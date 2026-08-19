Ngắm dàn hoa khôi, á khôi ở Hoa hậu Việt Nam 2026

TPO - Với kinh nghiệm thi sắc đẹp, dàn hoa khôi, á khôi biết cách làm mình nổi bật khi tham dự vòng chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026.
Uyên Nhi vừa tốt nghiệp ngành Truyền thông Đa phương tiện, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Cô cũng theo học song bằng ngành Kinh tế đối ngoại, Đại học Ngoại thương. Uyên Nhi có chứng chỉ IELTS 7.0 và là nhà sáng lập dự án thiện nguyện Kết nối yêu thương.
Phương Nghi sở hữu IELTS 7.5 và có thể giao tiếp bằng tiếng Nhật. Cô cũng có khả năng chơi đàn piano. Tại buổi tiệc chào mừng 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026, Phương Nghi ghi điểm khi đảm nhận vai trò mở màn đêm tiệc với tiết mục piano du dương.
Là người kế nhiệm danh hiệu Hoa khôi UFM của đương kim Hoa hậu Việt Nam Hà Trúc Linh, Ngọc Huyền cho biết cô gặp nhiều áp lực. Tuy nhiên, cô xem đó là động lực để cố gắng trong vòng chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026.
Nguyễn Thị Hoa thu hút với gương mặt đầy đặn và nụ cười ngọt ngào.
Kim Châu thuộc nhóm thí sinh có chiều cao ấn tượng và kỹ năng trình diễn tốt.
Cô gái 20 tuổi thu hút với nụ cười rạng rỡ trước ống kính.