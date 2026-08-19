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Hoa hậu

Ngắm dàn hoa khôi, á khôi ở Hoa hậu Việt Nam 2026

Duy Nam - Hồng Vĩnh - Ngọc Ánh

TPO - Với kinh nghiệm thi sắc đẹp, dàn hoa khôi, á khôi biết cách làm mình nổi bật khi tham dự vòng chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026.

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Trong số 53 thí sinh tại vòng chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026, nhiều gương mặt là hoa khôi, á khôi tại các cuộc thi sắc đẹp trong nước. Nguyễn Thục Uyên Nhi sinh năm 2004, đến từ Hà Nội, cao 1,75 m, là Hoa khôi Báo chí - Press Beauty 2023.
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Uyên Nhi vừa tốt nghiệp ngành Truyền thông Đa phương tiện, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Cô cũng theo học song bằng ngành Kinh tế đối ngoại, Đại học Ngoại thương. Uyên Nhi có chứng chỉ IELTS 7.0 và là nhà sáng lập dự án thiện nguyện Kết nối yêu thương.
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Lê Phương Nghi sinh năm 2006, cao 1,72 m, là sinh viên ngành Kinh tế đối ngoại tại Phân hiệu Đại học Ngoại thương ở TPHCM. Phương Nghi là Hoa khôi Đại học Ngoại thương.
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Phương Nghi sở hữu IELTS 7.5 và có thể giao tiếp bằng tiếng Nhật. Cô cũng có khả năng chơi đàn piano. Tại buổi tiệc chào mừng 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026, Phương Nghi ghi điểm khi đảm nhận vai trò mở màn đêm tiệc với tiết mục piano du dương.
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Vũ Hồng Hạnh, sinh năm 2003, cao 1,71 m, là sinh viên chuyên ngành Luật tại Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Cô từng giành giải Á hậu 3 Hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2025.
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Hồng Hạnh đã tốt nghiệp và theo đuổi công việc người mẫu, tham gia trình diễn ở nhiều chương trình thời trang.
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Trịnh Ngọc Huyền sinh năm 2007, cao 1,72 m, đang theo học ngành Quản trị kinh doanh tại Đại học Tài chính - Marketing. Ngọc Huyền là Hoa khôi Miss & Mister UFM 2025.
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Là người kế nhiệm danh hiệu Hoa khôi UFM của đương kim Hoa hậu Việt Nam Hà Trúc Linh, Ngọc Huyền cho biết cô gặp nhiều áp lực. Tuy nhiên, cô xem đó là động lực để cố gắng trong vòng chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026.
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Nguyễn Thị Hoa sinh năm 2004, đến từ Thanh Hóa. Cô là sinh viên năm 4 ngành Ngành Quản trị Kinh doanh tại Trường Đại học Công nghệ TPHCM, đồng thời là Miss Hutech 2025.
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Nguyễn Thị Hoa thu hút với gương mặt đầy đặn và nụ cười ngọt ngào.
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Nguyễn Thị Kim Châu sinh năm 2006, đến từ TPHCM. Cô cao 1,74 m, là sinh viên ngành Tài chính - Ngân hàng, Đại học Văn Hiến và từng giành danh hiệu Á hậu 2 Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam 2025.
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Kim Châu thuộc nhóm thí sinh có chiều cao ấn tượng và kỹ năng trình diễn tốt.
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Nguyễn Thái Anh Thư sinh năm 2006, đến từ Đồng Tháp. Cô là sinh viên khoa Sư phạm tiếng Anh và giữ danh hiệu Hoa khôi Đại học Đồng Tháp.
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Cô gái 20 tuổi thu hút với nụ cười rạng rỡ trước ống kính.
Duy Nam - Hồng Vĩnh - Ngọc Ánh
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