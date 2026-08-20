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Khoa học

Nhiệm vụ giải cứu kính viễn vọng NASA thất bại

Bình Giang

TPO - Nhiệm vụ giải cứu đài quan sát Swift của NASA vừa bị hủy bỏ, sau khi tàu vũ trụ được phóng để kéo vệ tinh này lên quỹ đạo cao hơn gặp sự cố kỹ thuật không thể khắc phục trong không gian.

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Tàu vũ trụ do Katalyst chế tạo để giải cứu đài quan sát Neil Gehrels của NAS

Tàu LINK của Katalyst được phóng từ đầu tháng 7, với nhiệm vụ tiếp cận đài quan sát Swift ở độ cao khoảng 347km, móc nối với vệ tinh rồi kéo nó lên quỹ đạo cao hơn - khoảng 600km, qua đó kéo dài thời gian hoạt động thêm nhiều năm.

Tuy nhiên, tàu LINK bắt đầu quay mất kiểm soát không lâu sau khi vào không gian. Các kỹ sư Katalyst Space – công ty sở hữu tàu cứu hộ, đã mất nhiều tuần tìm cách giành lại quyền kiểm soát con tàu. Tuần trước, họ tải lên một phần mềm điều khiển định hướng mới, giúp làm chậm tốc độ quay nhưng không thể ngăn tàu tiếp tục quay bất thường.

“Sau quá trình tiếp tục theo dõi và đánh giá tàu vũ trụ LINK, Katalyst Space và NASA cùng đi đến kết luận rằng do chưa thể khắc phục các vấn đề kiểm soát, con tàu sẽ không thể thực hiện việc tiếp cận, bắt giữ và nâng quỹ đạo đài quan sát Neil Gehrels Swift của NASA”, Katalyst và NASA cho biết trong tuyên bố chung đưa ra ngày 19/8.

Thất bại của nhiệm vụ đồng nghĩa với việc đài quan sát Neil Gehrels Swift trị giá 500 triệu USD của NASA nhiều khả năng sẽ rơi trở lại bầu khí quyển Trái đất và cháy rụi vào cuối năm nay.

Swift đã nghiên cứu các vụ nổ tia gamma và nhiều hiện tượng vũ trụ khác kể từ năm 2004. Việc nâng quỹ đạo để kéo dài thời gian hoạt động của đài quan sát thêm nhiều năm là nhiệm vụ đầu tiên mà Mỹ định thực hiện, đồng thời là thử thách đầy tham vọng đối với Katalyst – hãng khởi nghiệp có trụ sở tại Arizona.

Katalyst cho biết họ đã chế tạo và thử nghiệm tàu cứu hộ LINK trong 9 tháng, theo hợp đồng trị giá 30 triệu USD với NASA.

“Chúng tôi đã chấp nhận thử thách có rủi ro cao nhưng phần thưởng cũng rất lớn này và tự hào về những cột mốc đã đạt được trên hành trình”, CEO Katalyst Ghonhee Lee nói trong một tuyên bố.

Ông cho biết công ty - được thành lập năm 2019, với mục tiêu xây dựng các đội tàu vũ trụ robot tự hành - học hỏi được điều từ nhiệm vụ lần này và sẽ áp dụng những kinh nghiệm đó vào các chuyến bay trong tương lai.

Bình Giang
Theo Reuters
#Vệ tinh #Vũ trụ #NASA #Đài thiên văn

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