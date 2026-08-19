Cổ động viên từ khắp nơi đổ về, Mỹ Đình nóng rực trước giờ bóng lăn

TPO - Chiều 19/8, hàng nghìn cổ động viên từ nhiều tỉnh, thành đổ về sân Mỹ Đình, mang theo cờ Tổ quốc, băng rôn và áo đỏ để tiếp lửa tuyển Việt Nam trước trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026 gặp Malaysia.