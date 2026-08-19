HLV Tan Cheng Hoe thất vọng vì Malaysia thua Việt Nam

TPO - Phát biểu tại cuộc họp báo sau trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026, HLV Tan Cheng Hoe đánh giá cao đội tuyển Việt Nam về lực lượng và công tác chuẩn bị, nhưng đồng thời cho rằng Malaysia có thể chơi tốt hơn nếu có đủ cầu thủ giỏi.

HLV Tan Cheng Hoe thừa nhận đội tuyển Việt Nam có lực lượng tốt và chuẩn bị kỹ cho ASEAN Cup 2026

Tối 19/8, đội tuyển Việt Nam đã đánh bại Malaysia 2-0 ở trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026 trên sân Mỹ Đình với cú "đúp" của tiền đạo Nguyễn Xuân Son. Kết quả đưa thầy trò HLV Kim Sang-sik vào chung kết gặp Thái Lan.

Bước vào phòng họp báo với nét mặt không giấu được sự thất vọng, HLV Tan Cheng Hoe cho biết ông vẫn tự hào vì những gì các học trò của mình thể hiện. Theo ông Tan Cheng Hoe, đội tuyển Việt Nam dự ASEAN Cup 2026 với đội hình mạnh, sự chuẩn bị tốt. Tuy nhiên, các cầu thủ Malaysia cũng đã chơi đầy nỗ lực và quyết tâm.

Ông Tan Cheng Hoe cũng không quên lịch sự chúc đội tuyển Việt Nam và Thái Lan có một trận chung kết hấp dẫn. Theo ông Tan Cheng Hoe, Thái Lan và Việt Nam đều có những điểm mạnh riêng.

Xuân Son ghi 2 bàn trong chiến thắng của đội tuyển Việt Nam trước Malaysia (ảnh Như Ý)

Trước câu hỏi về những điều chỉnh nhân sự của Việt Nam ở trận lượt về, ông Tan Cheng Hoe cho biết không bất ngờ.

"Tôi biết HLV Kim Sang-sik sẽ thay đổi đội hình để chuẩn bị cho trận chung kết. Tôi không bất ngờ về điều đó. Tôi vẫn tự hào về các cầu thủ của mình ở giải đấu năm nay. Nếu có thêm những cầu thủ tốt, tôi tin Malaysia sẽ chơi cân bằng và cạnh tranh hơn, đủ sức chơi cân bằng với đội tuyển Việt Nam và các đối thủ khác"-HLV Tan Cheng Hoe cho biết.

Theo HLV Tan Cheng Hoe, việc vào bán kết và thi đấu với các đối thủ mạnh giúp cầu thủ Malaysia trưởng thành hơn. Ông cũng tự tin thế hệ trẻ của Malaysia "sẽ hướng đến tương lai tốt đẹp hơn".