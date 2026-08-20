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Brooklyn đoạn tuyệt nhà Beckham

Hương Ly

TPO - Brooklyn Beckham tẩy sạch hình xăm thể hiện tình cảm với bố mẹ và các em, một trong số đó là dòng chữ nổi tiếng "Mama's Boy".

Con trai cả của David Beckham và Victoria chia sẻ bức ảnh trên mạng xã hội nhằm khoe loạt hình xăm mới. Cư dân mạng soi ra chi tiết đáng chú ý là Brooklyn xăm đè bông hoa lên dòng chữ "mama's boy" (tạm dịch: con trai cưng của mẹ) trên ngực trái.

Brooklyn xăm dòng chữ mama's boy từ năm 2018 nhằm thể hiện tình cảm với Victoria, giờ được thay thế bằng họa tiết bó hoa cưới của vợ Nicola Peltz. Brooklyn tiếp tục xóa xăm hoặc chỉnh sửa một loạt chi tiết có liên quan đến David Beckham và các em.

Hình xăm mỏ neo lớn kèm chữ "Dad" trên bắp tay phải và con số "1975" (năm sinh của David) đã biến mất, thay bằng các hình ngôi sao. Dòng chữ viết tay "love you Bust" - biệt danh ngày nhỏ của Brooklyn do bố đặt - cũng mờ hẳn vì vết xóa xăm laser.

Hình xăm là tên của Romeo, Cruz và Harper trên các ngón tay anh cũng bị Brooklyn loại bỏ. Anh vẫn còn giữ hình xăm chữ "brotherhood" đồng điệu với hai em trai và hình vũ công ba lê trên bắp chân dành tặng em gái út Harper.

Brooklyn công khai cắt đứt quan hệ với gia đình từ một bài đăng trên mạng xã hội hồi đầu năm. Anh cáo buộc bị bố mẹ kiểm soát cuộc sống cá nhân và tìm cách phá hoại cuộc hôn nhân với Nicola Peltz. Brooklyn chặn mạng xã hội của mọi thành viên trong gia đình, tuyên bố không hòa giải với David và Victoria.

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Brooklyn đang tận hưởng hạnh phúc bên vợ.

Gần đây, Brooklyn gây bão mạng với phát ngôn: "Chúc mừng ngày kỷ niệm, Nicola. Anh không thể diễn tả hết tình yêu dành cho em. Em là người thân nhất và anh yêu em hơn cả cuộc sống này. Anh thật may mắn khi được gọi em là vợ. Em là nàng công chúa của anh và anh hứa sẽ luôn bảo vệ em".

Câu nói "anh luôn bảo vệ em" của Brooklyn là tâm điểm sóng gió, xuất hiện giữa lúc mâu thuẫn của cặp đôi với gia đình Beckham chưa được giải quyết. Brooklyn không trực tiếp nhắc đến cha mẹ, thông điệp cho thấy anh công khai đứng về phía Nicola, bảo vệ vợ trước các sức ép liên quan đến gia đình Beckham.

Hương Ly
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