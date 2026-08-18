Hà Nội 'chốt' hạn bàn giao hệ thống thoát nước của 26 khu đô thị

TPO - Đối với 26 khu đô thị phải hoàn thành bàn giao trong năm 2026, UBND Thành phố Hà Nội yêu cầu thực hiện bàn giao hệ thống thoát nước trong quý IV/2026.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa ký văn bản yêu cầu các chủ đầu tư khu đô thị tăng cường công tác nạo vét, duy tu và đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện, bàn giao hệ thống thoát nước.

Theo đó, UBND Thành phố Hà Nội yêu cầu chủ đầu tư các khu đô thị khẩn trương rà soát, tổ chức nạo vét, duy tu, khơi thông toàn bộ hệ thống thoát nước mưa, nước thải, hố ga, cống, mương, hồ điều hòa và các công trình đầu mối thuộc phạm vi quản lý; duy trì thường xuyên để bảo đảm hệ thống hoạt động an toàn, thông suốt.

Đồng thời hoàn thiện các hạng mục hạ tầng kỹ thuật còn tồn tại; khẩn trương khắc phục các khiếm khuyết của hệ thống thoát nước; hoàn thiện đầy đủ hồ sơ pháp lý, hồ sơ hoàn công và các tài liệu liên quan để thực hiện bàn giao hệ thống thoát nước theo đúng quy định.

Nhiều Khu đô thị ngập úng sau khi mưa lớn

Đối với 26 Khu đô thị thuộc kế hoạch hoàn thành tiếp nhận, bàn giao trong năm 2026 theo Nghị quyết của HĐND Thành phố, các chủ đầu tư phải tập trung tối đa nguồn lực, hoàn thành việc khắc phục tồn tại, nạo vét, duy tu hệ thống thoát nước, hoàn thiện hồ sơ và thực hiện bàn giao. Trong đó, 13 khu đô thị đã cơ bản hoàn thành đầu tư trước 10/10/2026 và 13 khu đô thị còn lại trong quý 4/2026 (thông qua Sở Xây dựng hoặc UBND cấp xã) để tổ chức tiếp nhận theo phân cấp của Thành phố.

Đặc biệt, Hà Nội yêu cầu đối với các khu đô thị có hệ thống thoát nước hoạt động ổn định, không xảy ra úng ngập, không phát sinh đơn thư liên quan đến công tác thoát nước và chủ đầu tư có đề nghị tiếp tục quản lý, duy trì bằng nguồn kinh phí của đơn vị, chủ đầu tư phải có văn bản cam kết thực hiện công tác duy trì theo đúng quy trình kỹ thuật, quy chuẩn, tiêu chuẩn phạm vi khu đô thị và không làm ảnh hưởng đến khả năng tiêu thoát nước của khu vực lân cận.

Đối với 26 khu đô thị phải hoàn thành bàn giao trong năm 2026, UBND các xã, phường nơi có dự án chủ động phối hợp với Sở Xây dựng đôn đốc các chủ đầu tư đã hoàn thành đầu tư xây dựng, đưa vào sử dụng nhưng chưa thực hiện bàn giao hệ thống thoát nước khẩn trương hoàn thiện các tồn tại, hồ sơ và thực hiện bàn giao cho cơ quan quản lý theo phân cấp.