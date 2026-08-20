Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sức khỏe

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Bác sĩ Việt Nam cứu du khách Singapore thoát cơn đột quỵ trong gang tấc

Anh Nhàn

TPO - Chuyến du lịch của một du khách Singapore tại Việt Nam bất ngờ gặp biến cố khi ông đột ngột méo miệng, nói khó, yếu liệt nửa người. Được cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 175 ngay trong “giờ vàng”, bệnh nhân hồi phục gần như hoàn toàn chỉ sau một ngày điều trị.

Ngày 20/8, Bệnh viện Quân y 175 cho biết vừa cấp cứu, điều trị thành công ông Goh Peng Chew (73 tuổi, quốc tịch Singapore) bị đột quỵ nhồi máu não cấp khi đang đi du lịch tại Việt Nam.

Theo thông tin từ bệnh viện, trong lúc di chuyển từ TPHCM đến Đà Lạt, ông Goh Peng Chew bất ngờ xuất hiện các triệu chứng yếu liệt nửa người bên phải, nói đớ, nói khó, méo miệng và liệt mặt. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, bệnh nhân nhanh chóng được đưa đến Bệnh viện Quân y 175 cấp cứu.

Video: Bệnh nhân người nước ngoài hồi phục gần như hoàn toàn chỉ sau một ngày điều trị tại Bệnh viện Quân y 175. Ảnh: Huế Xuân

Tại khoa Cấp cứu, các bác sĩ thần kinh xác định đây là trường hợp nhồi máu não cấp và đang trong thời gian vàng để can thiệp. Bệnh nhân lập tức được kích hoạt quy trình cấp cứu đột quỵ và chỉ định thuốc tiêu sợi huyết nhằm làm tan huyết khối, khôi phục dòng máu lên não.

Tiến sĩ, Bác sĩ Hoàng Tiến Trọng Nghĩa - Trưởng Khoa Nội thần kinh, cho biết trước khi nhập viện, bệnh nhân có biểu hiện khá rõ của một cơn đột quỵ cấp. Nếu không được xử trí kịp thời, tình trạng có thể nhanh chóng diễn tiến nặng, gây liệt hoàn toàn hoặc hôn mê khi xảy ra tắc nghẽn mạch máu lớn.

Tuy nhiên, nhờ được đưa đến bệnh viện sớm và điều trị đúng thời điểm, chỉ một ngày sau can thiệp, sức cơ của bệnh nhân gần như hồi phục hoàn toàn. Ông có thể tự đi lại, sinh hoạt bình thường, không còn tình trạng yếu liệt rõ như lúc nhập viện.

Ca bệnh một lần nữa cho thấy vai trò đặc biệt quan trọng của việc nhận diện sớm và đưa người bệnh đột quỵ đến cơ sở y tế có khả năng điều trị chuyên sâu càng nhanh càng tốt.Với đột quỵ nhồi máu não, mỗi phút chậm trễ đều có thể khiến thêm nhiều tế bào não bị tổn thương.

1787207038813-1479384462887951411-6211875135145405569-76e7d96594ce74149bb8afa5148b9c03.jpg
Bệnh nhân có thể tự đi lại, sinh hoạt bình thường, không còn tình trạng yếu liệt rõ như lúc nhập viện.
1787207038887-1479384462887951411-6211875135145405569-cf03c9ab18fb1ca6424c733c57498f39.jpg
Mỗi năm Khoa Nội thần kinh của bệnh viện tiếp nhận nhiều bệnh nhân nước ngoài đang du lịch, công tác hoặc di chuyển tại Việt Nam gặp các tình huống cấp cứu thần kinh, trong đó có đột quỵ. Ảnh: Huế Xuân

Bác sĩ Nghĩa khuyến cáo những người có nguy cơ đột quỵ, nhất là người mắc tăng huyết áp, rung nhĩ hoặc các bệnh lý tim mạch, nên kiểm tra sức khỏe trước những chuyến đi xa. Người đang điều trị bệnh nền cần mang đủ thuốc, uống thuốc đúng chỉ định và không tự ý ngừng điều trị khi đi du lịch.

Đặc biệt, khi đang trên đường hoặc đi du lịch, nếu xuất hiện đột ngột các dấu hiệu như méo miệng, nói khó, nói đớ, yếu hoặc liệt một bên cơ thể, chóng mặt đến mức không thể đi lại, cần nhanh chóng gọi cấp cứu và đưa người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất. Không nên chờ triệu chứng tự cải thiện hoặc tìm cách điều trị tại nhà.

Đại diện Bệnh viện Quân y 175 cho biết mỗi năm Khoa Nội thần kinh tiếp nhận nhiều bệnh nhân nước ngoài đang du lịch, công tác hoặc di chuyển tại Việt Nam gặp các tình huống cấp cứu thần kinh, trong đó có đột quỵ.

Nhiều trường hợp được điều trị hiệu quả nhờ đến viện kịp thời. Với bệnh nhân nước ngoài, quá trình cấp cứu đôi khi phát sinh thêm những yêu cầu về thủ tục, phối hợp và liên hệ với cơ quan đại diện ngoại giao. Bệnh viện phải phối hợp với nhiều đơn vị để vừa đảm bảo việc điều trị không bị gián đoạn, vừa giải quyết các vấn đề liên quan đến người bệnh.

“Chúng tôi đảm bảo bệnh nhân nước ngoài được tiếp cận quy trình điều trị với tiêu chuẩn chất lượng tương đương với quốc gia họ đang sinh sống, trong khi chi phí thấp hơn đáng kể. Đây cũng là một trong những lợi thế của y tế Việt Nam khi ngày càng có nhiều người nước ngoài đến du lịch, làm việc và sinh sống. Việc đảm bảo năng lực cấp cứu, điều trị các bệnh lý cấp tính như đột quỵ không chỉ giúp cứu sống người bệnh mà còn góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế dành cho khách quốc tế tại Việt Nam”, bác sĩ Nghĩa nói.

Anh Nhàn
#Bác sĩ Việt Nam cứu du khách Singapore thoát đột quỵ trong tích tắc #đột quỵ #cấp cứu #Việt Nam #du khách #quân y 175 #cứu hộ #bệnh nhân

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe