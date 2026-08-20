Tại sao trẻ em thành phố đang thiếu hụt 'Vitamin thiên nhiên'?

Trẻ em thành phố lớn lên giữa bê tông, màn hình và những lịch trình kín đặc. Các em có thể tiếp cận cả thế giới chỉ bằng một cú chạm, nhưng lại ít cơ hội được chạm vào cây cỏ, đất đai hay những sinh vật sống thực sự. Khi "vitamin thiên nhiên" trở nên khan hiếm, điều thiếu hụt không chỉ là trải nghiệm tuổi thơ mà còn là những nền tảng đầu tiên của sự đồng cảm và lòng trắc ẩn.

Ngày nay, một đứa trẻ có thể thuộc tên các loài khủng long hay kể vanh vách tập tính của sư tử qua màn hình điện thoại, nhưng việc hiểu về thiên nhiên qua hình ảnh và thực sự kết nối với một sinh vật sống là hai trải nghiệm hoàn toàn khác nhau. Khi quá trình đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ, không gian xanh thu hẹp và các thiết bị công nghệ chiếm lĩnh đời sống, trẻ em đô thị đang rơi vào tình trạng "thiếu hụt thiên nhiên" (nature deficit). Sự thiếu vắng này không chỉ làm thay đổi cách trẻ khám phá thế giới, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình hình thành lòng trắc ẩn và khả năng đồng cảm với những sự sống xung quanh.

Khi thiên nhiên dần biến mất khỏi tuổi thơ

Nhiều nghiên cứu trong lĩnh vực giáo dục và tâm lý học cho thấy lòng trắc ẩn không phải là phẩm chất hình thành tự nhiên, mà được nuôi dưỡng thông qua quá trình trải nghiệm, quan sát thế giới xung quanh. Thiên nhiên chính là môi trường đầu tiên giúp trẻ học cách thấu cảm với những sự sống khác ngoài bản thân mình.

Khi đứng lặng quan sát một chú thỏ đang nhẩn nha gặm cỏ, chứng kiến một sinh vật bị tổn thương hay trực tiếp chăm sóc một mầm cây, trẻ bắt đầu nhận thức rằng mọi sự sống đều có nhu cầu, trạng thái và những giới hạn riêng. Việc hiểu rằng một con vật có thể sợ hãi, một cái cây cần được chăm sóc giúp trẻ từng bước xây dựng nhận thức về mối liên kết giữa bản thân với cộng đồng. Theo các chuyên gia, những trải nghiệm tưởng chừng rất nhỏ này lại đóng vai trò nền tảng cho lòng trắc ẩn và trách nhiệm xã hội.

Ở chiều ngược lại, việc tiếp cận thiên nhiên hoàn toàn qua lăng kính công nghệ đang để lại những hệ lụy vô hình. Khi phần lớn hiểu biết của trẻ chỉ được gói gọn qua các video tua nhanh hay những hình ảnh đã qua chỉnh sửa trên nền tảng số, thế giới tự nhiên vô tình bị "phẳng hóa" và lý thuyết hóa. Trẻ có thể ghi nhớ đặc điểm sinh học của hàng chục loài động vật hoang dã để vượt qua các bài kiểm tra, nhưng mối liên kết cảm xúc giữa trẻ và thiên nhiên lại trở nên vô cùng mờ nhạt. Giữa việc "biết" về một loài vật qua thuật toán và việc thực sự "cảm nhận" được hơi thở, nhịp đập trái tim hay sự tồn tại bằng xương bằng thịt của nó ngoài đời thực là một khoảng cách mênh mông mà công nghệ, dù hiện đại đến đâu, cũng khó lòng lấp đầy hoàn toàn.

Điều trẻ cần không phải là thêm kiến thức, mà là thêm trải nghiệm

Nhận thức được thực tế này, nhiều phụ huynh tại các đô thị lớn đang chủ động tìm kiếm những giải pháp để kéo con ra khỏi bốn bức tường bê tông và sự cám dỗ của màn hình công nghệ. Từ các chuyến dã ngoại, nông trại giáo dục đến những mô hình tương tác với động vật, nhu cầu đưa trẻ trở lại gần hơn với thế giới tự nhiên đang trở thành một xu hướng đáng chú ý tại các đô thị lớn.

Thực tế, việc đưa thiên nhiên và động vật đến gần hơn với trẻ em trong môi trường đô thị không phải là một ý tưởng mới. Tại nhiều quốc gia phát triển như Singapore, Nhật Bản hay Hàn Quốc, các mô hình vườn thú quy mô nhỏ, khu bảo tồn giáo dục hoặc không gian trải nghiệm động vật trong thành phố đã tồn tại từ lâu và trở thành một phần trong hệ sinh thái giáo dục cộng đồng. Thay vì chỉ đóng vai trò giải trí, những mô hình này giúp trẻ hiểu hơn về đa dạng sinh học, hình thành ý thức tôn trọng sự sống và nhận thức về trách nhiệm của con người đối với môi trường.

Tại Việt Nam, xu hướng đưa thiên nhiên trở lại với tuổi thơ cũng đang dần hiện hữu qua sự xuất hiện của nhiều mô hình giáo dục trải nghiệm. Giữa nhịp sống đô thị ngày càng chật chội, những không gian này giống như các "khoảng thở xanh", nơi trẻ em có thể tạm rời xa màn hình để kết nối với thế giới tự nhiên bằng những trải nghiệm chân thực.

ZooJung tại Nha Trang là một trong những mô hình theo đuổi hướng tiếp cận đó. Được xây dựng với ý tưởng "khu rừng trong phố", nơi đây kết hợp giữa tham quan, giáo dục và trải nghiệm dành cho gia đình. Theo đơn vị vận hành, khuôn viên được thiết kế dựa trên các tiêu chuẩn về sinh cảnh tự nhiên, an toàn sinh học và phúc lợi động vật. Mục tiêu không chỉ là mang động vật đến gần hơn với con người, mà còn tạo cơ hội để trẻ học cách quan sát, lắng nghe và tôn trọng nhịp sống của muôn loài. Đây cũng là những bài học đầu tiên về sự đồng cảm mà không phải lúc nào sách vở hay công nghệ cũng có thể truyền tải trọn vẹn.

Điểm khác biệt cốt lõi của mô hình này nằm ở triết lý vận hành lấy phúc lợi động vật làm trọng tâm và hướng tới trải nghiệm "được hiểu" thay vì chỉ "được chạm". Tại đây, trẻ em không được khuyến khích xem động vật như những món đồ chơi để vuốt ve, chụp ảnh check-in một cách vô tội vạ phục vụ cho nhu cầu giải trí của con người. Khi trẻ được khuyến khích quan sát, lắng nghe và tôn trọng đời sống của các loài vật, trải nghiệm ấy có thể trở thành bài học đầu tiên về trách nhiệm, sự đồng cảm và lòng trắc ẩn.

Trong một thế giới ngày càng số hóa, "vitamin thiên nhiên" có lẽ không còn là phần bổ sung cho tuổi thơ, mà đang trở thành một nhu cầu thiết yếu. Bởi đôi khi, một lần được chạm vào thiên nhiên thật sự có thể mang lại những bài học về sự sống, sự đồng cảm và tình yêu thương mà không màn hình nào có thể thay thế.