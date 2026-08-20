Cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan bị đề nghị mức án 12 - 13 năm tù

TPO - Với cáo buộc "ngó lơ" cho cấp dưới làm khó buộc doanh nghiệp chi hối lộ hơn 30 tỷ đồng, cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan bị Viện Kiểm sát đề nghị phạt từ 12 - 13 năm tù.

Đề nghị tịch thu hơn 30 tỷ đồng nhận hối lộ

Sáng 20/8, đại diện Viện kiểm sát nêu quan điểm luận tội đã đề nghị Tòa phạt ông Nguyễn Bá Hoan (cựu Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) mức án từ 12 – 13 năm tù về tội “Nhận hối lộ”.

Theo Viện Kiểm sát, ông Hoan nhiều lần nhận hối lộ của nhóm doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, tổng số tiền 16,3 tỷ đồng. Ông Hoan có tình tiết giảm nhẹ gồm thành khẩn khai báo, đã nộp lại tiền hưởng lợi bất chính, có thành tích xuất sắc trong công tác. Tuy nhiên, do ông là lãnh đạo cơ quan Nhà nước lại phạm tội nên cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc nhằm răn đe, giáo dục bị cáo.

Cùng tội “Nhận hối lộ”, trong nhóm cán bộ thuộc Cục Quản lý lao động ngoài nước, Viện kiểm sát đề nghị phạt cựu Cục trưởng Tống Hải Nam 15 - 16 năm tù; cựu Cục phó Nguyễn Gia Liêm bị đề nghị 3 - 4 năm tù; Lê Thanh Hà (Trưởng Phòng Hàn Quốc) mức án từ 3 - 4 năm tù; cựu Cục phó Phạm Viết Hương 30 - 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Hai cựu cán bộ của cục là Nguyễn Thành Hưng bị đề nghị 7 - 8 năm tù, và Phan Thị Thu Trang 4 - 5 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Bá Hoan.

Bị cáo Nguyễn Lâm Sơn (Giám đốc Công ty Luật TNHH Thành Đô) bị đề nghị từ 5 - 6 năm tù về tội "Môi giới hối lộ". Ông Sơn, bị cáo buộc nhận hơn 11 tỷ đồng của 13 doanh nghiệp, giúp họ được “cấp phép nhanh” và hưởng lợi hơn 5,9 tỷ đồng.

Tiếp đến, nhóm bị cáo thuộc các doanh nghiệp tư nhân bị viện kiểm sát đề nghị tòa phạt từ 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 5 năm tù, về các tội “Đưa hối lộ” hoặc “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Về dân sự, Viện Kiểm sát đề nghị Tòa tuyên tịch thu vào ngân sách Nhà nước hơn 30 tỷ đồng tiền các bị cáo nhận hối lộ và gần 6 tỷ đồng tiền môi giới hối lộ (tiền bị cáo Lâm Sơn hưởng lợi bất chính từ việc môi giới hối lộ-PV).

Hành vi của bị cáo làm giảm niềm tin của người dân

Đại diện viện kiểm sát cho rằng hành vi của các bị cáo gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến dư luận xã hội, làm giảm niềm tin của người dân.

Theo Viện Kiểm sát, vụ án bắt nguồn từ những sai phạm trong quy trình thẩm định hồ sơ tại Cục Quản lý lao động ngoài nước khi ông Tống Hải Nam làm Cục trưởng.

Cấp dưới của ông Nam bị cáo buộc kéo dài thời gian thẩm định, nhiều lần yêu cầu bổ sung tài liệu hoặc trả hồ sơ không có lý do chính đáng, khiến doanh nghiệp phải chi tiền để được giải quyết.

Với mỗi hồ sơ cấp phép dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, lệ phí chỉ 5 triệu đồng nhưng doanh nghiệp phải chi tới 400 triệu đồng. Ông Hoan bị cáo buộc biết việc cấp dưới nhũng nhiễu nhưng làm ngơ và nhận tiền được chia.

Các bị cáo trong vụ án.

Ở hành vi nhận hối lộ liên quan chương trình đưa lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo ngành đóng tàu (Visa E7), Viện kiểm sát cho rằng Tống Hải Nam gây khó khăn, tạo rào cản cho các doanh nghiệp, buộc họ phải đưa tiền “chi phí".

Cụ thể, bị can Nam báo cáo và được Nguyễn Bá Hoan đồng ý cho xây dựng và áp dụng “Quy trình” thẩm định hồ sơ đăng ký hợp đồng và chuẩn bị nguồn E7 trái quy định của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.

Từ năm 2021 đến tháng 4/2025, khi làm thủ tục đề nghị cấp Phiếu trả lời để xuất khẩu lao động diện Visa E7, nhóm người thuộc doanh nghiệp tư nhân gồm các bị can Nghiêm Quốc Hưng, Nguyễn Đức Nam và Nghiêm Văn Định đã đến trụ sở Cục QLLĐNN, đưa 281.800 USD và 190 triệu đồng cho Nguyễn Bá Hoan, Tống Hải Nam cùng đồng phạm.