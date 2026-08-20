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Hà Nội dự kiến di dời tượng đài ‘Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh’

Trần Hoàng

TPO - Hà Nội đang có chủ trương di chuyển tượng đài “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” tại khuôn viên di tích Quốc gia Đền Bà Kiệu về Trung đoàn 692, Sư đoàn Bộ binh 301, Bộ Tư lệnh Thủ đô.

Theo thông tin từ Ban quản lý danh thắng-Sở Văn hóa, thể thao và du lịch Hà Nội, thực hiện chủ trương quy hoạch, chỉnh trang và phát huy giá trị không gian khu vực phía Đông hồ Hoàn Kiếm, góp phần bảo đảm sự hài hòa về cảnh quan, không gian văn hóa – lịch sử hồ Gươm; trên cơ sở nghiên cứu, tham vấn ý kiến các cơ quan, đơn vị, chuyên gia và nhà khoa học, UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Tư lệnh Thủ đô, UBND phường Hoàn Kiếm phối hợp triển khai phương án di chuyển tượng đài “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” tại khuôn viên di tích Quốc gia Đền Bà Kiệu về Trung đoàn 692, Sư đoàn Bộ binh 301, Bộ Tư lệnh Thủ đô.

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Tượng đài "Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” bên hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: BQL Di tích danh thắng Hà Nội

Theo kế hoạch, tượng đài sẽ được di chuyển, lắp dựng trước ngày 30/9/2026, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 – 19/12/2026).

Được biết, hiện các cơ quan chức năng đang thực hiện quy hoạch chung để có phương án di chuyển tượng đài “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh".

Vị trí đặt tượng đài mới tại Trung đoàn 692, Sư đoàn Bộ Binh 301, Bộ Tư lệnh Thủ đô đảm bảo tính trang nghiêm, phù hợp với chức năng tuyên truyền, giáo dục truyền thống của lực lượng vũ trang Thủ đô, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý, bảo quản và phát huy giá trị của công trình.

Trần Hoàng
#di dời tượng đài 'Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh' #quy hoạch không gian hồ Hoàn Kiếm #kỷ niệm 80 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến #bảo tồn giá trị truyền thống lịch sử #phục vụ công tác giáo dục lịch sử quân đội

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