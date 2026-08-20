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Tìm thấy nhiều di vật liệt sĩ tại hai ngôi mộ tập thể ở Quảng Trị

Hoàng Nam

TPO - Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị vừa phát hiện, quy tập 4 hài cốt liệt sĩ tại hai vị trí mộ tập thể ở khu phố Tri Bưu, phường Quảng Trị. Nhiều di vật của các liệt sĩ cũng được tìm thấy.

Ngày 20/8, Đội 584, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa tổ chức khảo sát, tìm kiếm và quy tập được 4 hài cốt liệt sĩ tại khu phố Tri Bưu, phường Quảng Trị.

Trong hai ngày 19 và 20/8, Đội 584 tổ chức lực lượng khảo sát thực địa tại khu vực trên và phát hiện hai vị trí mộ tập thể, cách nhau khoảng 20m.

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Lực lượng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị tiến hành quy tập phần một liệt sĩ.

Lực lượng chức năng sau đó tiến hành tìm kiếm, cất bốc. Tại mỗi vị trí phát hiện 2 hài cốt, tổng cộng quy tập được 4 hài cốt liệt sĩ.

Theo Đội 584, các hài cốt nằm ở độ sâu khoảng 1,2m, còn nhiều xương vụn, xương ống chân và răng.

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Nhiều di vật được phát hiện tại khu vực quy tập.

Đáng chú ý, tại khu vực quy tập, lực lượng tìm kiếm phát hiện nhiều di vật gồm 2 dao găm, 2 đôi dép cao su, lựu đạn, thắt lưng, bình tông, cúc áo, bàn chải đánh răng, đạn AK, túi đựng bình tông, tăng vụn, lọ thuốc cùng một số hiện vật khác.

Sau khi quy tập, 4 hài cốt liệt sĩ được đưa về quàn tại Đội 584, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị. Cán bộ, nhân viên đơn vị tổ chức bảo vệ, hương khói theo quy định.

Hiện Đội 584 đang phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu vực Tri Bưu với hy vọng phát hiện thêm hài cốt liệt sĩ.

Hoàng Nam
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