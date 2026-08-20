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Mưa lớn, hơn 3.000 người ở 7 bản vùng sâu Nghệ An bị chia cắt

Ngọc Tú

TPO - Mưa lớn, nước sông suối dâng cao gây ngập tuyến đường khiến 7 bản vùng sâu của xã Tam Thái (Nghệ An) bị chia cắt tạm thời.

Sáng 20/8, ông Lô Dương Khánh - Chủ tịch UBND xã Tam Thái (Nghệ An) cho biết, mưa lớn những ngày qua khiến nước sông, suối trên địa bàn dâng cao. Một số tuyến đường, cầu tràn bị ngập khiến 7 bản (hơn 3.000 người dân) vùng sâu của xã Tam Thái bị chia cắt tạm thời.

“Một số đoạn trên tuyến đường 541B, cầu tràn vào bản Xốp Nặm, bản Xỏng Con, bản Khổi bị ngập, gây chia cắt tạm thời 7 bản”, ông Lô Dương Khánh cho biết.

Tại xã Mường Típ (Nghệ An), mưa lớn những ngày qua khiến một số tuyến đường bị sạt lở, gây ách tắc giao thông. Khoảng 7h sáng hôm nay (20/8), tuyến đường 543D đoạn qua bản Xốp Típ (xã Mường Típ), một lượng lớn đất đá từ trên núi cao sạt lở lăn xuống chắn ngang đường. Phát hiện sự việc, chính quyền xã điều động máy múc dọn dẹp để thông tuyến.

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Những tảng đá khổng lồ lăn từ trên núi xuống chắn ngang tỉnh lộ 543D (xã Mường Típ).

“Sáng nay tôi và cán bộ xã đi kiểm tra thì đúng lúc đất đá trên núi sạt lở xuống phía trước. Xe của xã phải lùi lại và gọi máy múc đến để xử lý. Hiện khu vực sạt lở đã được dọn dẹp, người dân có thể qua lại”, lãnh đạo xã Mường Típ nói.

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Máy múc được huy động đến dọn hiện trường.

Tại xã Tam Quang, mưa lớn khiến nước dâng tại nhiều khu vực; cây cối gãy đổ, ảnh hưởng đến giao thông.

Bà Kha Thị Hiền - Phó Chủ tịch UBND xã Tam Quang cho biết, một cây lớn tại khu vực rừng Săng Lẻ bị gãy đổ, chắn ngang đường. Sự cố khiến việc lưu thông qua khu vực này bị gián đoạn.

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Một số khu vực bị ngập, chính quyền xã phải thông báo cấm đường để đảm bảo an toàn.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, sáng 20/8, chính quyền xã Tam Quang đã cử cán bộ, huy động máy móc đến hiện trường cắt tỉa, di chuyển cây gãy đổ và dọn dẹp mặt đường.

Những ngày qua, một số xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An có mưa lớn. Tỉnh Nghệ An đã ra công điện hoả tốc gửi các sở, ban, ngành và địa phương theo dõi tình hình mưa lũ để kịp thời xử lý, đảm bảo an toàn cho người và tài sản của nhân dân.

Ngọc Tú
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