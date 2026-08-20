Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Dòng người xuống phố mừng tuyển Việt Nam vào chung kết gặp Thái Lan

Duy Phạm
Dương Triều

TPO - Sau chiến thắng của tuyển Việt Nam trước Malaysia ở bán kết lượt về ASEAN Cup 2026, hàng nghìn cổ động viên ở đổ ra đường ăn mừng. Cờ đỏ sao vàng phủ kín nhiều tuyến phố trung tâm Hà Nội, tiếng reo hò, kèn và còi xe vang lên đến gần nửa đêm.

VIDEO: Cổ động viên Hà Nội ‘đi bão’ mừng Việt Nam thắng Malaysia.
1787157712894-6380304797036060070-6380304797036060070-f389db7c609b02921c3e355b20024fd1.jpg
Ngay sau khi trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa Việt Nam và Malaysia kết thúc, hàng nghìn người hâm mộ đổ về Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Cờ đỏ sao vàng tung bay quanh khu vực đài phun nước, tiếng reo hò và những bài hát cổ vũ đội tuyển vang lên giữa đêm.
1787157712510-6380304797036060070-6380304797036060070-76362d2ed10e1dadfd684f96f45ed122.jpg
1787157712358-6380304797036060070-6380304797036060070-689cf5d1a53061c25121683c57f2e041.jpg
Càng về khuya, không khí tại khu vực hồ Hoàn Kiếm càng náo nhiệt. Nhiều cổ động viên khoác áo đội tuyển, quấn cờ Tổ quốc, thổi kèn và ghi lại khoảnh khắc ăn mừng.
tp-c_1787157712705-6380304797036060070-6380304797036060070-5b27f77a9a087fbc2435c174ba33a381.jpg
Một số cổ động viên đốt pháo sáng giữa đám đông, khiến khu vực trung tâm Hà Nội rực sáng trong đêm.
tp-c_1787156995917-2203431226246317241-g986324759737496477-b091bddc48cb5867289d0c5b829b3b57.jpg
Nhiều cổ động viên mang cờ Tổ quốc, hô vang “Việt Nam”, bấm còi xe khi di chuyển qua Hầm Kim Liên. Những đoàn xe nối dài khiến khu vực này đông nghịt người và phương tiện..
1787157712667-6380304797036060070-6380304797036060070-7a04a2b135c392fb50b733eaee448fe2.jpg
Trên phố Đinh Tiên Hoàng, từng đoàn xe mang theo cờ đỏ sao vàng nối nhau di chuyển. Tiếng còi xe, tiếng kèn và tiếng reo hò vang khắp khu vực hồ Hoàn Kiếm.
1787157713047-6380304797036060070-6380304797036060070-c59e1d38035d259862060b1a6601aedd.jpg
1787157712491-6380304797036060070-6380304797036060070-447d74b2d3bd4cf85372a5e9936dca05.jpg
Dòng người “đi bão” kéo dài đến gần nửa đêm. Cờ Tổ quốc liên tục tung bay giữa dòng phương tiện trên các tuyến phố trung tâm Hà Nội.
1787157712547-6380304797036060070-6380304797036060070-296d0520476697fd9327706a6e30c664.jpg
Nhiều người đứng hai bên đường theo dõi, chụp ảnh và hòa vào dòng cổ động viên ăn mừng chiến thắng của tuyển Việt Nam.
1787157712434-6380304797036060070-6380304797036060070-d4db0d26b6176dfc41fa45c4025a9e1e.jpg
Chiến thắng 2-0 trước Malaysia đưa tuyển Việt Nam vào chung kết ASEAN Cup 2026 gặp Thái Lan. Giữa đêm Hà Nội rợp cờ đỏ sao vàng, người hâm mộ tiếp tục hò reo, gửi kỳ vọng vào trận đấu cuối cùng của hành trình chinh phục ngôi vô địch.
Duy Phạm
Dương Triều
#Hà Nội #Việt Nam #Malaysia #bóng đá #cổ động viên #đi bão #chiến thắng

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe