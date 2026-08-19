111 hoa hậu quảng bá văn hóa Việt Nam qua thời trang

TPO - Tối 18/8, 111 thí sinh Miss World 2026 tham gia Vietnam Beauty Fashion Fest XVI (VBFF XVI) tại quảng trường biển Dragon Beach, thuộc Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng, Hải Phòng. Đêm diễn quy tụ các người đẹp Việt Nam, dàn thí sinh đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, cùng đương kim Hoa hậu Thế giới và Nam vương Thế giới.

Phần thi Top Model là một trong những hoạt động đáng chú ý trong hành trình của Miss World lần thứ 73 tại Việt Nam. Với chủ đề The Green World, đêm thời trang khai thác vẻ đẹp của thiên nhiên, văn hóa và bản sắc cá nhân thông qua ngôn ngữ thời trang.

Sàn diễn hoành tráng của phần thi Top Model.

Dàn hoa hậu Việt Nam mở màn chương trình

Trước khi 111 thí sinh Miss World bước ra sân khấu trong phần thi Top Model, chương trình được mở màn bởi sự xuất hiện của dàn hoa hậu, á hậu Việt Nam.

Hoa hậu Huỳnh Thị Thanh Thủy, Lê Hoàng Phương, Lương Thùy Linh, Võ Lê Quế Anh, Nguyễn Thị Yến Nhi, Nguyễn Ngọc Kiều Duy, Emoura Phạm... thu hút sự chú ý khi cùng xuất hiện trên sân khấu ngoài trời bên bờ biển Đồ Sơn.

Dàn người đẹp Việt Nam trình diễn trong bộ sưu tập Golden Hour, lấy cảm hứng từ khoảnh khắc giao thoa giữa ngày và đêm trên biển. Các thiết kế sử dụng gam màu vàng, cam cháy, nâu cùng chất liệu voan, lụa và các chi tiết xuyên thấu.

Không gian biển Đồ Sơn kết hợp ánh sáng sân khấu tạo nên phông nền đặc biệt cho phần mở màn. Hình ảnh hoa hậu, á hậu Việt Nam sải bước trong những thiết kế mang tinh thần phóng khoáng trở thành một trong những điểm nhấn của đêm diễn.

Hoa hậu Thanh Thủy, Lê Hoàng Phương trình diễn mở màn.

Hoa hậu Lương Thùy Linh trình diễn vedette.

Dàn hoa, á hậu Việt trình diễn trong chương trình.

111 thí sinh Miss World quảng bá văn hóa Việt Nam

Sau phần mở màn, 111 thí sinh Miss World lần thứ 73 lần lượt xuất hiện trên đường băng trong năm bộ sưu tập của các nhà thiết kế Việt Nam. Phần thi Top Model - một trong những phần thi quan trọng của Miss World. Đây là dịp để các thí sinh thể hiện kỹ năng trình diễn, thần thái và khả năng làm chủ sân khấu trước khi bước vào những chặng thi tiếp theo.

Sự xuất hiện của 111 người đẹp quốc tế trong các thiết kế Việt Nam góp phần đưa những câu chuyện về văn hóa, thiên nhiên và con người Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế.

Những bộ sưu tập khai thác hình ảnh áo yếm, dải lụa đào cùng một số kiểu nón truyền thống. Những chất liệu quen thuộc của thời trang Việt được xử lý bằng phom dáng và kỹ thuật hiện đại, tạo nên sự kết nối giữa nét đẹp truyền thống và tinh thần đương đại.

Việc sân khấu phần thi Top Model được đặt giữa không gian ven biển Đồ Sơn cũng giúp hình ảnh của các thí sinh Miss World gắn kết với cảnh quan của thành phố cảng. Qua những bước catwalk, 111 đại diện đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trở thành những đại sứ giới thiệu vẻ đẹp văn hóa, du lịch và thời trang Việt Nam.

Hơn 100 hoa hậu quốc tế trình diễn trong phần thi Top Model.

Đại diện Việt Nam - Bảo Ngọc trình diễn ở phần thi Top Model.

Đương kim Hoa hậu và Nam vương Thế giới trình diễn áo dài

Một trong những khoảnh khắc nhận được nhiều sự chú ý trong đêm diễn là màn xuất hiện của đương kim Hoa hậu Thế giới Opal Suchata và Nam vương Thế giới Danny Mejía, Á vương Phạm Tuấn Ngọc trong trang phục áo dài Việt Nam.

Hình ảnh đương kim Hoa hậu Thế giới và Nam vương Thế giới trình diễn áo dài giữa không gian biển Đồ Sơn tạo nên điểm nhấn đặc biệt, đồng thời khép lại hành trình thời trang với tinh thần giao thoa văn hóa.

Sự kiện Vietnam Beauty Fashion Fest XVI trở thành không gian gặp gỡ của nhiều nền văn hóa. Thông qua chương trình, hình ảnh trang phục truyền thống Việt Nam đến gần hơn với cộng đồng sắc đẹp quốc tế.

Sau các hoạt động tại Hải Phòng, 111 thí sinh tiếp tục hành trình tại Khánh Hòa, tham gia các hoạt động trải nghiệm văn hóa, du lịch và quảng bá điểm đến. Chung kết Hoa hậu Thế giới 2026 dự kiến diễn ra ngày 5/9 tại Khánh Hòa.

Đương kim Hoa hậu Thế giới Opal Suchata và Nam vương Thế giới Danny Mejía, Á vương Phạm Tuấn Ngọc trong trang phục áo dài Việt Nam.

Đương kim Hoa hậu Thế giới Opal Suchata trình diễn áo dài.

Nam vương Thế giới Danny Mejía, Á vương Phạm Tuấn Ngọc trong trang phục áo dài Việt Nam.