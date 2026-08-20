Lãnh đạo cơ quan tình báo Ecuador thiệt mạng vì tai nạn máy bay khi đi du lịch

TPO - Bảy người, trong đó có người đứng đầu cơ quan tình báo Ecuador, đã thiệt mạng khi chiếc trực thăng chở họ gặp nạn tại hạt Samburu (Kenya).

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Reuters)

Theo báo cáo sơ bộ, vụ tai nạn xảy ra ngày 19/8, khi chiếc máy bay đang trên đường đến Khu bảo tồn Loisaba - một khu bảo tồn động vật hoang dã và điểm đến du lịch khám phá thiên nhiên ở miền bắc Kenya.

Giới chức cho biết, toàn bộ bảy người trên máy bay - gồm sáu hành khách và một phi công - đều đã tử vong.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận, có năm công dân Mỹ trong số các nạn nhân. Trong khi Văn phòng Tổng thống Ecuador cho biết, người đứng đầu cơ quan tình báo Michele Sensi-Contugi cùng vợ là bà Stephany Hollihan (mang quốc tịch Mỹ) cũng đã thiệt mạng.

"Đại sứ quán Mỹ đang giữ liên lạc với chính quyền sở tại và cung cấp hỗ trợ”, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết.

Báo cáo sơ bộ của cảnh sát ghi nhận, ông Sensi-Contugi và vợ là khách du lịch.

Lực lượng cứu hộ tại hiện trường. (Ảnh: Reuters)

Công ty du lịch cao cấp &Beyond - đơn vị tổ chức chuyến đi cho nhóm du khách này - cho biết trong một thông báo rằng nguyên nhân vụ tai nạn vẫn chưa được xác định.

Hội Chữ thập đỏ Kenya thông báo, công tác tìm kiếm và thu hồi thi thể đang gặp khó khăn do địa hình hiểm trở và đám cháy tại hiện trường vụ tai nạn.