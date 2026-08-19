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Madam Pang tìm mọi cách để người hâm mộ Thái Lan được xem miễn phí chung kết với Việt Nam

Đặng Lai

TPO - Sau động thái giảm giá vé chung kết cho người hâm mộ, mới đây Madam Pang tiếp tục tìm kiếm những phương án khả thi để người hâm mộ xứ chùa vàng có thể xem miễn phí trận chung kết ASEAN Cup giữa tuyển Thái Lan và tuyển Việt Nam.

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Vấn đề bản quyền truyền hình tại giải vô địch bóng đá Đông Nam Á - ASEAN Cup 2026 vốn đã và đang tạo ra vô số cuộc tranh luận gay gắt trong cộng đồng người hâm mộ xứ chùa vàng, đặc biệt là khi việc các trận đấu của Voi chiến không được phát sóng miễn phí rộng rãi. NHM buộc phải trả phí thì mới có thể theo dõi qua màn hình.

Yếu tố này được giới chuyên môn chỉ ra chính là nguyên nhân khiến sức nóng sụt giảm nghiêm trọng, dẫn đến tình trạng lượng khán giả đến chảo lửa Rajamangala cổ vũ đội nhà ở vòng bảng cũng như vòng bán kết ở mức thấp. Thậm chí số lượng người đến sân bóng này có xu hướng giảm dần đều.

Tuy nhiên, bầu không khí đó đang đứng trước cơ hội lớn để thay đổi hoàn toàn khi đội tuyển Thái Lan chính thức điền tên mình vào trận chung kết gặp lại đại kình địch nhiều duyên nợ là đội tuyển Việt Nam, biến cuộc đối đầu này trở thành một sự kiện thể thao mang tầm vóc quốc gia.

Theo tờ Thairath, chủ tịch LĐBĐ Thái Lan là Madam Pang đang chuẩn bị sẵn một nước đi táo bạo trên bàn đàm phán. Cụ thể, công ty bảo hiểm Muang Thai, một doanh nghiệp lớn có mối liên hệ mật thiết với cá nhân bà, có thể sẽ đứng ra mua lại toàn bộ thời lượng quảng cáo trên hệ thống phát sóng của nhà đài TrueVisions, qua đó mở ra một con đường danh chính ngôn thuận để đưa trận chung kết rực lửa này lên sóng truyền hình miễn phí phục vụ đại đa số công chúng.

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Trong một sự kiện mới đây, NHM cũng quay lại được cảnh Madam Pang trực tiếp gọi điện thương lượng về vấn đề bản quyền trận chung kết. Không rõ bà gọi cho ai nhưng theo nhiều nguồn tin, đó là một nhân vật có ảnh hưởng lớn đến TrueVisions (đơn vị đang nắm bản quyền giải đấu).

Song song với phương án đó, vào tối ngày 19/8, các tờ báo hàng đầu xứ Chùa vàng cũng đồng loạt đưa tin về việc Madam Pang đã có cuộc gặp gỡ Bộ trưởng Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan, Surasak Charoenphanvarakul nhằm thảo luận sâu hơn về tính khả thi của việc phát sóng rộng rãi sự kiện này.

Mặc dù phía TrueVisions tỏ ra khá thận trọng khi cho biết họ cần phải xem xét kỹ lưỡng ở cấp điều hành do doanh nghiệp đã bán các gói thuê bao xem ASEAN Cup cho người hâm mộ từ trước, nhưng Madam Pang vẫn giữ vững niềm tin rằng bà có thể mang sóng miễn phí cho người dân.

Tầm vóc của trận chung kết giữa Thái Lan và Việt Nam đang khiến NHM xứ chùa vàng bắt đầu sôi sục tìm kiếm những tấm vé. Sau khi kết thúc trận bán kết với Singapore, hàng trăm người đã nán lại để mua vé ngay trong đêm. Dự kiến, sân Rajamangala sẽ được lấp đầy chứ không còn cảnh đìu hiu như thời gian qua.

Xem ASEAN Hyundai Cup 2026 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

Đặng Lai
#Đông Nam Á #ASEAN Cup #Việt Nam #chung kết ASEAN Cup #Việt Nam vs Thái Lan #Thái Lan #Kim Sang-sik #Xuân Son #Đình Bắc #Hoàng Đức #Hoàng Hên

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