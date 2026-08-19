Cận nhan sắc 6 cô gái quê Ninh Bình ở Hoa hậu Việt Nam 2026

TPO - Trong số 6 cô gái quê Ninh Bình góp mặt tại chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 có người sở hữu chiều cao 1,75 m, IELTS 7.5, có người là Á khôi Đại học Công nghệ Đồng Nai.