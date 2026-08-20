Chấm điểm cầu thủ Việt Nam vs Malaysia: Hoàng Hên lạc lõng

TPO - Đỗ Hoàng Hên và Phan Tuấn Tài là 2 vị trí bị chấm điểm thấp trong chiến thắng 2-0 của Việt Nam trước Malaysia.

Hoàng Hên lỡ cơ hội đối mặt thủ môn. Ảnh: ﻿Như Ý.

Sau trận bán kết lượt về, chuyên trang thống kê Sofascore chấm Xuân Son cao điểm nhất (9,1). Những cầu thủ Việt Nam nhận điểm cao từ Sofascore còn có Đình Bắc, Hai Long và Đoàn Văn Hậu. Patrik Lê Giang, Thành Chung, Xuân Mạnh, Tiến Anh, Quang Hải, Hoàng Đức được đánh giá thi đấu tròn vai.

Trong khi đó, Hoàng Hên (6,6 điểm) và Tuấn Tài (6,6 điểm) là 2 vị trí chơi dưới sức.

HLV Kim Sang-sik trao cơ hội đá chính trở lại cho Hoàng Hên. Hên hoạt động năng nổ với 40 lần chạm bóng. Tuy nhiên, độ hiệu quả từ tiền đạo gốc Brazil không đáng kể. Anh thực hiện 25 đường chuyền đạt tỷ lệ chuẩn xác chỉ 76%. Đây là trận đầu tiên ở ASEAN Cup 2026 Hoàng Hên không có đường chuyền tạo cơ hội cho đồng đội.

Trong hiệp một, tiền đạo của CLB Hà Nội thoát xuống đối mặt thủ môn Malaysia. Hoàng Hên có đủ không gian và thời gian để xử lý nhưng cú bấm bóng đi ra ngoài. Hên đã bỏ lỡ cơ hội có tỷ lệ thành bàn cao bậc nhất của đội tuyển ở trận này. Cả 2 cú sút của Hoàng Hên đều không trúng đích và đây là lý do anh bị chấm điểm thấp như vậy.

Chấm điểm cầu thủ 2 đội đá chính ở bán kết lượt về.

Phan Tuấn Tài lần đầu đá chính tại ASEAN Cup 2026 vì Văn Vĩ bị đau. Hậu vệ của CLB Viettel chưa bắt nhịp với lối chơi của cả đội, về thể lực và cả sự nhạy cảm trong từng cú chạm bóng. Trong 71 phút có mặt trên sân, Tuấn Tài chạm bóng 34 lần và chỉ thực hiện 14 đường chuyền.

Điểm mạnh nhất ở đôi chân của Tuấn Tài là các quả tạt sớm. Nhưng trong trận này, hậu vệ của CLB Viettel chỉ thực hiện một quả tạt. So với cánh đối diện của Trương Tiến Anh, dấu ấn tấn công Tuấn Tài để lại thấp hơn hẳn. Anh rời sân vì chấn thương từ phút 71 và nhường chỗ cho Văn Vĩ.

Quang Hải nhận 6,9 điểm từ con số Sofascore, không tệ, nhưng thật khó để nói Quang Hải đáp ứng kỳ vọng từ CĐV. Dấu ấn lớn nhất của "Hải con" là cú sút bị thủ môn Malaysia cản phá ở hiệp một. Còn ở trọn vẹn 90 phút trên sân, Quang Hải chạm bóng 60 lần và chưa phát huy rõ vai trò của tiền vệ tấn công.

HLV Kim vẫn chưa tìm ra cách phát huy tối đa khả năng của Quang Hải và Hoàng Đức khi cả 2 cùng xuất hiện trên sân. Từ trận bán kết lượt đi đến lượt về, công thức tốt nhất cho tuyến giữa Việt Nam vẫn là Thành Long bắt cặp với Hoàng Đức.

Tuyển Việt Nam thắng Malaysia 4-0 sau 2 lượt trận bán kết. Chúng ta tiến vào chung kết ASEAN Cup 2026 và có lần thứ 3 liên tiếp gặp Thái Lan.