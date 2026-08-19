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Thể thao

Đạt thỏa thuận mua Konsa, Arsenal giải xong bài toán trung vệ

Nguyễn Khánh

TPO - Arsenal đã đạt thỏa thuận với Aston Villa về thương vụ Ezri Konsa trị giá 51 triệu bảng, kèm các khoản phụ phí. Hậu vệ đội tuyển Anh dự kiến kiểm tra y tế tại Arsenal vào ngày 20/8 trước khi chính thức ra mắt các CĐV sân Emirates.

Thương vụ Konsa cuối cùng cũng hoàn tất sau nhiều tuần đàm phán, khi Arsenal và Aston Villa tìm được tiếng nói chung về mức giá. Theo The Athletic, tổng giá trị thương vụ là 51 triệu bảng chưa bao gồm các khoản phụ phí trong khi Konsa cũng đã nói lời chia tay với các đồng đội tại Aston Villa.

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Trung vệ Konsa sẽ gia nhập Arsenal với giá 51 triệu bảng chưa kể phụ phí.

Nếu vượt qua cuộc kiểm tra y tế, trung vệ 28 tuổi sẽ trở thành sự bổ sung đáng chú ý cho hàng phòng ngự Arsenal. Đây cũng là dấu hiệu cho thấy đội bóng của HLV Mikel Arteta không muốn bước vào mùa giải mới với lực lượng thiếu chiều sâu ở tuyến dưới, đặc biệt khi William Saliba và Jurrien Timber đều đang gặp vấn đề về thể trạng.

Konsa được đánh giá cao bởi khả năng chơi ở cả trung vệ lẫn hậu vệ phải. Sự đa năng này đặc biệt phù hợp với nhu cầu trước mắt của Arsenal: vừa có thể đá trung vệ trong thời gian Saliba vắng mặt, vừa cung cấp thêm phương án bên hành lang phải khi Timber chưa trở lại.

Trước đó, Aston Villa từng định giá Konsa khoảng 60 triệu bảng, trong khi Arsenal được cho là không muốn đáp ứng con số này. Thậm chí, những đề nghị ban đầu của Arsenal thấp hơn đáng kể so với mức giá Villa mong muốn. Việc hai bên cuối cùng thống nhất ở mức 51 triệu bảng cộng phụ phí cho thấy cuộc đàm phán đã tìm thấy điểm cân bằng giữa nhu cầu giữ người của Villa và yêu cầu tăng cường lực lượng của Arsenal.

Với Arsenal, đây không đơn thuần là phương án chữa cháy cho hàng thủ. Konsa đã có nhiều năm thi đấu ổn định tại Premier League và sở hữu kinh nghiệm ở đấu trường châu Âu. Mùa trước, anh ra sân 48 trận trên mọi đấu trường, góp phần giúp Aston Villa vô địch Europa League và kết thúc Premier League ở vị trí thứ tư.

Ở chiều ngược lại, việc Konsa rời Aston Villa tiếp tục cho thấy sự biến động lớn trong đội hình của Unai Emery. Hàng loạt cầu thủ quan trọng đã chia tay CLB trong mùa Hè, trong đó có Morgan Rogers, Youri Tielemans và Lucas Digne. Tương lai của thủ môn Emiliano Martinez vẫn chưa rõ ràng, trong khi Ollie Watkins tiếp tục nhận được sự quan tâm từ Al-Hilal.

Vì thế, việc bán Konsa cũng đặt ra bài toán nhân sự không nhỏ cho Emery ngay trước mùa giải mới.

Nguyễn Khánh
The Athletic
#Arsenal #Ezri Konsa #Chuyển nhượng #Premier League #Hàng thủ #Aston Villa #Mikel Arteta

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