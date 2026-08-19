Lương Thùy Linh bị ngã

TPO - Hoa hậu Lương Thùy Linh bất ngờ bị ngã khi diễn catwalk ở đêm thi Top Model thuộc khuôn khổ cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2026 diễn ra tại Hải Phòng tối 18/8.

Tối 18/8, Hoa hậu Lương Thùy Linh đảm nhận vai trò vedette trong một bộ sưu tập được trình diễn ở đêm thi Top Model thuộc khuôn khổ cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2026 đang diễn ra tại Hải Phòng.

Người đẹp trình diễn thiết kế cúp ngực với phần tà váy bay bổng, khoe chân dài. Sau khi hoàn thành phần trình diễn, Lương Thùy Linh quay người bước vào sân khấu nhưng bị vấp ngã.

Lương Thùy Linh trình diễn trong đêm thi Top Model thuộc khuôn khổ cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2026 diễn ra ở Hải Phòng tối 18/8.

Lương Thùy Linh nhanh chóng xử lý sự cố, khéo léo tạo dáng và đứng dậy, tiếp tục hoàn thành phần trình diễn. Trước khi người đẹp bước ra sân khấu, trời mưa khiến mặt sàn trơn. Nhiều người cho rằng sàn trơn trượt là nguyên nhân khiến cô mất thăng bằng và ngã xuống đường băng.

Sự cố của Lương Thùy Linh trên sàn diễn được nhiều khán giả ghi lại bằng điện thoại và đăng tải trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Nhiều người khen ngợi Lương Thùy Linh bình tĩnh xử lý sự cố và thể hiện được bản lĩnh sân khấu của một người đẹp nhiều năm trình diễn thời trang.

Trên trang cá nhân, Lương Thùy Linh cũng gửi lời cảm ơn sau khi nhận được nhiều bình luận động viên từ khán giả sau sự cố.

Ngoài Lương Thùy Linh, sàn diễn đêm thi Top Model của Hoa hậu Thế giới 2026 còn có sự góp mặt trình diễn của Hoa hậu Huỳnh Thị Thanh Thủy, Lê Hoàng Phương, Võ Lê Quế Anh, Nguyễn Thị Yến Nhi, Nguyễn Ngọc Kiều Duy, Emoura Phạm...

Phối cảnh sân khấu đêm thi Top Model.

Đêm thi Top Model của Hoa hậu Thế giới 2026 có chủ đề The Green World với sự tham gia trình diễn của 111 thí sinh. Người giành chiến thắng ở phần thi này sẽ vào thẳng top 40 chung cuộc.

Trong đêm thi, đại diện Việt Nam Lê Nguyễn Bảo Ngọc trình diễn thiết kế áo dài khăn đóng màu hồng pastel, đính kết cầu kỳ. Phong cách trình diễn và thần thái của đại diện chủ nhà nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả.

Trước đó, 111 thí sinh trải qua các hoạt động mở màn của Hoa hậu Thế giới 2026 tại Quảng Ninh. Sau các hoạt động tại Hải Phòng, 111 thí sinh tiếp tục hành trình tại Khánh Hòa, tham gia các hoạt động trải nghiệm văn hóa, du lịch và quảng bá điểm đến.

Đây là lần đầu Miss World 2026 tổ chức tại Việt Nam. Cuộc thi dự kiến diễn ra từ tháng 8 đến đầu tháng 9, quy tụ 111 thí sinh. Chung kết dự kiến diễn ra ngày 5/9 tại Khánh Hòa.

Cuộc thi lần thứ 73 mang chủ đề Vietnam - Timeless Charm (Việt Nam - Vẻ đẹp bất tận), với hành trình đi qua ba địa phương gồm Quảng Ninh, Hải Phòng và Khánh Hòa. Trong chung kết, đương kim Hoa hậu Thế giới Opal Suchata sẽ trao vương miện cho người kế nhiệm.