Học làm hoa hậu không dễ

TPO - “Để trở thành Hoa hậu Việt Nam không hề dễ, ngược lại rất khó”, thí sinh Bùi Thị Thái Thanh chia sẻ sau buổi học kỹ năng nói trước công chúng.

Trong buổi học kỹ năng nói trước công chúng cùng BTV Giang Hồng sáng 15/8, hơn 50 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 được hướng dẫn từ cách đứng, nhìn, cười, sử dụng cử chỉ đến cách ngắt câu, hô tên và ứng xử trước đám đông.

Với các cô gái, những ngày ở nhà chung không chỉ là quá trình chuẩn bị cho cuộc thi, còn là dịp rèn luyện để trở thành phiên bản tự tin hơn.

53 cô gái học cách nói trước công chúng, làm chủ ánh mắt và nụ cười

Tại buổi đào tạo, BTV Giang Hồng tập trung vào những yếu tố có thể quyết định phong thái của một người khi xuất hiện trước đám đông. Bất kỳ tín hiệu nào của ngôn ngữ cơ thể cũng đều mang thông điệp. Từ ánh mắt, nụ cười, tư thế đứng đến những cử chỉ rất nhỏ đều tác động tới cách người đối diện cảm nhận về một người.

BTV Giang Hồng ấn tượng sự khiêm nhường và tinh thần học hỏi của thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026. Ảnh: Trọng Tài.

Cô hướng dẫn thí sinh chú ý tới từng chi tiết khi xuất hiện trước công chúng. Tư thế đứng với vai thả lỏng, mở nhẹ về phía sau, lưng thẳng và phong thái điềm tĩnh có thể tạo cảm giác tự tin, sẵn sàng cho cuộc đối thoại. Khi sử dụng tay, các cô gái không nên vung với biên độ quá rộng hoặc quá cao.

Ánh mắt cũng có ý nghĩa quan trọng trong giao tiếp. Khi nói trước khán phòng, điểm nhìn cần bao quát không gian thay vì chỉ tập trung vào một vị trí. Mỗi điểm nhìn có thể được giữ trong khoảng 2-3 giây để tạo sự kết nối.

Trong giao tiếp, cái gật đầu nhẹ kết hợp ánh mắt thể hiện sự tôn trọng. Ngược lại, liên tục liếc ngang, nhìn xuống hoặc đảo mắt dễ tạo cảm giác thiếu tự tin.

BTV Giang Hồng lưu ý thí sinh về sức mạnh của sự im lặng. Một khoảng lặng hay dừng đúng lúc không đồng nghĩa với lép vế hay mất thế chủ động. Đôi khi, sự bình tĩnh có thể tạo nên “quyền lực mềm” trong giao tiếp.

Nụ cười cũng được xem là ngôn ngữ không lời quan trọng. Nụ cười chân thành phá bỏ khoảng cách, tạo cảm giác gần gũi và tin cậy. Tuy nhiên, người nói cần tránh cười gượng hoặc cười quá lâu. Khi bắt đầu bài phát biểu, nụ cười nhẹ kết hợp ánh mắt tự nhiên tạo thiện cảm ban đầu.

Bên cạnh ngôn ngữ cơ thể, giọng nói được BTV Giang Hồng dành nhiều thời gian hướng dẫn. Giọng nói không chỉ truyền tải nội dung, còn thể hiện cảm xúc, sức mạnh và độ tin cậy của người nói. Thí sinh cần biết kết hợp hơi thở, nhịp nói và khoảng dừng thay vì nóng vội muốn thể hiện.

Đặc biệt, lời chào đầu tiên được xem là chi tiết quan trọng. Với cuộc thi quy mô quốc gia, cách thí sinh chào hỏi, giới thiệu bản thân phần nào thể hiện sự chuyên nghiệp của cá nhân và hình ảnh chung của cuộc thi.

