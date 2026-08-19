Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Xuân Son vào Top 10 chân sút vĩ đại nhất Đông Nam Á, sẵn sàng vượt Huỳnh Đức

Đặng Lai

TPO - Cú đúp mẫu mực vào lưới Malaysia ở trận bán kết lượt về không chỉ giúp đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng trọn vẹn mà còn đưa Xuân Son tiến vào Top 10 chân sút xuất sắc nhất giải vô địch Đông Nam Á. Anh đang viết nên những cột mốc vĩ đại dù mới có lần thứ 2 tham dự.

viet-nam-5.jpg

Tại ASEAN Cup 2024, Xuân Son xuất phát chậm hơn các đối thủ, đến trận cuối vòng bảng mới thi đấu. Anh cũng bỏ lỡ gần như cả trận chung kết lượt về trên đất Thái Lan. Tuy nhiên chân sút này vẫn kịp kết thúc giải đấu với 7 bàn, vừa giành danh hiệu Vua phá lưới giải đấu vừa giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất giải.

Năm nay, dù chưa bùng nổ bằng nhưng Xuân Son vẫn có 5 bàn, mới nhất là cú đúp vào lưới Malaysia. Với việc nâng tổng số pha lập công tại đấu trường AFF/ASEAN Cup lên con số 12, chân sút gốc Brazil đã ghi tên mình vào ngôi đền của 10 "sát thủ" vĩ đại nhất lịch sử bóng đá Đông Nam Á.

Anh đã vượt qua Agu Casmir, người hiện xếp thứ 10. Vị trí của Xuân Son là thứ 8. Anh đứng chung hàng ngũ với những tượng đài huyền thoại như Kiatisuk Senamuang hay Bambang Pamungkas (cùng 12 bàn). Nhưng nếu như 2 chân sút này phải mất ít nhất 3 kỳ AFF Cup mới sưu tập được số bàn thắng này thì Xuân Son chỉ cần 2, thậm chí trước mắt anh vẫn còn 2 trận chung kết.

Con số 12 bàn thắng của Xuân Son là minh chứng rõ nét nhất cho bản năng săn bàn sát thủ, sức mạnh thể chất áp đảo cùng nhạy cảm không gian xuất sắc của anh. Từng pha chạm bóng, tì đè và dứt điểm hiểm hóc của anh trước hàng phòng ngự kiên cường của Malaysia thể hiện trọn vẹn phẩm chất của một trung phong hiện đại hàng đầu.

xuan-son-vietnam.jpg

Kể từ ngày khoác lên mình màu áo đỏ, tiền đạo này không mất nhiều thời gian để khẳng định vai trò hạt nhân trên hàng công. Anh liên tục tỏa sáng ở những thời khắc ngặt nghèo nhất, nơi bản lĩnh của một ngôi sao lớn được thử thách qua từng đường bóng sinh tử.

Khi đội tuyển Việt Nam mãi không thể sút tung lưới Singapore ở bán kết ASEAN Cup 2024, chính Xuân Son đã khai thông bế tắc. Khi Việt Nam vô duyên trước Thái Lan ở chung kết lượt đi, chính anh cũng ghi bàn. Và mới nhất, Xuân Son là người giải quyết trận đấu với Malaysia ở ASEAN Cup 2026 trong bối cảnh Đình Bắc, Hoàng Hên kém duyên.

Thành tựu của Xuân Son càng trở nên ý nghĩa khi bóng đá Việt Nam luôn khao khát một người kế thừa xứng tầm sau kỷ nguyên vàng son của Lê Huỳnh Đức hay Lê Công Vinh trên bảng vàng khu vực. Việc lọt vào Tốp 10 chân sút hay nhất giải đấu không đơn thuần là danh dự cá nhân, mà còn là lời khẳng định đanh thép cho sự hòa nhập trọn vẹn, tinh thần cống hiến quên mình vì màu cờ sắc áo của một cầu thủ nhập tịch mang trái tim Việt. Trước mắt anh và toàn đội là trận chung kết đỉnh cao, nơi những trang sử mới vẫn đang rộng mở chờ đợi bước chân chinh phục tiếp theo của "sát thủ" này.

10 CHÂN SÚT VĨ ĐẠI NHẤT LỊCH SỬ AFF/ASEAN CUP

Cầu thủ
Đội tuyển
Số bàn thắng
Teerasil Dangda
Thái Lan
25
Noh Alam Shah
Singapore
17
Worrawoot Srimaka
Thái Lan
15
Lê Công Vinh
Việt Nam
15
Lê Huỳnh Đức
Việt Nam
14
Kurniawan Dwi Yulianto
Indonesia
13
Adisak Kraisorn
Thái Lan
13
Xuân Son
Việt Nam
12
Bambang Pamungkas
Indonesia
12
Kiatisuk Senamuang
Thái Lan
12

Xem ASEAN Hyundai Cup 2026 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

Đặng Lai
#Đông Nam Á #ASEAN Cup #Việt Nam #Malaysia #Việt Nam vs Malaysia #Singapore #Thái Lan #Kim Sang-sik #Xuân Son #Đình Bắc #Hoàng Đức #Hoàng Hên

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe