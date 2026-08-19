Cổ động viên từ khắp nơi đổ về, Mỹ Đình nóng rực trước giờ bóng lăn

TPO - Chiều 19/8, hàng nghìn cổ động viên từ nhiều tỉnh, thành đổ về sân Mỹ Đình, mang theo cờ Tổ quốc, băng rôn và áo đỏ để tiếp lửa tuyển Việt Nam trước trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026 gặp Malaysia.
Nhiều gia đình đưa con nhỏ tới sân từ sớm. Gia đình anh Nguyễn Văn Hùng từ Phú Thọ cho biết đây là lần đầu các con được trực tiếp xem đội tuyển Việt Nam thi đấu tại Mỹ Đình.
Từ người lớn đến trẻ nhỏ mang theo cờ Tổ quốc, háo hức chờ giờ bóng lăn. Trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa Việt Nam và Malaysia diễn ra tối 19/8 trên sân Mỹ Đình. Hàng vạn khán giả được kỳ vọng tạo nên “chảo lửa” tiếp sức cho đội chủ nhà trong cuộc đua giành vé vào chung kết.