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Thế giới

Tỷ phú lĩnh án chung thân sau cú sụp của biểu tượng bất động sản Evergrande

Bình Giang

TPO - Hôm nay (20/8), tỷ phú Hứa Gia Ấn (Hui Ka Yan) - người sáng lập tập đoàn bất động sản khổng lồ Evergrande, bị tòa án Trung Quốc kết án tù chung thân. Toàn bộ tài sản cá nhân của ông bị tịch thu.

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Ông Hứa Gia Ấn. (Ảnh: Reuters)

Ông Hứa Gia Ấn thừa nhận 8 tội danh, trong đó có sử dụng sai mục đích nguồn vốn, gian lận trong huy động vốn và huy động tiền gửi trái phép.

Từng là một trong những nhà phát triển bất động sản hàng đầu Trung Quốc, Evergrande vỡ nợ năm 2021. Những khó khăn của tập đoàn khổng lồ này trở thành biểu tượng của cuộc khủng hoảng bất động sản kéo dài, đè nặng lên nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới.

Bản án dành cho ông Hứa Gia Ấn khép lại câu chuyện từ nghèo khó vươn lên thành tỷ phú, nhưng có thể không mang lại nhiều an ủi cho các chủ nợ của Evergrande ở trong và ngoài Trung Quốc.

Ngoài bản án dành cho Hứa Gia Ấn, tòa án tại thành phố Thâm Quyến cho biết Evergrande bị phạt 8,82 tỷ nhân dân tệ (1,31 tỷ USD), trong khi công ty con Hengda Real Estate bị phạt 7 tỷ nhân dân tệ. Năm lãnh đạo cấp cao khác cũng bị phạt và nhận án tù từ 6 - 18 năm.

Ông Hứa từng sở hữu khối tài sản lên tới 42,5 tỷ USD, đưa ông lên vị trí người giàu nhất châu Á.

Tập đoàn bất động sản này đã tích lũy tổng nghĩa vụ nợ lên tới 305 tỷ USD, trong khi tiền mặt và các khoản tương đương tiền chỉ ở mức 13,4 tỷ USD. Điều này khiến nhiều người đặt câu hỏi làm thế nào một doanh nghiệp có thể gánh khoản nợ khổng lồ như vậy. Nhưng đó vẫn chưa phải toàn bộ câu chuyện.

Evergrande không chỉ vay tiền từ ngân hàng, công ty tín thác và các trái chủ, mà còn huy động vốn từ nhân viên và người dân.

Theo ước tính của tạp chí tài chính Trung Quốc Caixin, Evergrande có tới 6,2 tỷ USD khoản nợ ngoài bảng cân đối kế toán, trong đó có các sản phẩm quản lý tài sản được bán cho nhà đầu tư cá nhân.

Bình Giang
Theo Reuters, Forbes
#Hứa Gia Ấn #Evergrande #Khủng hoảng bất động sản #Trung Quốc

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