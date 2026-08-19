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Cổ động viên từ khắp nơi đổ về, Mỹ Đình nóng rực trước giờ bóng lăn

Dương Triều - Công Hướng

TPO - Chiều 19/8, hàng nghìn cổ động viên từ nhiều tỉnh, thành đổ về sân Mỹ Đình, mang theo cờ Tổ quốc, băng rôn và áo đỏ để tiếp lửa tuyển Việt Nam trước trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026 gặp Malaysia.

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Từ khoảng 16h, khu vực quanh sân Mỹ Đình bắt đầu đông người. Cờ Tổ quốc, áo đỏ cùng tiếng reo hò của cổ động viên tạo không khí sôi động nhiều giờ trước khi bóng lăn.
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Nhiều gia đình đưa con nhỏ tới sân từ sớm. Gia đình anh Nguyễn Văn Hùng từ Phú Thọ cho biết đây là lần đầu các con được trực tiếp xem đội tuyển Việt Nam thi đấu tại Mỹ Đình.
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“Các con rất háo hức nên gia đình sắp xếp công việc, đi từ Phú Thọ xuống Hà Nội từ sớm. Hy vọng đội tuyển giành chiến thắng để cả nhà có một buổi tối đáng nhớ”, anh Hùng chia sẻ.
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Không chỉ người hâm mộ ở Hà Nội, nhiều cổ động viên từ Lào Cai và các tỉnh xa cũng vượt hàng trăm km về Mỹ Đình, chuẩn bị sẵn áo đấu, cờ và vé để cổ vũ đội tuyển.
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Tại quảng trường trước sân, các nhóm cổ động viên tranh thủ chụp ảnh, hát vang những bài hát quen thuộc và chuẩn bị cờ, băng rôn trước khi vào khán đài.
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Càng gần giờ thi đấu, dòng người đổ về Mỹ Đình càng đông. Các tuyến đường quanh sân ken đặc sắc đỏ của áo đấu và cờ Tổ quốc.
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Tấm vé trận Việt Nam - Malaysia được nhiều cổ động viên nâng niu trước giờ vào sân. Với những gia đình từ xa tới Hà Nội, chuyến đi còn là dịp cùng nhau trải nghiệm bầu không khí bóng đá tại sân vận động quốc gia.
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Từ người lớn đến trẻ nhỏ mang theo cờ Tổ quốc, háo hức chờ giờ bóng lăn. Trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa Việt Nam và Malaysia diễn ra tối 19/8 trên sân Mỹ Đình. Hàng vạn khán giả được kỳ vọng tạo nên “chảo lửa” tiếp sức cho đội chủ nhà trong cuộc đua giành vé vào chung kết.
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Sau cơn mưa, dòng người vẫn tiếp tục hướng về sân. Đến sát giờ bóng lăn, các lối vào Mỹ Đình ngập sắc đỏ, bầu không khí cổ vũ ngày càng nóng lên.
Dương Triều - Công Hướng
#cổ động viên #Mỹ Đình #Việt Nam #bán kết #ASEAN Cup

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