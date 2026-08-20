Herbalife: 4/5 người châu Á - Thái Bình Dương coi sức khỏe toàn diện là ưu tiên hàng đầu

Herbalife, với mục tiêu trở thành công ty, cộng đồng và nền tảng hàng đầu về sức khỏe và thể chất, đã công bố kết quả khảo sát mới nhất cho thấy sự gia tăng rõ rệt của văn hóa sống khỏe mạnh - một xu hướng hiện đại nhấn mạnh việc chủ động theo đuổi trạng thái sống khỏe mạnh toàn diện thông qua việc kết hợp chăm sóc sức khỏe thể chất, tinh thần và cảm xúc - trên khắp khu vực Châu Á-Thái Bình Dương (APAC).

Khảo sát của Herbalife về Văn hóa Sống khỏe mạnh tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương 2026 cho thấy bốn trong năm người tham gia khảo sát (82%) trong khu vực coi sức khỏe toàn diện là rất quan trọng hoặc cực kỳ quan trọng, trong đó 74% cho rằng điều đó hiện quan trọng hơn so với ba năm trước, trong khi các số liệu tương ứng đối với người Việt Nam lần lượt là 90% và 87%. Kết quả khảo sát của toàn bộ khu vực APAC cũng phản ánh sự quan tâm ngày càng tăng đối với nhu cầu cải thiện chất lượng giấc ngủ (44%), sức khỏe tinh thần và quản lý căng thẳng (38%), chất lượng dinh dưỡng (31%) và kiểm soát cân nặng (30%) nhằm xây dựng các thói quen sống lành mạnh hơn trong dài hạn. Các số liệu tương ứng tại Việt Nam chỉ ra mức độ quan tâm cao hơn về nhu cầu cải thiện chất lượng giấc ngủ (44%), sức khỏe tinh thần và khả năng quản lý căng thẳng (44%), chất lượng dinh dưỡng (39%) cũng như vấn đề năng lượng và tình trạng mệt mỏi (28%).

Được thực hiện vào tháng 5 năm 2026, khảo sát thu thập ý kiến của hơn 10.000 người tại 11 thị trường, gồm Úc, Hồng Kông, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Philippines, Singapore, Đài Loan, Thái Lan và Việt Nam. Khi được hỏi về những yếu tố chính góp phần vào xu hướng này, người tham gia khảo sát tại Việt Nam cho biết các nguyên nhân gồm sự lo lắng về tình trạng sức khỏe của bản thân (50%), sự quan tâm ngày càng tăng về các xu hướng sống khỏe mạnh (47%), và sự lo lắng về tình trạng sức khỏe của người thân hoặc bạn bè (42%).

"Trên khắp khu vực APAC, chúng ta đang chứng kiến sự thay đổi trong cách mọi người kết hợp những thói quen tích cực về sức khỏe và thể chất vào cuộc sống hằng ngày. Ngày càng có nhiều người áp dụng văn hóa sống khỏe mạnh và dành sự ưu tiên cho sức khỏe thể chất, tinh thần cũng như cảm xúc của bản thân. Tại Herbalife, chúng tôi hiểu rằng sức khỏe toàn diện cần được xây dựng một cách nhất quán theo thời gian, với sự hỗ trợ của dinh dưỡng dựa trên nền tảng khoa học, sự hướng dẫn được cá nhân hóa và một cộng đồng hỗ trợ. Điều này có thể tạo nên sự khác biệt đáng kể trong việc giúp mọi người đạt được các mục tiêu sống khỏe mạnh và xây dựng nền tảng cho một cuộc sống chất lượng hơn", ông Thomas Harms, Giám đốc điều hành Herbalife khu vực Châu Á - Thái Bình Dương cho biết.

Xu hướng sống khỏe mạnh đang trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày

Khoảng một nửa số người tiêu dùng tham gia khảo sát tại Việt Nam (59%) cho biết sự phát triển của văn hóa sống khỏe mạnh khiến họ quan tâm hơn về việc ưu tiên chăm sóc sức khỏe bản thân. Đối với phần lớn (80%) số người được khảo sát, cả mức độ đa dạng và tần suất tham gia các hoạt động sống khỏe mạnh đều tăng lên so với ba năm trước. Những hoạt động sống khỏe mạnh mà họ thực hiện nhiều nhất gồm tập luyện thể dục thường xuyên (52%), lựa chọn thực phẩm lành mạnh hơn (51%), cải thiện thói quen ngủ (49%) và giảm thiểu các thói quen không lành mạnh (47%), cho thấy việc sống khỏe mạnh đang ngày càng trở thành một phần trong thói quen sống hằng ngày.

Nhiều người tiêu dùng Việt Nam cũng đang đóng vai trò là "người truyền cảm hứng về lối sống khỏe mạnh " trong cộng đồng của mình. Hơn một nửa người tham gia khảo sát (60%) tiết lộ rằng trong 12 tháng qua, họ đã chuẩn bị hoặc mua thực phẩm lành mạnh hơn cho người khác hoặc chia sẻ hành trình sống khỏe mạnh của bản thân. Bên cạnh đó, hơn 80% số người từng mua thực phẩm lành mạnh cho người khác hoặc chia sẻ lời khuyên về sống khỏe mạnh cho biết họ đang thực hiện những hoạt động này thường xuyên hơn so với ba năm trước.

Dù đã đạt được nhiều tiến bộ, người tiêu dùng vẫn mong muốn nhận được nhiều hỗ trợ hơn từ cộng đồng

Mặc dù nhìn chung đã có những tiến bộ trong việc hướng tới mục tiêu đạt được sức khỏe toàn diện tốt hơn, chỉ 2/5 số người được khảo sát cho biết tình trạng sức khỏe thể chất, tinh thần và cảm xúc hiện nay của họ tốt hơn so với ba năm trước. Những người Việt tham gia khảo sát cho biết thiếu thời gian (37%) và động lực (32%) là hai trở ngại chính ngăn cản việc duy trì các thói quen sống khỏe mạnh.

Gia đình, bạn bè và mạng xã hội được xem là hai nguồn động lực chính góp phần tạo tác động tích cực nhất đến sức khỏe của người tham gia khảo sát, nhiều người tiêu dùng Việt Nam mong muốn nhận được nhiều hỗ trợ hơn từ cộng đồng xung quanh để giúp họ tăng cường sức khỏe thể chất (66%), tinh thần (62%) và cảm xúc (51%).

"Điều tích cực là các mối quan hệ xung quanh của mỗi cá nhân chính là chìa khóa để duy trì đà phát triển của văn hóa sống khỏe mạnh trong tương lai. Khi văn hóa sống khỏe mạnh ngày càng lan tỏa, điều quan trọng là chúng ta cần tiếp tục xây dựng những cộng đồng hỗ trợ có kiến thức, giúp việc chăm sóc sức khỏe trở nên dễ tiếp cận hơn, được cá nhân hóa hơn và dễ áp dụng vào thực tế, trao quyền cho mọi người trên suốt hành trình. Thông qua nỗ lực chung và tinh thần cùng chia sẻ trách nhiệm, sống khỏe mạnh không chỉ là một mục tiêu cá nhân, mà còn trở thành một xu hướng giúp mọi người sống khỏe mạnh và trọn vẹn hơn", ông Harms cho biết thêm.