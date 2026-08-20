Dòng người xuống phố mừng tuyển Việt Nam vào chung kết gặp Thái Lan

TPO - Sau chiến thắng của tuyển Việt Nam trước Malaysia ở bán kết lượt về ASEAN Cup 2026, hàng nghìn cổ động viên ở đổ ra đường ăn mừng. Cờ đỏ sao vàng phủ kín nhiều tuyến phố trung tâm Hà Nội, tiếng reo hò, kèn và còi xe vang lên đến gần nửa đêm.