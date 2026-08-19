Hà Nội phân luồng từ xa, gỡ điểm nghẽn ùn tắc cho tài xế dịp 2/9

TPO - Nhằm phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 kéo dài từ 29/8 đến 2/9, Hà Nội kích hoạt phương án phân luồng từ xa với nhiều hướng đi thay thế để giảm áp lực cho các trục cửa ngõ huyết mạch.

Nhằm ngăn ngừa nguy cơ ùn tắc kéo dài do lượng phương tiện tăng đột biến trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 (từ 29/8 đến 2/9), Sở Xây dựng Hà Nội đã triển khai phương án phân luồng từ xa, khuyến cáo tài xế chủ động chọn các lộ trình tránh, thay vì dồn về các nút giao cửa ngõ trọng điểm.

Cụ thể, khi đi các tỉnh phía Nam như Hưng Yên, Ninh Bình hay Thanh Hóa, tài xế xuất phát từ trung tâm Hà Nội có thể đi theo trục Giải Phóng - Ngọc Hồi (Quốc lộ 1 cũ) rồi mới nhập vào cao tốc tại nút giao Vạn Điểm hoặc Đại Xuyên.

Trường hợp đi từ phía Hà Đông (trục Quốc lộ 6), người dân có thể qua Ba La rẽ sang đường 21B nối Quốc lộ 38 để vào cao tốc tại nút giao Vực Vòng; hoặc đi qua đường Phùng Hưng, đường trục phía Nam đến Thường Tín; hay chọn hướng Xuân Mai theo đường Hồ Chí Minh.

Ở chiều từ các tỉnh phía Nam về Hà Nội sau kỳ nghỉ lễ, người dân nên chủ động rời cao tốc sớm qua các nút giao trung gian thay vì đi thẳng về nút giao Pháp Vân.

Cụ thể, tài xế có thể rẽ tại nút giao Liêm Tuyền để theo đường tỉnh 494 - Quốc lộ 21B về Hà Đông; rẽ tại nút giao Vực Vòng theo Quốc lộ 38 về phía Quốc lộ 6 hoặc qua cầu Yên Lệnh sang đường tỉnh 379 để kết nối cầu Thanh Trì; hay thoát cao tốc tại nút giao Vạn Điểm và Thường Tín để phân tán về các quận phía Tây Nam Thủ đô.

Đối với các hướng di chuyển khác, phương án phân luồng cũng đưa ra nhiều trục kết nối thuận tiện. Khi đi các tỉnh Đông Bắc (Bắc Ninh, Lạng Sơn, Thái Nguyên), người dân có thể chọn tuyến Vành đai 3 qua cầu Thanh Trì, trục cầu Nhật Tân - Võ Nguyên Giáp - Quốc lộ 18, hoặc qua cầu Chương Dương sang cầu Đuống.

Với hướng các tỉnh phía Bắc (Phú Thọ, Lào Cai, Tuyên Quang), phương tiện qua cầu Thăng Long theo đường Võ Văn Kiệt ra Quốc lộ 2 để vào cao tốc Nội Bài - Lào Cai, hoặc đi theo Quốc lộ 32, đường Mê Linh.

Về hướng Hòa Bình và Tây Bắc, tài xế có thể đi Đại lộ Thăng Long kết nối cao tốc Hòa Lạc - Hòa Bình hoặc chạy thẳng Quốc lộ 6. Riêng hướng đi Hải Phòng, Quảng Ninh, ngoài cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, người lái xe có thể linh hoạt đi đường tỉnh 379, Quốc lộ 5 cũ hoặc qua Quốc lộ 18.

Sở Xây dựng yêu cầu các bến xe và doanh nghiệp vận tải thông báo sớm lộ trình cho hành khách, đồng thời chủ động điều tiết xe ra vào để tránh ùn ứ. Các đơn vị quản lý đường bộ khẩn trương rà soát hệ thống biển báo, tổ chức ứng trực 24/24 giờ để kịp thời xử lý sự cố hạ tầng.

Song song đó, lực lượng CSGT sẽ túc trực điều tiết tại các nút giao trọng điểm, phối hợp với Cục Đường bộ Việt Nam hướng dẫn từ xa các phương tiện quá cảnh Bắc - Nam không đi xuyên qua nội đô Hà Nội.