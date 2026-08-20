Bác sĩ Online miễn phí 24/24 trên ứng dụng IVIE - Bác sĩ ơi

Sự xuất hiện của các triệu chứng bất thường về sức khỏe thường đi kèm với cảm giác lo âu. Tuy nhiên, việc sắp xếp thời gian đi khám ngay tại bệnh viện không phải lúc nào cũng thuận tiện. Sự ra đời của các dịch vụ bác sĩ online miễn phí 24/24 đã trở thành cầu nối y tế đắc lực, giúp người bệnh tiếp cận thông tin chuyên môn chính xác, giảm thiểu tâm lý hoang mang và chủ động hơn trong lộ trình chăm sóc sức khỏe.

Nhu cầu tư vấn bác sĩ online 24/24 trong chăm sóc sức khỏe hiện đại

Khi cơ thể xuất hiện dấu hiệu bất thường vào đêm muộn hoặc lúc công việc bận rộn, người bệnh thường đối mặt với nỗi lo xếp hàng chờ đợi lâu, chi phí đi lại tốn kém, hoặc hoang mang trước vô số thông tin y khoa chưa kiểm chứng trên mạng xã hội.

Dịch vụ tư vấn y khoa cùng bác sĩ online miễn phí mang lại giải pháp hỗ trợ kịp thời từ chuyên gia. Giúp phân loại mức độ nguy cơ, đưa ra lời khuyên chăm sóc ban đầu an toàn và hướng dẫn người bệnh phương án xử trí phù hợp.

Trải nghiệm dịch vụ bác sĩ online miễn phí trên ứng dụng IVIE - Bác sĩ ơi

Tính năng Cộng đồng hỏi đáp bác sĩ 24/7

Nền tảng cho phép người dùng đặt câu hỏi hoàn toàn miễn phí và bảo mật thông tin ẩn danh. Đội ngũ bác sĩ chuyên khoa giàu kinh nghiệm sẽ trực tiếp phản hồi, giải đáp thắc mắc chu đáo.

Tư vấn trực tuyến 1-1 qua Video và Gọi khẩn cấp

Khi cần trao đổi sâu hơn, bạn có thể kết nối trực tiếp với bác sĩ qua cuộc gọi video hoặc tính năng gọi khẩn cấp 24/7 để nhận tư vấn chi tiết về kết quả cận lâm sàng hay triệu chứng phức tạp.

Quản lý Hồ sơ sức khỏe thông minh

Hệ thống lưu trữ lịch sử khám, kết quả xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh (CT, MRI, nội soi) cho cả gia đình ngay trên một ứng dụng, hỗ trợ tra cứu tiện lợi mọi lúc.

Giao diện hỏi đáp y khoa 24/7 giúp người bệnh kết nối nhanh chóng với đội ngũ bác sĩ uy tín

Đặt khám trực tuyến nhanh chóng các cơ sở y tế hàng đầu trên IVIE

Giải pháp chủ động thời gian khi cần đi khám trực tiếp

Đối với trường hợp cần thăm khám thực tế, tính năng đặt lịch khám trước giúp người bệnh giảm đáng kể thời gian chờ đợi, chủ động lựa chọn bác sĩ và khung giờ phù hợp.

Kết nối đa dạng hệ thống bệnh viện, phòng khám uy tín

IVIE - Bác sĩ ơi hợp tác cùng nhiều cơ sở y tế tuyến đầu trên toàn quốc:

● Bệnh viện Đa khoa Thu Cúc: Dịch vụ khám chữa bệnh chất lượng cao, không gian hiện đại.

● Tổ hợp y tế MEDIPLUS: Cơ sở vật chất tiên tiến, quy trình khám nhanh gọn.

● Bệnh viện 19-8 & Bệnh viện 30-4 Bộ Công An: Đội ngũ chuyên gia tuyến đầu, chi phí hợp lý.

● Bệnh viện Đa khoa Thành Phố Cần Thơ: Cơ sở y tế uy tín hàng đầu khu vực ĐBSCL.

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Giảm thời gian chờ đợi tại bệnh viện nhờ tính năng đặt lịch khám trực tuyến thông minh

Hướng dẫn các bước sử dụng dịch vụ bác sĩ online miễn phí trên IVIE - Bác sĩ ơi

● Bước 1: Tải ứng dụng IVIE - Bác sĩ ơi trên App Store hoặc Google Play.

● Bước 2: Đăng ký hoặc Đăng nhập tài khoản bằng số điện thoại.

● Bước 3: Chọn mục Hỏi đáp bác sĩ để gửi câu hỏi tư vấn miễn phí, hoặc chọn Đặt khám để chọn bệnh viện, phòng khám phù hợp.