Ngắm dàn hoa khôi, á khôi ở Hoa hậu Việt Nam 2026

TPO - Với kinh nghiệm thi sắc đẹp, dàn hoa khôi, á khôi biết cách làm mình nổi bật khi tham dự vòng chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026.