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Pháp luật

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Nhận vơ vườn sầu riêng để lừa hơn 6 tỷ đồng

Huỳnh Thủy

TPO - Người đàn ông nhận vơ vườn sầu riêng của bố và anh họ là của bản thân để bán quả, nhận tiền đặt cọc rồi chiếm đoạt hơn 6 tỷ đồng.

Viện KSND tỉnh Đắk Lắk, cơ quan này đã ban hành cáo trạng truy tố Nguyễn Duy Anh Vũ (SN 1992, trú tại xã Xuân Mai, TP Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự. Hồ sơ vụ án được chuyển đến TAND tỉnh Đắk Lắk để xét xử theo quy định.

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Đối tượng Nguyễn Duy Anh Vũ. Ảnh: Viện KSND tỉnh Đắk Lắk.

Theo cáo trạng, niên vụ sầu riêng năm 2023, ông N.D.H. (bố ruột Vũ) có 2 vườn sầu riêng với tổng 184 cây, sản lượng khoảng 8 tấn, tại xã Dliê Ya (tỉnh Đắk Lắk).

Ngoài ra, cạnh vườn của ông N.D.H. là vườn sầu riêng của anh họ Vũ (H.V.H.), có 230 cây, sản lượng khoảng 25 tấn. Hai vườn này giáp nhau, không có hàng rào ngăn cách.

Lợi dụng thời điểm từ tháng 7 đến tháng 9/2023, khi ông N.D.H. về Hà Nội, Vũ nhận vơ các vườn sầu riêng trên là của mình và nhận tiền đặt cọc của nhiều người. Số tiền chiếm đoạt hơn 6 tỷ đồng được Vũ dùng để đánh bạc trực tuyến và tiêu xài cá nhân.

Huỳnh Thủy
#Đắk Lắk #vườn sầu riêng #lừa đảo #bị hại #đầu tư #lừa đảo 6 tỷ

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