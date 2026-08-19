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Hoa hậu

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Vụ diễn áo tắm trước mặt học sinh: Phạt và đình chỉ Hoa hậu Du lịch Bản sắc

Đỗ Quyên - Nguyễn Ngọc

TPO - Đơn vị tổ chức Hoa hậu Du lịch Bản sắc Việt Nam 2026 bị phạt 60 triệu đồng và đình chỉ hoạt động tổ chức thi người đẹp, người mẫu trong 6 tháng vì để học sinh trực tiếp theo dõi phần thi trình diễn áo tắm.

Ngày 19/8, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã xử phạt vi phạm hành chính đối với đơn vị tổ chức cuộc thi Hoa hậu Du lịch Bản sắc Việt Nam 2026 do vi phạm quy định trong hoạt động tổ chức thi người đẹp, người mẫu.

Chiều 21/7, tại phần thi phụ Người đẹp Biển đảo diễn ra ở đặc khu Lý Sơn, ban tổ chức bố trí một nhóm học sinh mặc đồng phục ngồi ở hàng ghế đầu khán đài và trực tiếp theo dõi phần trình diễn trang phục áo tắm của các thí sinh.

Hình ảnh này sau đó lan truyền trên mạng xã hội, nhận nhiều ý kiến phản ánh. Sự việc được cho là gây tác động không tốt đến môi trường giáo dục, tâm lý xã hội và hình ảnh văn hóa, du lịch của địa phương.

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Đại diện đơn vị tổ chức Hoa hậu Du lịch Bản sắc Việt Nam 2026 làm việc với cơ quan chức năng.

Qua xác minh, cơ quan công an xác định ban tổ chức chưa bảo đảm việc phân luồng, bố trí và quản lý khán giả phù hợp, dẫn đến việc trẻ em trực tiếp theo dõi nội dung không phù hợp với lứa tuổi.

Căn cứ khoản 6 Điều 18 Nghị định 87/2026/NĐ-CP ngày 27/3/2026 của Chính phủ, hành vi tổ chức thi người đẹp, người mẫu có nội dung thuộc các trường hợp bị pháp luật nghiêm cấm, trong đó có nội dung tác động tiêu cực đến đạo đức, sức khỏe cộng đồng và tâm lý xã hội, bị phạt tiền từ 30-40 triệu đồng.

Bên cạnh đó, điểm b khoản 8 Điều 18 quy định hình thức xử phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động tổ chức thi người đẹp, người mẫu từ 6-12 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 6 Điều 18.

Theo khoản 3 Điều 6 Nghị định 87/2026/NĐ-CP, mức phạt tiền đối với tổ chức bằng hai lần mức phạt đối với cá nhân có cùng hành vi vi phạm.

Trên cơ sở đó, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Quảng Ngãi quyết định xử phạt đơn vị tổ chức 60 triệu đồng và đình chỉ hoạt động tổ chức thi người đẹp, người mẫu trong thời hạn 6 tháng.

Thời điểm hình ảnh học sinh ngồi xem phần thi áo tắm gây tranh luận trên mạng xã hội, ban tổ chức Hoa hậu Du lịch Bản sắc Việt Nam 2026 đã có thư xin lỗi chính quyền địa phương, nhà trường, phụ huynh, học sinh và công chúng.

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Hình ảnh khiến cuộc thi bị dư luận phản ứng dữ dội.

Theo ban tổ chức, chương trình trao 50 suất quà an sinh xã hội cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Lý Sơn dự kiến diễn ra vào thời điểm nghỉ giải lao và được bố trí tách biệt với các phần thi trình diễn.

Tuy nhiên, trong quá trình diễn ra sự kiện, do thời tiết tại Lý Sơn nắng nóng kéo dài, bộ phận điều phối sân khấu chủ động đưa học sinh vào khu vực khán đài sớm hơn dự kiến với mong muốn bảo đảm sức khỏe và an toàn cho các em.

Ban tổ chức thừa nhận việc này tạo ra hình ảnh không phù hợp và gây bức xúc trong dư luận. Đơn vị nhìn nhận thiếu sót trong khâu điều phối, quản lý sân khấu, đặc biệt là chưa có phương án phân luồng, sơ tán và bố trí không gian riêng biệt cho học sinh.

"Sự việc đã tác động đến môi trường văn hóa - giáo dục, làm phiền lòng chính quyền địa phương, gây lo lắng cho các bậc phụ huynh, tác động không hay đến tâm lý lứa tuổi học sinh và làm giảm uy tín của chương trình", ban tổ chức nêu trong thư xin lỗi.

Đơn vị cũng gửi lời xin lỗi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi, UBND đặc khu Lý Sơn vì sự cố điều phối tạo ra dư luận không mong muốn, ảnh hưởng đến công tác quản lý nhà nước và hình ảnh văn hóa - du lịch địa phương.

Sau vụ việc, Công an tỉnh Quảng Ngãi đề nghị các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, đặc biệt là đơn vị tổ chức thi người đẹp, người mẫu, chấp hành nghiêm quy định pháp luật; chủ động xây dựng phương án tổ chức, phân luồng và quản lý khán giả phù hợp với từng nội dung chương trình, nhất là đối với trẻ em và người chưa thành niên.

Cơ quan chức năng nhấn mạnh các hoạt động văn hóa, nghệ thuật không chỉ phải bảo đảm đúng quy định pháp luật mà còn cần chú trọng yếu tố giáo dục, văn hóa, thuần phong mỹ tục và trách nhiệm xã hội. Các hành vi vi phạm sẽ được kiểm tra, phát hiện và xử lý theo quy định.

Đỗ Quyên - Nguyễn Ngọc
#diễn áo tắm trước mặt học sinh #Hoa hậu Du lịch Bản sắc Việt Nam 2026 #Đơn vị tổ chức Hoa hậu Du lịch Bản sắc Việt Nam 2026

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