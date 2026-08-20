Trung Quốc kêu gọi Mỹ thay đổi ‘chính sách thù địch’ với Triều Tiên

TPO - Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị khẳng định, Bắc Kinh hoan nghênh việc Hàn Quốc và Triều Tiên hướng tới chung sống hòa bình, đồng thời kêu gọi Washington thay đổi “chính sách thù địch” với Bình Nhưỡng.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. (Ảnh: Reuters)

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, trong cuộc hội đàm với người đồng cấp Hàn Quốc Cho Hyun tại Seoul hôm 19/8, ông Vương cho biết Trung Quốc “luôn cam kết đóng vai trò xây dựng trong việc duy trì hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên”.

Tuy nhiên, sau cuộc hội đàm, ông né tránh câu hỏi của phóng viên về khả năng Bắc Kinh giúp thúc đẩy cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un.

“Đó là vấn đề do Triều Tiên và Mỹ quyết định. Đặc biệt, Mỹ cần thay đổi chính sách thù địch với Triều Tiên mà nước này đã duy trì trong thời gian dài”, ông Vương nói.

Trong cuộc hội đàm, ông Vương kêu gọi Hàn Quốc giữ quyền tự chủ trong chính sách đối ngoại.

“Chúng tôi hy vọng Hàn Quốc - xuất phát từ những lợi ích cốt lõi của chính mình, sẽ phát triển quan hệ đối ngoại một cách độc lập, tự chủ, cân bằng và không đối đầu”, thông cáo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc dẫn lời ông Vương.

Quan hệ giữa Bắc Kinh và Seoul xấu đi vào năm 2016, sau khi Hàn Quốc đồng ý triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD của Mỹ trên lãnh thổ nước này. Trung Quốc coi hệ thống đó là mối đe dọa an ninh.

Trong bối cảnh quan hệ song phương đã ấm lên, ông Vương và ông Cho vừa nhất trí đẩy nhanh đàm phán giai đoạn 2 của hiệp định thương mại tự do, tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo và công nghệ cao, đồng thời mở rộng giao lưu văn hóa và giao lưu nhân dân.

Hai bên cũng nhất trí Trung Quốc sẽ cung cấp gấu trúc cho Hàn Quốc, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết.

Trung Quốc thường cho các quốc gia có quan hệ hữu nghị mượn những con vật đặc trưng của quốc gia này theo chính sách được gọi là “ngoại giao gấu trúc”. Tuy nhiên, khi căng thẳng leo thang, hoạt động này có thể bị đình trệ. Nhật Bản hiện không còn gấu trúc nào - lần đầu tiên kể từ năm 1972, sau khi 2 con cuối cùng được trả về Trung Quốc hồi tháng 1, vào thời điểm quan hệ hai nước căng thẳng.

Theo Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, ông Vương sẽ gặp Tổng thống Lee Jae Myung tại Phủ Tổng thống ở Seoul trong ngày 20/8.

Ông cũng sẽ có cuộc họp riêng với Cố vấn An ninh Quốc gia Wi Sung-lac, để thảo luận về tình hình an ninh trên bán đảo Triều Tiên và các vấn đề cùng quan tâm, Yonhap đưa tin.

Quan hệ giữa hai nước láng giềng châu Á đã ấm lên trong năm qua, sau khi ông Lee nhậm chức và theo đuổi cách tiếp cận thực dụng hơn trong quan hệ với Trung Quốc, trái ngược với người tiền nhiệm Yoon Suk-yeol.

Giai đoạn mới

Cuộc chiến thương mại toàn diện của Mỹ và căng thẳng kéo dài giữa Bắc Kinh và Tokyo đã thúc đẩy Trung Quốc củng cố quan hệ với Hàn Quốc.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Hàn Quốc nhân dịp Hội nghị cấp cao APEC vào tháng 11/2025. Tổng thống Lee tới Bắc Kinh vào tháng 1 và kêu gọi mở ra “giai đoạn mới” trong quan hệ với Trung Quốc.

Chuyến thăm của ông Vương diễn ra sau khi chương trình tập trận quân sự Mỹ - Hàn bị rút ngắn 6 ngày, theo chỉ thị của Tổng thống Trump nhằm thu hẹp các cuộc tập trận chung.

Politico dẫn các nguồn tin nói rằng ông Trump thất vọng với tiến độ chậm chạp trong việc thực hiện cam kết của Hàn Quốc đầu tư 350 tỷ USD vào Mỹ. Cam kết này được đưa ra năm ngoái, trong khuôn khổ thỏa thuận thương mại sơ bộ, đổi lại việc Washington giảm thuế với hàng nhập khẩu từ Hàn Quốc.

Wall Street Journal đưa tin, Tổng thống Trump đang thúc đẩy một cuộc gặp với Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un trong chuyến công du châu Á tiếp theo, có thể diễn ra vào tháng 11, vào dịp Hội nghị cấp cao APEC ở Thâm Quyến, Trung Quốc.

Ngày 18/8, ông Tổng thống Lee tiếp tục kêu gọi hoàn toàn độc lập về quân sự với Mỹ, đồng thời thúc đẩy nhanh hơn việc sở hữu tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân.

Bên cạnh đó, hiện có thông tin ông Lee sẽ tìm kiếm sự ủng hộ của Bắc Kinh để chính thức chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953. Đề xuất này được ông đưa ra hôm 15/8, trong lễ kỷ niệm ngày Hàn Quốc độc lập.

Về danh nghĩa, hai miền Triều Tiên vẫn đang trong tình trạng chiến tranh, vì thỏa thuận được Trung Quốc, Triều Tiên và Bộ Tư lệnh Liên Hợp Quốc do quân đội Mỹ đứng đầu ký kết chỉ là hiệp định đình chiến, chưa phải hiệp ước hòa bình.