 nhờ bàn mở tỷ số của Nguyễn Xuân Son và tình huống Faris Danish phản lưới nhà.

Lợi thế cho phép tuyển Việt Nam chủ động hơn trong cách tiếp cận trận đấu. Theo chuyên gia Phan Anh Tú, Malaysia trong thế không còn gì để mất có thể chơi quyết liệt và đẩy cao tấn công, qua đó để lộ khoảng trống cho những cầu thủ giàu tốc độ của Việt Nam khai thác. Nguyễn Xuân Son tiếp tục là điểm tựa trên hàng công, trong khi khả năng hoạt động rộng của Đình Bắc có thể tạo ra những cơ hội phản công nguy hiểm.

Trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa Việt Nam vs Malaysia diễn ra tại Mỹ Đình lúc 20h00 ngày 19/8. Đội thắng trong cặp đấu này sẽ gặp Thái Lan ở chung kết. “Voi chiến” đã vượt qua Singapore với tổng tỷ số 4-3 sau hai lượt trận.