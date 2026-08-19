Xuân Son vào Top 10 chân sút vĩ đại nhất Đông Nam Á, sẵn sàng vượt Huỳnh Đức

TPO - Cú đúp mẫu mực vào lưới Malaysia ở trận bán kết lượt về không chỉ giúp đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng trọn vẹn mà còn đưa Xuân Son tiến vào Top 10 chân sút xuất sắc nhất giải vô địch Đông Nam Á. Anh đang viết nên những cột mốc vĩ đại dù mới có lần thứ 2 tham dự.

Tại ASEAN Cup 2024, Xuân Son xuất phát chậm hơn các đối thủ, đến trận cuối vòng bảng mới thi đấu. Anh cũng bỏ lỡ gần như cả trận chung kết lượt về trên đất Thái Lan. Tuy nhiên chân sút này vẫn kịp kết thúc giải đấu với 7 bàn, vừa giành danh hiệu Vua phá lưới giải đấu vừa giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất giải.

Năm nay, dù chưa bùng nổ bằng nhưng Xuân Son vẫn có 5 bàn, mới nhất là cú đúp vào lưới Malaysia. Với việc nâng tổng số pha lập công tại đấu trường AFF/ASEAN Cup lên con số 12, chân sút gốc Brazil đã ghi tên mình vào ngôi đền của 10 "sát thủ" vĩ đại nhất lịch sử bóng đá Đông Nam Á.

Anh đã vượt qua Agu Casmir, người hiện xếp thứ 10. Vị trí của Xuân Son là thứ 8. Anh đứng chung hàng ngũ với những tượng đài huyền thoại như Kiatisuk Senamuang hay Bambang Pamungkas (cùng 12 bàn). Nhưng nếu như 2 chân sút này phải mất ít nhất 3 kỳ AFF Cup mới sưu tập được số bàn thắng này thì Xuân Son chỉ cần 2, thậm chí trước mắt anh vẫn còn 2 trận chung kết.

Con số 12 bàn thắng của Xuân Son là minh chứng rõ nét nhất cho bản năng săn bàn sát thủ, sức mạnh thể chất áp đảo cùng nhạy cảm không gian xuất sắc của anh. Từng pha chạm bóng, tì đè và dứt điểm hiểm hóc của anh trước hàng phòng ngự kiên cường của Malaysia thể hiện trọn vẹn phẩm chất của một trung phong hiện đại hàng đầu.

Kể từ ngày khoác lên mình màu áo đỏ, tiền đạo này không mất nhiều thời gian để khẳng định vai trò hạt nhân trên hàng công. Anh liên tục tỏa sáng ở những thời khắc ngặt nghèo nhất, nơi bản lĩnh của một ngôi sao lớn được thử thách qua từng đường bóng sinh tử.

Khi đội tuyển Việt Nam mãi không thể sút tung lưới Singapore ở bán kết ASEAN Cup 2024, chính Xuân Son đã khai thông bế tắc. Khi Việt Nam vô duyên trước Thái Lan ở chung kết lượt đi, chính anh cũng ghi bàn. Và mới nhất, Xuân Son là người giải quyết trận đấu với Malaysia ở ASEAN Cup 2026 trong bối cảnh Đình Bắc, Hoàng Hên kém duyên.

Thành tựu của Xuân Son càng trở nên ý nghĩa khi bóng đá Việt Nam luôn khao khát một người kế thừa xứng tầm sau kỷ nguyên vàng son của Lê Huỳnh Đức hay Lê Công Vinh trên bảng vàng khu vực. Việc lọt vào Tốp 10 chân sút hay nhất giải đấu không đơn thuần là danh dự cá nhân, mà còn là lời khẳng định đanh thép cho sự hòa nhập trọn vẹn, tinh thần cống hiến quên mình vì màu cờ sắc áo của một cầu thủ nhập tịch mang trái tim Việt. Trước mắt anh và toàn đội là trận chung kết đỉnh cao, nơi những trang sử mới vẫn đang rộng mở chờ đợi bước chân chinh phục tiếp theo của "sát thủ" này.

10 CHÂN SÚT VĨ ĐẠI NHẤT LỊCH SỬ AFF/ASEAN CUP

Cầu thủ

Đội tuyển

Số bàn thắng

Teerasil Dangda

Thái Lan

25

Noh Alam Shah

Singapore

17

Worrawoot Srimaka

Thái Lan

15

Lê Công Vinh

Việt Nam

15

Lê Huỳnh Đức

Việt Nam

14

Kurniawan Dwi Yulianto

Indonesia

13

Adisak Kraisorn

Thái Lan

13

Xuân Son

Việt Nam

12

Bambang Pamungkas

Indonesia

12

Kiatisuk Senamuang

Thái Lan

12

