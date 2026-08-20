Bàn giao nhà đại đoàn kết cho hộ cận nghèo ở Huế

TPO - Sau 4 tháng thi công, căn nhà đại đoàn kết rộng 49m² đã được hoàn thành và bàn giao cho gia đình ông Châu Văn Thanh - hộ cận nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại phường Hóa Châu, thành phố Huế.

Ngày 19/8, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hóa Châu phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Huế, Đoàn Thanh niên Báo Tiền Phong, Công ty Cổ phần Phát triển Hùng Hậu tổ chức Lễ bàn giao Nhà Đại đoàn kết cho gia đình ông Châu Văn Thanh, ở Tổ dân phố Vân An, phường Hóa Châu.

Các đơn vị tại buổi lễ bàn giao nhà cho ông Châu Văn Thanh (người đúng).

Gia đình ông Châu Văn Thanh thuộc diện hộ cận nghèo năm 2026, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bản thân ông tuổi cao, sức khỏe yếu, mắc bệnh về mắt nên việc đi lại gặp nhiều trở ngại. Trước khi được hỗ trợ xây dựng nhà mới, gia đình sinh sống trong căn nhà được xây dựng từ năm 1990, đã xuống cấp nghiêm trọng, tường nứt, mái dột, không đảm bảo an toàn, đặc biệt trong mùa mưa bão.

Căn nhà cũ xây dựng từ năm 1990 đến nay xuống cấp nghiêm trọng.

Từ thực tế đó, Ban công tác Mặt trận Tổ dân phố Vân An đã rà soát, đề nghị hỗ trợ xây dựng Nhà Đại đoàn kết cho gia đình. Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hóa Châu phối hợp với chính quyền và các đoàn thể tiến hành thẩm định, lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ theo quy định.

Công trình được khởi công ngày 15/5/2026 và hoàn thành sau 4 tháng thi công. Ngôi nhà cấp 4 có kết cấu bê tông cốt thép, tường gạch tô xi măng, mái lợp ngói, nền lát gạch hoa, tổng diện tích sử dụng 49m², gồm phòng khách, phòng ngủ, bếp và công trình vệ sinh khép kín. Công trình đáp ứng tiêu chí “3 cứng” gồm nền cứng, khung - tường cứng, mái cứng, đồng thời bảo đảm khả năng phòng chống thiên tai.

Căn nhà mới được xây dựng khang trang, kiên cố.

Tổng kinh phí xây dựng căn nhà khoảng 200 triệu đồng. Trong đó, đơn vị tài trợ là Báo Tiền Phong và Công ty Cổ phần Phát triển Hùng Hậu hỗ trợ 74 triệu đồng; Quỹ “Vì người nghèo” phường Hóa Châu hỗ trợ 20 triệu đồng; gia đình đối ứng 106 triệu đồng. Bên cạnh nguồn kinh phí, bà con lối xóm cũng hỗ trợ ngày công vận chuyển nguyên vật liệu và tháo dỡ căn nhà cũ.

Các đơn vị trao hỗ trợ tượng trung, tổng khinh phí 94 triệu đồng.

Tại buổi lễ, đại diện Đoàn Thanh niên Báo Tiền Phong và Công ty Cổ phần Phát triển Hùng Hậu cùng lãnh đạo địa phương đã chúc mừng, động viên gia đình ông Châu Văn Thanh; đồng thời trao bảng tượng trưng Nhà Đại đoàn kết và quà mừng nhà mới. Nghi thức kéo băng bàn giao nhà cũng được thực hiện trong sự chung vui của đại biểu và bà con nhân dân Tổ dân phố Vân An.

Nghi thức kéo băng bàn giao nhà được thực hiện trong sự chung vui của đại biểu và bà con nhân dân Tổ dân phố Vân An.

Ngôi nhà mới không chỉ giúp gia đình ông Thanh có nơi ở an toàn, ổn định mà còn là nguồn động viên để gia đình yên tâm lao động, từng bước cải thiện cuộc sống. Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hóa Châu, công trình là kết quả của sự quan tâm, hỗ trợ từ các cấp, ngành, Mặt trận Tổ quốc, chính quyền địa phương, đơn vị tài trợ cùng sự nỗ lực của gia đình và cộng đồng dân cư.

Chính quyền địa phương trao thư cảm ơn đến Đoàn Thanh niên Báo Tiền Phong và Công ty Cổ phần Phát triển Hùng Hậu.

Hoạt động bàn giao Nhà Đại đoàn kết tiếp tục lan tỏa tinh thần “tương thân tương ái”, hưởng ứng phong trào “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, góp phần giúp các hộ nghèo, hộ cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất và từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững.

Chính quyền địa phương và các đơn vị cùng gia đình ông Thanh trước căn nhà mới.

Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hóa Châu cũng đề nghị tiếp tục quan tâm, bố trí nguồn lực từ Quỹ “Vì người nghèo” để hỗ trợ các hộ còn khó khăn về nhà ở; đồng thời mong muốn Báo Tiền Phong tiếp tục đồng hành trong các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn.