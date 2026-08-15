Bất ngờ trước khả năng song ngữ của thí sinh Hoa hậu Việt Nam

TPO - Trong buổi học kỹ năng tư duy phản biện và tranh biện, nhiều thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 gây ấn tượng khi trình bày quan điểm bằng song ngữ.
Thạc sĩ Trần Tuấn Anh cho biết anh bất ngờ trước sự sôi nổi và những góc nhìn riêng của các thí sinh. “Thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 rất tiềm năng. Các bạn sôi nổi và có góc nhìn thú vị về những vấn đề tranh biện. Ngoài ra, các cô gái có câu chuyện, trải nghiệm riêng để chia sẻ tới mọi người với năng lượng tích cực”, anh nhận xét.
Qua buổi học, các thí sinh được tiếp cận với kỹ năng tư duy phản biện, giúp họ biết đặt câu hỏi, nhìn vấn đề từ nhiều phía và bảo vệ quan điểm bằng lập luận.
Đây là một phần trong hành trình chuẩn bị cho các cô gái trước những vòng thi quan trọng, nơi vẻ đẹp ngoại hình cần được song hành với khả năng tư duy, giao tiếp và trách nhiệm khi sử dụng tiếng nói trước công chúng.