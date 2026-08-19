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Hoa hậu

Cận nhan sắc 6 cô gái quê Ninh Bình ở Hoa hậu Việt Nam 2026

Đỗ Quyên - Trọng Tài

TPO - Trong số 6 cô gái quê Ninh Bình góp mặt tại chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 có người sở hữu chiều cao 1,75 m, IELTS 7.5, có người là Á khôi Đại học Công nghệ Đồng Nai.

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Trong 53 thí sinh vào chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026, có 6 cô gái quê Ninh Bình. Mỗi người mang màu sắc riêng: từ chiều cao, kinh nghiệm nghệ thuật đến thành tích học tập và hành trình vượt qua giới hạn của bản thân.
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Trần Phương Linh (SBD 345), sinh năm 2006, là sinh viên ngành Du lịch - Khách sạn - Nhà hàng, Đại học Thương mại. Bước vào Hoa hậu Việt Nam, Phương Linh chọn tâm thế cởi mở, quan sát, lắng nghe và liên tục hoàn thiện bản thân. Cô cho rằng điều quan trọng là không cố gắng trở thành phiên bản của người khác. Với người đẹp quê Ninh Bình, các thí sinh có thể cạnh tranh nhưng không nhất thiết phải hơn thua. Cô muốn cùng các bạn tạo nên hành trình đáng nhớ tại cuộc thi.
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Phạm Thị Phương (SBD 568), sinh năm 2006, hiện là sinh viên năm thứ ba Đại học Phenikaa. Đến với Hoa hậu Việt Nam 2026, Phương đặt mục tiêu tiến sâu tại cuộc thi. Với cô, đó cũng là cách để đáp lại sự kỳ vọng của gia đình và ghi nhận quá trình học tập, rèn luyện của bản thân.
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Phạm Vân Hà (SBD 638) sinh năm 2008, cao 1,75 m. Cô có quê nội ở Ninh Bình nhưng sinh ra và lớn lên tại Hải Phòng, vì vậy xem cả hai nơi là quê hương của mình. Vân Hà có thành tích học tập nổi bật khi từng đạt giải Ba học sinh giỏi cấp thành phố môn Tiếng Pháp, giải Khuyến khích Olympic Hóa học và học sinh giỏi Sinh học cấp thành phố. Cô sở hữu IELTS 7.5 và chứng chỉ tiếng Pháp DELF B2. Với Vân Hà, việc góp mặt tại chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 là “bước ngoặt tuổi 18 đầy rực rỡ”. Cô xem cuộc thi là cơ hội để bước ra khỏi vùng an toàn, học hỏi và hoàn thiện bản thân.
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Vũ Lâm Bảo Chi là một trong bốn thí sinh nhỏ tuổi nhất Hoa hậu Việt Nam 2026. Trước khi ghi danh cuộc thi, cô từng giảm hơn 10 kg để thay đổi vóc dáng và chuẩn bị cho hành trình mới. Tại nhà chung, Bảo Chi có thêm những người bạn mới và xem các thí sinh như chị em trong gia đình. Cô cho biết trân trọng những trải nghiệm được học hỏi, từ catwalk đến kỹ năng trình diễn.
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Vân Hà và Bảo Chi nhanh chóng trở thành bạn thân ở nhà chung Hoa hậu Việt Nam 2026.
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Vũ Thị Khánh Vi (SBD 090), sinh năm 2004, từng giành giải Người đẹp toàn năng tại Duyên dáng Ngoại thương 2022. Cô gây chú ý với thành tích tốt nghiệp xuất sắc sớm ngành Kinh tế Quốc tế, Đại học Ngoại thương. Khánh Vi cho rằng danh hiệu không phải đích đến mà là điểm khởi đầu của hành trình trách nhiệm. Nếu có cơ hội đi xa tại Hoa hậu Việt Nam, cô mong muốn sử dụng tiếng nói và khả năng của mình để tạo ra những giá trị tích cực cho cộng đồng.
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Mai Thị Yến Nhi (SBD 076) là Á khôi 1 của Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai, chiều cao 1,73 m. Yến Nhi có hơn bốn năm gắn bó với nghề dancer. Thời gian tập luyện và biểu diễn giúp cô rèn tính kỷ luật, sự bền bỉ và khả năng làm chủ sân khấu. Đến với Hoa hậu Việt Nam 2026, người đẹp quê Ninh Bình muốn kể câu chuyện vượt qua sự nhút nhát, đồng thời truyền động lực để các bạn trẻ tự tin hơn và kiên trì theo đuổi ước mơ.
Đỗ Quyên - Trọng Tài
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