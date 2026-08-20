Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống Thủ đô

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Hà Nội: Xử lý hàng loạt vi phạm lấn chiếm đất nông nghiệp, đất công

Trần Hoàng

TPO - Trong năm 2026 (tính đến tháng 8/2026), xã Trung Giã (Hà Nội) đã kiểm tra, xử lý 66 trường hợp vi phạm đất đai, trong đó đã ban hành 63 biên bản vi phạm hành chính.

Thời gian qua, người dân trên địa bàn xã Trung Giã phản ánh về tình trạng xây dựng nhà xưởng, gara ô tô... tràn lan trên đất nông nghiệp. Theo phản ánh của người dân, dọc Quốc lộ 3 nhiều khu đất nông nghiệp, được giao theo Nghị định 64 của Chính phủ hiện đang dần biến thành nhà xưởng.

Đơn cử như kho xưởng có mặt tiền rộng hàng chục mét của doanh nghiệp C.H. (thôn 9 xã Hồng Kỳ cũ, nay là thôn Kim Ninh, xã Trung Giã) vừa xây dựng mới thêm hàng nghìn mét vuông phía sau. Cũng trên mặt đường Quốc lộ 3, nhà ông C. (gần kho hàng chuyển phát nhanh SPX Express Sóc Sơn 3) cũng vừa được cơi nới...

tp-trunggia.jpg
Loạt nhà xưởng dọc Quốc lộ 3, địa bàn xã Trung Giã

Ghi nhận thực tế, nhà xưởng ở đây mọc lên khá nhiều, bao quanh các công trình nhà cũ được người dân xây dựng từ lâu.

Trao đổi với PV Tiền Phong, đại diện UBND xã Trung Giã cho biết, với các khu đất nông nghiệp dọc Quốc lộ 3, xã Trung Giã thường xuyên kiểm tra, không để vi phạm mới phát sinh, đặc biệt là từ khi chính quyền địa phương 2 cấp hoạt động (từ 1/7/2025). Với các trường hợp cụ thể người dân, báo chí phản ánh, xã sẽ kiểm tra cụ thể để thông tin lại.

tp-20260818112953-0532-d.jpg
Nhà cũ bị "bọc kín" bởi nhà xưởng

Đặc biệt, công tác quản lý nhà xưởng liên tục được xã quan tâm, xử lý quyết liệt. Năm 2026, UBND xã ban hành kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 15/1/2026 về việc kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm về pháp luật đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn xã Trung Giã năm 2026. Ban hành các văn bản chỉ đạo tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai; 2 kế hoạch cưỡng chế.

Kết quả cụ thể từ 1/1/2026-11/8/2026, UBND xã Trung Giã đã kiểm tra, xử lý 66 trường hợp vi phạm. Trong đó đã xử lý các hành vi 2 trường hợp lấn chiếm đất lâm nghiệp, 1 trường hợp chiếm đất nông nghiệp, 19 trường hợp lấn chiếm đất công... UBND xã đã ban hành 63 biên bản vi phạm hành chính, ra quyết định xử phạt hành chính 57 trường hợp...

Hiện địa bàn xã còn tồn đọng 23 trường hợp. Xã Trung Giã đã xây dựng kế hoạch tổ chức cưỡng chế đối với 14 bến bãi vi phạm dự kiến hoàn thành trong tháng 8/2026. 9 trường hợp còn lại, trong trường hợp chủ vi phạm không khắc phục, xã sẽ tổ chức cưỡng chế trước 30/10/2026.

Trần Hoàng
#xử lý vi phạm đất đai tại Hà Nội #hoạt động quản lý đất đai xã Trung Giã #biện pháp cưỡng chế vi phạm đất đai #tình hình xây dựng nhà xưởng trái phép #quản lý đất nông nghiệp và công

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe