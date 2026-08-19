AFC đánh giá cao chiến thắng của Việt Nam trước Malaysia, Xuân Son là khác biệt

TPO - Trang chủ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) nhận định HLV Kim Sang-sik đưa Xuân Son vào sân là bước ngoặt ở trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026.

Ảnh: ﻿Trọng Tài.

"Khi trận đấu bước sang phút 60, HLV Kim quyết định tung Xuân Son vào sân. Chỉ 2 phút sau, tiền đạo gốc Brazil ghi bàn", AFC khen ngợi quyết định thay người của HLV Kim.

"Trong tình huống ở phút 62, Xuân Son không mắc sai lầm nào để ghi bàn cho Việt Nam. Xuân Son chớp lấy cơ hội sau khi Trương Tiến Anh dứt điểm đưa bóng bật ra và anh dứt điểm ở khoảng cách chỉ 2 mét so với khung thành", AFC viết.

Trang chủ LĐBĐ châu Á mô tả bàn thắng thứ 2 của Xuân Son: "Xuân Son hoàn tất cú đúp bằng pha dứt điểm bên cánh trái. Ở góc hẹp, Xuân Son đưa bóng đi ngang khung thành, hướng vào góc xa và ấn định chiến thắng cho tuyển Việt Nam".

AFC nhận định thủ môn Azri Ghani của Malaysia chơi ấn tượng ở trận này. Thủ môn Ghani chính là niềm tin của Malaysia về hy vọng tạo nên màn lội ngược dòng ấn tượng trên sân Mỹ Đình. Dù vậy, khi Xuân Son vào sân, đội chủ nhà tìm thấy sự khác biệt để đánh bại tầm truy cản của thủ môn Ghani.

"Các cầu thủ Việt Nam nhập cuộc trong tâm thế tấn công để gia tăng cách biệt tỷ số càng sớm càng tốt. Sau vài giây, Tuấn Tài thực hiện pha dứt điểm đầu tiên. Đình Bắc và Văn Hậu đều có cơ hội nguy hiểm. Chính Ghani đã từ chối bàn thắng của Đình Bắc và Văn Hậu. Trong khi đó, Hoàng Hên bỏ lỡ một cơ hội đáng tiếc vì pha dứt điểm khó hiểu", AFC bình luận.

Sau cùng, AFC chúc mừng thầy trò HLV Kim: "Đương kim vô địch Việt Nam sẽ đối đầu Thái Lan ở chung kết ASEAN Cup 2026. Họ hành quân đến Bangkok chơi trận chung kết lượt đi, sau đó trở về sân nhà".