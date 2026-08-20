Truyền thông Malaysia: Xuân Son thực sự là cơn ác mộng của Bầy hổ

TPO - Truyền thông Malaysia thừa nhận rằng trong thất bại chung cuộc 0-4 trước tuyển Việt Nam tại bán kết ASEAN Cup 2026 thì Xuân Son đã đóng vai trò rất lớn. Họ khẳng định chân sút 29 tuổi chính là cơn ác mộng của Bầy hổ.

Về trận đấu, trang Stadium Astro bình luận: “Giấc mơ lần đầu tiên sau gần một thập kỷ lọt vào chung kết giải vô địch Đông Nam Á của bóng đá Malaysia đã vỡ vụn tại Mỹ Đình, và cái tên trực tiếp gieo rắc cơn ác mộng ấy không ai khác ngoài Nguyễn Xuân Son (Rafaelson). Anh ấy chính là nỗi ác mộng trước khung thành Malaysia, ghi 3 bàn sau 2 trận giúp Việt Nam giành chiến thắng 4-0”.

Theo ấn phẩm này, nỗ lực của Malaysia là rất mờ nhạt vì gần như cả trận, đội tuyển này phải oằn mình chống chọi những pha tấn công liên hồi từ phía Việt Nam. “Thầy trò HLV Tan Cheng Hoe bước vào trận bán kết lượt về với hy vọng lội ngược dòng sau trận thua 2 bàn ở lượt đi, song toan tính của họ sớm sụp đổ trước sức ép nghẹt thở của chủ nhà.

Suốt hiệp 1, diễn biến trận đấu chủ yếu xoay quanh Azri Ghani. Thủ thành này đã chơi cực kỳ xuất sắc để trì hoãn bàn thua. Anh từ chối những pha dứt điểm cực hiểm từ Văn Hậu hay Quang Hải, nhưng mọi nỗ lực của anh bị phá vỡ bởi Xuân Son, người vào sân từ băng ghế dự bị trong hiệp 2”.

Hàng thủ Malaysia bất lực trước Xuân Son

Trang Bharian cũng thừa nhận rằng thế trận của đội tuyển Malaysia là rất lép vế, và đội bóng này coi như “gãy” vụn sau khi Aguero chấn thương. “Chấn thương sớm của tiền vệ Sergio Aguero càng khiến tuyến giữa Bầy hổ thêm rệu rã. Dù Malaysia có đôi chút khởi sắc ở đầu hiệp hai, song thủ môn Patrik Lê Giang đã nhanh chóng dập tắt cơ hội le lói bằng phản xạ xuất thần.

Bước ngoặt định đoạt hoàn toàn số phận cặp đấu chỉ thực sự diễn ra khi Xuân Son được tung vào sân. Kể từ thời điểm chân sút nhập tịch này hiện diện, hàng thủ Malaysia lập tức rơi vào trạng thái báo động đỏ trước khả năng càn lướt của anh. 2 bàn thắng của Xuân Son giúp Việt Nam tái hiện chiến thắng 2-0, cùng Thái Lan gặp nhau ở chung kết”, Bharian viết.

Trong khi đó trang New Strait Times có cái nhìn thực tế hơn. Họ cho rằng thất bại của Malaysia là không thể tránh khỏi vì thực lực giữa 2 bên có khoảng cách khá xa. NHM Malaysia nên tự hào về những gì đội tuyển của họ đã làm.

“Mặc dù thất bại nhưng Malaysia, với đội hình kết hợp giữa các cầu thủ kỳ cựu và trẻ, vẫn có thể tự hào khi lọt vào bán kết gặp đội tuyển Việt Nam. Nên nhớ họ là đội đã tung ra đội hình mạnh nhất giải đấu”, ấn phẩm này kết luận.