BTV Giang Hồng dành những lưu ý riêng cho từng vùng miền, đồng thời hướng dẫn các thí sinh cách hô tên sao cho rõ ràng, có điểm nhấn và tạo khả năng ghi nhớ. Các cô gái được yêu cầu dừng khoảng một giây trước khi bắt đầu nói để tạo sự chủ động và ấn tượng.

“Phong thái hiếm khi đến từ ngoại hình, phần lớn được tạo nên từ những tín hiệu nhỏ trong cách bạn đứng, nhìn, nói và sự hiện diện”, BTV Giang Hồng nói.

Những kỹ năng này không chỉ phục vụ một cuộc thi sắc đẹp. Đây là quá trình học cách thích ứng và tồn tại trong những môi trường giao tiếp khác nhau. Sự tự tin, bản lĩnh hay khả năng tạo thiện cảm đều cần thời gian luyện tập và được hình thành từ nhiều phẩm chất bên trong.

Thí sinh Hoa hậu Việt Nam xem những bài học ở nhà chung là trải nghiệm đáng giá không riêng phục vụ cuộc thi mà còn theo họ cả hành trình phía sau. Ảnh: Trọng Tài.

‘Học làm hoa hậu không dễ’

Sau gần một tuần gia nhập nhà chung, nhiều thí sinh cho biết họ không chỉ được trang bị thêm kỹ năng cho các vòng thi mà còn có những trải nghiệm mới trong cuộc sống.

Nguyễn Thị Kim Châu (SBD 168) cho biết trước buổi học, cô chưa biết cách truyền đạt trọn vẹn suy nghĩ của mình. Qua phần hướng dẫn của BTV Giang Hồng, cô nhận ra giọng nói cần kết hợp với hơi thở và cảm xúc để người nghe có thể đồng cảm.

“Hoa hậu ngoài nói đúng, cần biết cách truyền đạt để truyền cảm hứng. Tôi tiếp tục luyện tập để phần hô tên ở vòng chung khảo ấn tượng hơn”, cô nói.

Với Bùi Thị Thái Thanh (SBD 326), những ngày đầu ở Hoa hậu Việt Nam là khoảng thời gian cô liên tục tiếp nhận kiến thức mới.

“Tôi có thêm nhiều bài học bổ ích, không chỉ về cách giao tiếp mà còn là phong thái, bản lĩnh trước công chúng và cách trả lời ứng xử”, Thái Thanh nói. Cô nói từng áp lực khi bước vào cuộc thi nhưng đang biến chúng thành động lực để tiến về phía trước.

Thái Thanh cho rằng dù dừng lại hay đi tiếp, những kiến thức và trải nghiệm nhận được tại cuộc thi vẫn có giá trị lâu dài. Cô tin sau khi trở về, mình sẽ trở thành một phiên bản khác và khiến bố mẹ bất ngờ.

“Để trở thành Hoa hậu Việt Nam không hề dễ, ngược lại rất khó”, thí sinh Bùi Thị Thái Thanh nhấn mạnh.

Các thí sinh trân trọng cơ hội trải nghiệm và trưởng thành từ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Ảnh: Trọng Tài.

Cao Trần Tú Anh (SBD 723) xúc động khi ban tổ chức quan tâm từ bữa ăn, giấc ngủ. Cô hạnh phúc vì có thêm bạn mới và trưởng thành hơn qua những ngày sinh hoạt tập thể.

Là một trong những thí sinh nhỏ tuổi nhất cuộc thi, Dương Quỳnh Trang (SBD 668) ấn tượng với phần chỉnh sửa phát âm trong buổi học. Cô cho rằng việc phát âm tròn vành, rõ chữ và biết giữ hơi giúp phần hô tên có điểm nhấn, dễ được khán giả ghi nhớ hơn.

Với cô, trải nghiệm đáng nhớ nhất trong những ngày qua là chuyến thăm và giao lưu tại Báo Tiền Phong. Lần đầu tham quan tòa soạn, chứng kiến công việc của các phóng viên và nhận những món quà từ ban tổ chức giúp cô hiểu hơn về nơi gắn với lịch sử cuộc thi Hoa hậu Việt Nam.