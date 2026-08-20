Báo Hàn Quốc: HLV Kim Sang-sik sắp làm được điều ‘tiền bối’ Park Hang-seo chưa từng làm

TPO - Chiến thắng trước Malaysia để vào chung kết ASEAN Cup 2026 giúp HLV Kim Sang-sik nhận được mưa lời khen từ truyền thông Hàn Quốc. Tờ Chosun Biz còn mạnh dạn dự báo, chiến lược gia 49 tuổi có thể tạo nên cột mốc lịch sử mà ngay cả người tiền bối Park Hang-seo chưa từng đạt được.

Chiến thắng 2-0 của đội tuyển Việt Nam trước Malaysia trên sân Mỹ Đình ở lượt về bán kết ASEAN Cup 2026 được tờ Chosun Biz mô tả bằng cụm từ "ma thuật mang tên Kim Sang-sik". Hai bàn thắng của Xuân Son, ghi ở các phút 62 và 89, không chỉ giúp Việt Nam hạ gục Malaysia mà còn nối dài mạch bất bại của thầy trò ông Kim lên con số 24 trận, với 21 chiến thắng và 3 trận hòa trên mọi đấu trường.

Ảnh chụp màn hình bài viết trên Chosun Biz về chiến thắng của thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Chuỗi thành tích này được truyền thông xứ Kim chi xem là minh chứng cho dấu ấn ngày càng rõ nét của vị chiến lược gia sinh năm 1976 tại đội tuyển Việt Nam, qua đó giúp nâng tầm mạnh mẽ các “chiến binh Sao Vàng”.

Nhưng điều khiến truyền thông Hàn Quốc ấn tượng hơn nữa là cánh cửa để ông Kim Sang-sik làm nên lịch sử đang rất rộng mở. Nếu đánh bại Thái Lan trong hai lượt trận chung kết sắp tới, ông sẽ là HLV đầu tiên giúp đội tuyển Việt Nam bảo vệ thành công ngai vàng ASEAN Cup, sau chức vô địch mà chính ông giành được vào năm 2024.

Đây là cột mốc mà HLV Park Hang-seo, người từng đưa Việt Nam lên ngôi vô địch AFF Cup 2018 và được xem như tượng đài trong lòng người hâm mộ, cũng chưa từng làm được. Ở kỳ AFF Cup 2020, đội tuyển dưới thời ông Park dừng bước ngay từ vòng bán kết, còn tại AFF Cup 2022, Việt Nam vào đến chung kết nhưng để thua chính Thái Lan.

Đối thủ ở trận chung kết năm nay của ông Kim Sang-sik một lần nữa lại là Thái Lan. Đội bóng giữ kỷ lục 7 lần vô địch giải đấu đã thua Singapore 1-2 ở bán kết lượt về hôm 18/8 nhưng vẫn giành vé vào chung kết bằng tổng tỷ số 4-3 sau hai lượt trận.

Đội tuyển Việt Nam đã nối dài mạch bất bại dưới thời HLV Kim Sang-sik lên 24 trận trên mọi đấu trường.

Theo Chosun Biz, cặp đấu này gợi lại ký ức về chung kết AFF Cup năm 2024, khi Việt Nam đánh bại Thái Lan ở cả hai lượt trận với tỷ số 2-1 và 3-2 để lần đầu đăng quang dưới thời ông Kim. Việc hai đội tái ngộ trong một trận chung kết Đông Nam Á chỉ hai năm sau lần đụng độ trước càng khiến tờ báo Hàn Quốc xem đây là cuộc chiến mang tính biểu tượng.

Và dĩ nhiên, trong cuộc chiến ấy, giới truyền thông cũng như phần đông độc giả xứ kim chi đều sẽ đứng về phía Việt Nam, bởi ở đấy có người đồng hương đáng tự hào của họ: HLV Kim Sang-sik.