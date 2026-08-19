Vé chung kết ASEAN Cup 2026 của đội tuyển Việt Nam giá bao nhiêu, mua ở đâu?

TPO - Vé xem trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan trên sân Mỹ Đình có mệnh giá cao nhất 1.500.000 đồng và thấp nhất 500.000 đồng, theo thông tin từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF).

Đội tuyển Việt Nam gặp Thái Lan ở chung kết ASEAN Cup 2026 (ảnh Như Ý)

Tối 19/8, đội tuyển Việt Nam đã đánh bại Malaysia 2-0 trong trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026, diễn ra trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Tiền đạo Nguyễn Xuân Son ghi cả 2 bàn thắng khi vào sân thay người trong hiệp 2.

Kết quả trên đưa thầy trò HLV Kim Sang-sik vào chung kết ASEAN Cup 2026 và sẽ đá 2 lượt trận trước Thái Lan. Theo lịch, trận chung kết lượt đi sẽ diễn ra ngày 22/8 trên sân vận động Rajamangala (Bangkok, Thái Lan) và trận lượt về diễn ra ngày 26/8 trên sân Mỹ Đình.

Theo thông tin từ VFF hôm nay, vé xem trận chung kết lượt về sẽ có 4 mệnh giá: 500.000 đồng, 800.000 đồng, 1.200.000 đồng và 1.500.000 đồng. Vé bán độc quyền trên ứng dụng Techcombank OneU (tên cũ là ứng dụng OneU).

Thời gian mở bán: 14h00 ngày 20/8; Thời gian kết thúc bán vé: 20h00 ngày 21/8 hoặc đến khi hết vé, tùy theo điều kiện nào đến trước. Mỗi đơn được mua tối đa 4 vé.