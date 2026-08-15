Bất ngờ trước khả năng song ngữ của thí sinh Hoa hậu Việt Nam

TPO - Trong buổi học kỹ năng tư duy phản biện và tranh biện, nhiều thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 gây ấn tượng khi trình bày quan điểm bằng song ngữ.