Phát hiện 5 vị trí có mẩu xương, nhiều di vật tại Thành cổ Diên Khánh

TPO - Qua khảo sát, đào thăm dò, lực lượng chức năng phát hiện 5 vị trí có hài cốt cùng nhiều di vật tại khu vực Nhà lao cũ trong Thành cổ Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa.

Ngày 19/8, các lực lượng chức năng tỉnh Khánh Hòa tiến hành khảo sát, đào thăm dò tại khu vực nhà lao cũ trong Thành cổ Diên Khánh (xã Diên Khánh) và khu vực nhà dân liền kề, qua đó phát hiện 5 vị trí có mẩu xương cùng nhiều di vật.

Nhiều di vật cùng những mẩu xương được tìm thấy tại hiện trường. Ảnh: Thế Anh.

Trước đó, ngày 10/7, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Khánh Hòa phối hợp với chính quyền xã Diên Khánh và các đơn vị liên quan thu thập tài liệu, xác minh thông tin về nơi chôn cất những người hy sinh trong thời gian bị giam giữ tại nhà lao Thành Diên Khánh.

Theo tài liệu bước đầu, khu vực nhà lao, nay thuộc khuôn viên trụ sở Công an xã Diên Khánh, có khả năng tồn tại 2-3 hố chôn tập thể. Đây được cho là nơi an táng nhiều cán bộ, chiến sĩ cách mạng hy sinh trong thời gian bị bắt, giam giữ trước năm 1975.

Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã xác định thông tin của 15 liệt sĩ hy sinh tại nhà lao, song chưa làm rõ vị trí chôn cất.

Tại hiện trường, hàng chục cán bộ, chiến sĩ Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ CHQS tỉnh Khánh Hòa cùng lực lượng dân quân tự vệ cẩn trọng sử dụng các dụng cụ chuyên dụng, bóc tách từng lớp đất đá, tỉ mỉ thu gom từng mẩu xương và di vật. Các mẫu vật được đặt trang trọng trên nền vải đỏ, đánh số để phục vụ công tác kiểm đếm, xác minh.

Cán bộ, chiến sĩ khơi từng lớp đất để tìm kiếm dấu tích liệt sĩ. Ảnh: Thế Anh.

Trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo tại hiện trường, Đại tá Trương Thành Việt, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, yêu cầu các lực lượng tham gia tìm kiếm nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các hộ dân trong khu vực. Đồng thời, huy động phương tiện cơ giới hỗ trợ múc, mở rộng mặt bằng, kết hợp đào bới thủ công tỉ mỉ, thận trọng; bảo đảm an toàn tuyệt đối và quyết tâm tìm kiếm cao nhất, không để sót hài cốt hoặc di vật.

Hiện các lực lượng chức năng tiếp tục khoanh vùng, mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu vực Thành cổ Diên Khánh. Xã Diên Khánh đã tổ chức họp, thống nhất kết luận sơ bộ và khẩn trương báo cáo Ban Chỉ đạo “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” tỉnh để xin chủ trương triển khai kế hoạch tìm kiếm, quy tập.