Dòng người xuống phố mừng tuyển Việt Nam vào chung kết gặp Thái Lan

TPO - Sau chiến thắng của tuyển Việt Nam trước Malaysia ở bán kết lượt về ASEAN Cup 2026, hàng nghìn cổ động viên ở đổ ra đường ăn mừng. Cờ đỏ sao vàng phủ kín nhiều tuyến phố trung tâm Hà Nội, tiếng reo hò, kèn và còi xe vang lên đến gần nửa đêm.
Càng về khuya, không khí tại khu vực hồ Hoàn Kiếm càng náo nhiệt. Nhiều cổ động viên khoác áo đội tuyển, quấn cờ Tổ quốc, thổi kèn và ghi lại khoảnh khắc ăn mừng.
Dòng người “đi bão” kéo dài đến gần nửa đêm. Cờ Tổ quốc liên tục tung bay giữa dòng phương tiện trên các tuyến phố trung tâm Hà Nội.