Thua Việt Nam, tuyển Malaysia lập kỷ lục đáng quên

TPO - Trận thua 0-2 trước đội tuyển Việt Nam vừa khép lại hành trình của Malaysia tại ASEAN Cup 2026, vừa chính thức khắc tên họ vào một kỷ lục buồn. Malaysia trở thành đội bóng thua nhiều trận bán kết nhất trong lịch sử AFF/ASEAN Cup 2026 - 9 trận thua. Chi tiết này chỉ ra một khoảng cách lớn giữa Malaysia và nhóm các đội tuyển thực sự cạnh tranh danh hiệu.

Malaysia đã vượt qua con số 8 của Việt Nam để độc chiếm vị trí mà không đội bóng nào muốn nhận. Lịch sử các kỳ AFF Cup (tiền thân là Tiger Cup và nay là ASEAN Cup) chứng kiến không ít lần Malaysia gục ngã đau đớn khi chỉ còn cách trận tranh cúp một bước chân. Điểm lại những thất bại tiêu biểu, người hâm mộ dễ dàng nhận ra một mẫu số chung về sự hụt hơi trước các đối thủ lớn.

Ngay từ Tiger Cup 2000, khi giải đấu vẫn mang tính chất của một sân chơi non trẻ, Malaysia đã phải nếm trải khoảng cách trình độ trước Thái Lan. Trận thua trắng 0-2 tại bán kết năm đó phơi bày chênh lệch rõ rệt về tư duy chơi bóng và kỹ năng cá nhân giữa bóng đá Malaysia với đội bóng xứ Chùa vàng thời kỳ hoàng kim.

4 năm sau, tại AFF Cup 2004, nỗi đau còn nhân lên gấp bội theo kịch bản không tưởng. Dù đã có lợi thế dẫn 2-1 trước Indonesia ngay tại Jakarta ở trận lượt đi, song Malaysia lại sụp đổ tan tành với tỷ số 1-4 ngay trên chảo lửa Bukit Jalil ở lượt về. Đó là một trong những trận thua bẽ bàng nhất lịch sử bóng đá nước này, khi hàng thủ trứ danh của họ hoàn toàn vỡ vụn trước những đợt tấn công ào ạt của đối thủ xứ vạn đảo.

Trong 10 năm qua, Malaysia gần như luôn thất thế trước Việt Nam (ảnh Trọng Tài)

Đến AFF Cup 2007, giới hạn bản lĩnh của người Mã tiếp tục bị thử thách và gục ngã trên chấm luân lưu. Sau 2 lượt trận hòa kiên cường 1-1 trước nhà đương kim vô địch Singapore, Malaysia đã đánh mất sự lạnh lùng cần thiết trong loạt "đấu súng" định mệnh, cay đắng nhìn đối thủ tiến vào chung kết rồi bước lên đỉnh vinh quang.

Kịch bản lép vế trước Thái Lan lặp lại tại AFF Cup 2012. Sau trận hòa 1-1 đầy hy vọng ở lượt đi, đoàn quân áo vàng-đen hoàn toàn bất lực trên sân Supachalasai và để thua 0-2 trước một Thái Lan vượt trội toàn diện về khả năng kiểm soát thế trận.

1 thập kỷ sau, tại AFF Cup 2022, người Mã lại một lần nữa gieo rắc hy vọng rồi dập tắt nó bằng thất bại nặng nề. Thắng 1-0 ở Bukit Jalil tại lượt đi, nhưng khi hành quân đến sân Thammasat ở lượt về, Malaysia đã để Thái Lan vùi dập không thương tiếc với tỷ số 0-3. Trận thua cho thấy sự mong manh về mặt cấu trúc chiến thuật mỗi khi họ phải chịu sức ép dồn dập từ các đội bóng đẳng cấp cao.

Khép lại chuỗi ngày buồn ấy là thất bại 0-2 tại Mỹ Đình năm 2026. Trước một đội tuyển Việt Nam thi đấu kỷ luật, thực dụng và sắc bén, Malaysia cầm bóng nhiều nhưng bế tắc hoàn toàn trong việc tìm đường vào khung thành đối phương. Họ thực chất còn không tạo ra những cơ hội rõ nét, thua xa mọi chỉ số thống kê so với Việt Nam. Nếu như đội chủ nhà chắt chiu hơn, chắc chắn thất bại của Bầy hổ còn đậm đà hơn. Thất bại thứ 9 này chính thức định hình bức tranh u ám về số phận của Malaysia tại các vòng bán kết khu vực.

