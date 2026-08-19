Người hùng Xuân Son nói gì khi đưa tuyển Việt Nam vào chung kết ASEAN Cup?

TPO - Sau cú đúp giúp tuyển Việt Nam đánh bại Malaysia 2-0 và giành vé vào chung kết ASEAN Cup 2026, Nguyễn Xuân Son khẳng định mục tiêu của anh là tiếp tục cùng đồng đội bước lên ngôi vô địch.

Tuyển Việt Nam khép lại trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026 bằng chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Malaysia trên sân Mỹ Đình tối 19/8.

Đoàn quân của HLV Kim Sang-sik chiếm ưu thế trong phần lớn thời gian thi đấu, kiểm soát thế trận và tạo ra nhiều cơ hội về phía khung thành đối phương. Tuy nhiên, trước hàng phòng ngự được tổ chức chặt chẽ của Malaysia, đội chủ nhà phải chờ đến hiệp hai mới khai thông thế bế tắc.

Bước ngoặt xuất hiện khi Nguyễn Xuân Son được tung vào sân ở phút 58. Chỉ bốn phút sau, tiền đạo này ghi bàn mở tỷ số, giải tỏa sức ép cho tuyển Việt Nam. Đến phút 88, Xuân Son tiếp tục lập công, hoàn tất cú đúp và ấn định chiến thắng 2-0.

Kết quả này giúp tuyển Việt Nam vượt qua Malaysia với tổng tỷ số 4-0 sau hai lượt trận, qua đó giành quyền vào chung kết ASEAN Cup 2026 gặp Thái Lan.

Màn trình diễn tại Mỹ Đình một lần nữa cho thấy sự chắc chắn, bản lĩnh cùng chiều sâu lực lượng của đội tuyển Việt Nam trên hành trình bảo vệ ngôi vô địch Đông Nam Á.

Sau trận đấu, Xuân Son cho biết việc trở lại thi đấu và ghi bàn khiến anh nhớ tới chấn thương từng gặp cách đây hai năm. Tuy nhiên, chân sút tuyển Việt Nam nhấn mạnh mục tiêu lớn nhất vẫn là đóng góp cho tập thể.

“Tôi nhớ điều đã xảy ra hai năm trước, chấn thương của mình. Nhưng thực sự không có thông điệp đặc biệt nào ở đây cả. Điều tôi mong muốn là có thể đóng góp cho toàn đội để giành chiến thắng”, Xuân Son chia sẻ.

Vào sân từ băng ghế dự bị, tiền đạo này cho biết anh luôn cố gắng duy trì thể trạng tốt nhất để sẵn sàng đáp ứng yêu cầu của HLV Kim Sang-sik: “Tôi chơi vì đội bóng của mình. Dù HLV cho tôi thi đấu 30 phút hay 90 phút, tôi cũng sẽ cố gắng hết sức”.

Nói về cuộc đối đầu với Thái Lan ở chung kết, Xuân Son đánh giá đây sẽ là thử thách lớn với tuyển Việt Nam.

“Ban huấn luyện sẽ là những người chuẩn bị chiến thuật cho đội và nhiệm vụ của tôi là tuân thủ những yêu cầu đó. Đây sẽ là một trận chung kết lớn. Thái Lan là đội bóng mạnh”, Xuân Son nói.

“Tôi sẽ chuẩn bị bản thân thật tốt và chờ xem điều gì có thể xảy ra. Tôi cũng muốn cùng đội tuyển giành chức vô địch này thêm một lần nữa”, tiền đạo tuyển Việt Nam khẳng định.