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Hoa hậu

Cô gái cao nhất Hoa hậu Việt Nam 2026

Đỗ Quyên - Trọng Tài

TPO - Hoa hậu Việt Nam 2026 quy tụ nhiều thí sinh sở hữu chiều cao nổi bật, trong đó người cao nhất là 1,8 m.

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Chiều cao là một trong những lợi thế dễ nhận thấy của các thí sinh khi bước lên sân khấu Hoa hậu Việt Nam. Năm nay, cuộc thi quy tụ nhiều cô gái sở hữu chiều cao từ 1,73 m trở lên, trong đó có thí sinh cao 1,8 m.
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Bên cạnh yếu tố di truyền, các thí sinh cho biết họ duy trì chế độ dinh dưỡng, nghỉ ngơi và tập luyện để giữ vóc dáng, đồng thời tiếp tục hoàn thiện kỹ năng, phong thái trong những ngày ở nhà chung.
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Dương Quỳnh Trang (SBD 668), sinh năm 2008, đến từ Hưng Yên, sở hữu chiều cao 1,8 m, hiện là thí sinh cao nhất Hoa hậu Việt Nam 2026. Bên cạnh lợi thế hình thể, cô duy trì tập luyện đều đặn để có nền tảng sức khỏe tốt, đồng thời chú trọng rèn kỹ năng trình diễn, phong thái, biểu cảm và sự tự tin khi xuất hiện trước đám đông.
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Bùi Thị Thái Thanh (SBD 326), sinh năm 2006, quê Hải Phòng, cao 1,78 m. Cô là sinh viên khoa Thuế và Hải quan, Học viện Tài chính. Thái Thanh cho biết chiều cao của cô một phần đến từ yếu tố di truyền. Bố cô cao 1,8 m, mẹ cao 1,65 m, các anh chị em trong gia đình cũng sở hữu chiều cao nổi bật, có người cao tới 1,9 m.
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Cao Trần Tú Anh (SBD 723), sinh năm 2004, đến từ Vĩnh Long, cao 1,77 m. Trong những ngày ở nhà chung, cô có thêm cơ hội rèn luyện các kỹ năng cần thiết cho hành trình tại Hoa hậu Việt Nam, đồng thời trải nghiệm cuộc sống tập thể cùng các thí sinh đến từ nhiều vùng miền.
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Lê Trần Bảo My (SBD 716), sinh năm 2005, đến từ Hà Nội, cao 1,76 m. Cô đang theo học song song tại Đại học Ngoại thương và Đại học Công đoàn.
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Nguyễn Thục Uyên Nhi (SBD 602), sinh năm 2004, Hà Nội, cao 1,75 m. Cô vừa tốt nghiệp ngành Truyền thông Đa phương tiện, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, đồng thời theo học song bằng ngành Kinh tế đối ngoại tại Đại học Ngoại thương. Uyên Nhi từng giành danh hiệu Hoa khôi Báo chí - Press Beauty 2023 và sở hữu IELTS 7.0.
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Phạm Vân Hà (SBD 638), sinh năm 2008, Hải Phòng, cao 1,75 m. Ở tuổi 18, cô có lợi thế về chiều cao khi bước vào vòng chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026.
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Nguyễn Thị Thuý Linh (SBD 856), sinh năm 2007, Hà Nội, cao 1,75 m, hiện là sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam.
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Vũ Lâm Bảo Chi (SBD 108), sinh năm 2008, Ninh Bình, cao 1,75 m. “Em học được cách ứng xử, ăn nói, trả lời truyền thông và chia sẻ trước đám đông”, Bảo Chi nói.
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Các thí sinh chia sẻ khó khăn và áp lực.
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Nguyễn Thị Kim Châu (SBD 168), sinh năm 2006, TPHCM, cao 1,74 m. Cô cho biết chiều cao nổi bật có được một phần nhờ duy trì chế độ ăn uống đủ chất, ngủ sớm và tập luyện thể thao từ nhỏ.
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Kim Châu từng tập Taekwondo từ lớp 6 đến lớp 10 và có thời gian được chọn vào đội tuyển thành phố. Hiện cô vẫn duy trì thói quen vận động để giữ sức khỏe. Chế độ ăn của cô ưu tiên rau xanh và đạm, đồng thời giảm tinh bột.
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Bùi Mai Linh, sinh năm 2006, Hải Phòng, cao 1,73 m, hiện là sinh viên ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường, Đại học Kinh tế Quốc dân.
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Không chỉ có chiều cao, chất lượng hình thể của các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 cũng được chuyên gia nhân trắc học đánh giá tích cực. Theo chuyên gia, những chỉ số về chiều cao, cân nặng hay tỷ lệ cơ thể không chỉ có ý nghĩa về mặt hình thể mà còn phần nào phản ánh nền tảng sức khỏe và quá trình chăm sóc bản thân của mỗi thí sinh.
Đỗ Quyên - Trọng Tài
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