Phần thi tài năng 'Tổ quốc gọi tên mình' đưa cậu bé 13 tuổi chiến thắng

TPO - Đại diện Việt Nam Đoàn Ngọc Gia Bảo giành giải Best Talent với ca khúc "Tổ quốc gọi tên mình", vượt 13 thí sinh để đứng đầu tại sân chơi Little Mr Universe 2026.

Đêm chung kết Little Mr Universe 2026 diễn ra ngày 18/8 tại Philippines, quy tụ gần 30 thí sinh. Tại đêm thi, Gia Bảo được trao danh hiệu Little Mr Universe 2026, kèm giải thưởng Best Talent nhờ phần trình diễn ca khúc Tổ quốc gọi tên mình.

Ở phần thi tài năng, thay vì lựa chọn tiết mục thiên về vũ đạo hoặc trình diễn hình thể, Gia Bảo sử dụng sở trường ca hát để giới thiệu về quê hương trên sân khấu quốc tế. Cậu bé lớp 8 trình diễn ca khúc có nội dung về tình yêu đất nước và niềm tự hào dân tộc. Gia Bảo thể hiện sự tự tin, giữ phong thái ổn định và nhiều lần hô vang tên Việt Nam trước khán giả.

Gia Bảo dành nhiều thời gian chuẩn bị cho phần thi. Tiết mục không chỉ được đánh giá cao về giọng hát mà còn dựa trên khả năng làm chủ sân khấu, truyền tải nội dung và dấu ấn văn hóa mà thí sinh mang đến.

Gia Bảo thể hiện Tổ quốc gọi tên mình và giành giải Best Talent.

Đoàn Ngọc Gia Bảo sinh ra và lớn lên tại Đà Nẵng, hiện là học sinh lớp 8/3, Trường THCS Phan Bội Châu. Cậu bé được tiếp xúc với âm nhạc từ nhỏ, nhiều thành viên trong gia đình hoạt động nghệ thuật.

Ông bà nội và cô ruột của Gia Bảo là diễn viên thuộc đoàn ca kịch Đà Nẵng. Mẹ của Gia Bảo là ca sĩ, cha là nghệ sĩ đàn bầu, truyền động lực cho con trai theo đuổi âm nhạc từ sớm.

Từ năm lớp 3, Gia Bảo tham gia các cuộc thi văn nghệ cấp quận và thành phố, sau đó xuất hiện tại nhiều chương trình nghệ thuật ở Đà Nẵng và TPHCM. Quá trình biểu diễn giúp Gia Bảo rèn luyện giọng hát.

Gia Bảo từng có cơ hội đứng chung sân khấu với Ngọc Sơn, Lý Hùng, Tố My, Kim Tử Long và Thoại Mỹ. Trước chuyến đi Philippines, Gia Bảo giành quán quân Tỏa sáng thiên thần nhí mùa 6 và cuộc thi Tìm kiếm tài năng ca hát năm 2025.

Cậu bé còn nhận danh hiệu Ca sĩ nhí ấn tượng tại Vietnam Iconic Award 2025 và Nam ca sĩ triển vọng tại giải thưởng Búp Sen Vàng.

Bốn năm trước, Gia Bảo mất cha. Biến cố xảy ra khi cậu còn nhỏ nhưng không khiến hành trình âm nhạc bị gián đoạn. Gia đình cho biết Gia Bảo tiếp tục học hát và tham gia biểu diễn với mong muốn tiếp nối đam mê và tâm huyết của cha.