Nhìn một cách tổng thể và khách quan, con số 9 trận thua bán kết là minh chứng rõ ràng nhất cho thấy: Malaysia suốt chiều dài lịch sử chỉ sắm vai một "kẻ thách thức" ồn ào, thay vì vươn mình trở thành một thế lực thực sự tại Đông Nam Á.

Safee Ali gắn liền với thời thịnh vượng ngắn ngủi của bóng đá Malaysia

Một thế lực bóng đá đích thực được định nghĩa bởi sự thống trị mang tính chu kỳ dài hạn, sự ổn định về mặt lối chơi và khả năng áp đặt bản lĩnh ở những trận cầu sinh tử. Thái Lan luôn giữ vững vị thế anh cả với số lần vô địch áp đảo, trong khi Việt Nam suốt gần một thập kỷ qua luôn duy trì tính tổ chức cao độ và phong thái của một đội bóng lớn. Singapore dù không còn ngự trị trên ngôi số 1 khu vực thì vẫn có tới 4 lần vô địch trong quá khứ. Và hiện tại, họ vẫn cho thấy được sự khó chịu nhất định mà mới nhất là chiến thắng 2-1 trước Thái Lan.

Ngược lại, Malaysia ngoài chức vô địch duy nhất giành được vào năm 2010 dưới thời HLV Krishnasamy Rajagopal, phần lớn các kỳ giải còn lại chỉ đóng vai trò "người làm nền" cho các đối thủ tỏa sáng.

Ngôi vương năm 2010 thực chất giống như một điểm sáng bùng nổ mang tính thời điểm của thế hệ Safee Sali hơn là kết quả của một hệ thống bóng đá phát triển bền vững. Minh chứng là sau đỉnh cao đó, Malaysia không thể xây dựng được một triều đại thống trị.

Họ vẫn thường xuyên vượt qua vòng bảng nhờ nền tảng thể lực dồi dào, lối đá giàu tính va chạm và sự cuồng nhiệt của cầu trường Bukit Jalil. Nhưng cứ hễ chạm trán những đội bóng có tổ chức chặt chẽ ở bán kết, điểm yếu về chiến thuật và sự nôn nóng tâm lý lại bộc lộ rõ rệt.

(ảnh: Như Ý)

Điều đáng nói là trong số các thất bại ở bán kết của Malaysia, có nhiều trận thua với cách biệt lớn: thua Indonesia 1-4 năm 2004, thua Thái Lan 0-3 năm 2022 hay những trận thua toàn diện 0-2 trước Thái Lan và Việt Nam. Những tỷ số này không phản ánh sự thiếu may mắn, mà phản ánh một khoảng cách trình độ có thực. Khi đối đầu với nhóm tinh hoa của khu vực, Malaysia thường thiếu các phương án B linh hoạt. Khi bị đối phương dẫn trước hoặc bắt bài lối chơi đánh biên tốc độ, họ dễ rơi vào trạng thái mất phương hướng, dẫn đến việc vỡ trận nhanh chóng.

Bản lĩnh của một đội bóng lớn nằm ở chỗ biết cách thắng khi chơi dở và không sụp đổ khi chịu áp lực. Malaysia thường thiếu cả hai yếu tố này ở những thời khắc then chốt. Ngay cả chính sách nhập tịch rầm rộ trong những năm gần đây cũng chưa thể giúp bóng đá nước này tạo nên bước nhảy vọt về đẳng cấp. Bởi sự chắp vá về mặt con người không thể thay thế cho một hệ thống vận hành trơn tru và bản sắc thi đấu nhất quán.

Có thể khẳng định, chừng nào chưa thể xóa bỏ cái dớp thất bại ở vòng 4 đội mạnh nhất và thu hẹp khoảng cách thực chất về đẳng cấp chiến thuật với Thái Lan hay Việt Nam, bóng đá Malaysia sẽ mãi chưa thể đứng ngang hàng với Thái Lan và Việt Nam.

DANH SÁCH 9 TRẬN THUA CỦA MALAYSIA TẠI AFF/ASEAN CUP 2026 Malaysia 0-2 Thái Lan (2000) Malaysia 0-1 Indonesia (2002) Malaysia 1-4 Indonesia (2004) Malaysia 1-1 Singapore (2007; luân lưu 4-5) Malaysia 0-2 Thái Lan (2012) Malaysia 1-2 Việt Nam (2014) Malaysia 0-3 Thái Lan (2022) Malaysia 0-2 Việt Nam (2026) Malaysia 0-2 Việt Nam (2006)