Siêu mẫu Hàn Quốc từng diễn cho Dior, Gucci đào tạo 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam

TPO - Trong khuôn khổ nhà chung Hoa hậu Việt Nam, 53 thí sinh tham gia buổi giao lưu, học hỏi kinh nghiệm từ hai chuyên gia Hàn Quốc là Kim Tae Youn và Park Chae Gyeong. Buổi training sáng 20/8 tập trung vào kỹ năng trình diễn, xây dựng hình ảnh và trang điểm chuyên nghiệp.

Sáng 20/8, 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam có buổi giao lưu với hai chuyên gia đến từ Hàn Quốc Kim Tae Youn và Park Chae Gyeong. Đây là hoạt động giúp các người đẹp bổ sung kiến thức, kỹ năng trước đêm chung khảo toàn quốc diễn ra ở Hải Phòng.

Hai chuyên gia chia sẻ kinh nghiệm về trình diễn, làm chủ sân khấu, xây dựng phong cách và hoàn thiện hình ảnh cá nhân. Các thí sinh cũng có cơ hội trao đổi trực tiếp, thực hành và nhận góp ý dựa trên đặc điểm ngoại hình của từng người.

Kim Tae Youn hiện là giáo sư tại Khoa Diễn xuất người mẫu, Đại học Seok Yeong, đồng thời là thành viên hội đồng quản trị Hiệp hội Người mẫu Hàn Quốc. Trước khi hoạt động trong lĩnh vực đào tạo, cô có nhiều năm làm người mẫu chuyên nghiệp và từng đạt thành tích tại các cuộc thi lớn.

Siêu mẫu Kim Tae Youn sẽ đào tạo cho 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam.

Năm 1997, Kim Taeyoun giành giải nhì tại cuộc thi SBS Super Elite Model. Một năm sau, cô trở thành đại diện Hàn Quốc tham dự World Super Elite Model Contest và được trao danh hiệu Siêu mẫu của năm. Năm 2000, cô tiếp tục nhận giải Người mẫu của năm tại Parbe Awards.

Trong sự nghiệp, Kim Taeyoun xuất hiện trong các chiến dịch quảng cáo truyền hình của Korean Air, Hyundai Card, LG DIOS, Olympus, KT&G, Golden Dew cùng nhiều thương hiệu lớn. Cô từng tham gia các tuần lễ và bộ sưu tập thời trang tại Seoul, SFAA và Tokyo.

Kim Taeyoun cũng có kinh nghiệm trình diễn cho nhiều nhà thiết kế và thương hiệu quốc tế như André Kim, Dior, Gucci, Chanel, Ferragamo, Fendi, Céline, DKNY, Lancôme, Swarovski và L’Oréal. Hình ảnh của cô từng xuất hiện trên các tạp chí thời trang như Vogue, Harper’s Bazaar, Marie Claire, Cosmopolitan và Allure.

Bên cạnh hoạt động tại Hàn Quốc, Kim Taeyoun từng làm việc ở Singapore, Nhật Bản và Hong Kong (Trung Quốc). Cô tham gia các chương trình thời trang, chiến dịch quảng cáo cho Tokyo Collection, Suzuki, Hang Seng Bank, Vodafone và Giordano.

Với kinh nghiệm trình diễn và giảng dạy, Kim Tae Youn dự kiến mang đến cho thí sinh Hoa hậu Việt Nam những kiến thức thực tế về kỹ thuật catwalk, cách kiểm soát hình thể và khả năng thể hiện thần thái trước ống kính. Đây là những kỹ năng quan trọng đối với các thí sinh trong quá trình tham gia cuộc thi sắc đẹp.

Cùng tham gia buổi giao lưu là Park Chae Gyeong, chuyên gia trang điểm và giảng viên Khoa Thiết kế trang điểm toàn cầu thuộc Đại học Seok Yeong. Cô hiện giữ vị trí quản lý tại SKU Makeup Studio.

Chuyên gia Park Chae Gyeong đào tạo phong thái, trang điểm cho thí sinh.

Park Chae Gyeong có chứng chỉ quốc gia về trang điểm thuộc lĩnh vực thẩm mỹ và chứng chỉ chuyên môn về phối màu. Cô từng đảm nhận vai trò chuyên gia tóc và trang điểm trong các chiến dịch thương mại của MAYQUEEN, OLIVIA UMMA cùng một số thương hiệu.

Cô cũng tham gia các chiến dịch cộng đồng tại Hàn Quốc, trong đó có chương trình hỗ trợ chăm sóc trẻ em Seoul và dịch vụ chăm sóc trẻ em khẩn cấp Seoul. Cô từng phụ trách trang điểm cho nam diễn viên Toki Shuma trong năm qua.

Trong hoạt động đào tạo, Park Chae Gyeong đứng lớp tại lớp huấn luyện năng lực lãnh đạo dành cho leader của NH Bank. Cô cũng tham gia triển lãm nghệ sĩ khách mời “Old & New” lần thứ tám do Hiệp hội Giáo sư Trang điểm Hàn Quốc tổ chức.

Tại Đại học Seok Yeong, Park Chae Gyeong giảng dạy các nội dung trang điểm cơ bản, trang điểm nâng cao và trang điểm thời trang. Cô tham gia giảng dạy kỹ năng tạo dựng phong cách tại Trường Nghệ thuật Khai phóng và Giáo dục nhân cách thuộc Đại học Seok Yeong.

Thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 đang được đào tạo toàn diện, chuẩn bị cho đêm chung khảo toàn quốc.

Ngoài môi trường đại học, Park Chae Gyeong thực hiện các bài giảng định hướng nghề nghiệp tại Trung tâm Âm nhạc Thanh thiếu niên Seoul, giảng dạy về màu sắc cá nhân tại một số chương trình giáo dục cộng đồng. Cô cũng tham gia các lớp trang điểm kết hợp giáo dục ngôn ngữ, văn hóa dành cho người học quốc tế.

Thông qua phần chia sẻ của hai chuyên gia, 53 thí sinh được tìm hiểu cách xác định phong cách trang điểm phù hợp với đường nét gương mặt, màu da, trang phục và hoàn cảnh xuất hiện. Hoạt động tạo điều kiện để 53 người đẹp tiếp cận kinh nghiệm đào tạo quốc tế, chuẩn bị tốt hơn cho đêm chung khảo và chặng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026.

Từ đầu tháng 8, 53 thí sinh vòng chung khảo Hoa hậu Việt Nam bước vào giai đoạn tập luyện cao điểm tại nhà chung. Các cô gái ghi hình truyền hình thực tế, được đào tạo về trình diễn, ứng xử, trang điểm, xây dựng hình ảnh và làm việc trước ống kính. Các buổi học được thiết kế nhằm giúp từng cô gái nhận ra ưu điểm, khắc phục hạn chế và thể hiện rõ hơn cá tính riêng. Thí sinh còn thực hành cách kiểm soát hình thể, biểu cảm, ánh mắt, tạo dáng và xử lý trang phục trên sân khấu.