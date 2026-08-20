13.000 người chấp hành xong án tù được vay vốn để phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống

TPO - Từ tháng 8/2023 đến nay, có 13.000 người chấp hành xong án phạt tù đã được vay vốn với tổng số tiền trên 1.000 tỷ đồng, để đầu tư sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống.

Sáng 20/8, Bộ Công an tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đặc xá và công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người được đặc xá năm 2026.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, cho biết đặc xá là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, thể hiện chính sách khoan hồng, nhân đạo, mang đậm bản sắc văn hóa và truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Từ năm 2009 đến nay, Chủ tịch nước đã quyết định đặc xá, tha tù trước thời hạn cho gần 100.000 người.

Công tác đặc xá năm 2026 được triển khai trong thời gian ngắn, yêu cầu khẩn trương. Tuy nhiên, các thành viên Hội đồng Tư vấn đặc xá cùng các ban, bộ, ngành, đặc biệt là các trại giam, trại tạm giam, cơ quan thi hành án hình sự Công an, Quân đội đã nhanh chóng hoàn tất hồ sơ, quy trình, thủ tục xét duyệt chặt chẽ, thận trọng, đúng đối tượng, điều kiện.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cho biết thêm quá trình xét duyệt được thực hiện công khai, minh bạch, khách quan, dân chủ, đúng quy định pháp luật. Hội đồng Tư vấn đặc xá đã báo cáo Chính phủ trình Chủ tịch nước ký quyết định đặc xá cho 9.950 người, để họ trở về với xã hội, sum họp cùng gia đình, người thân vào ngày 1/6.

Bên cạnh công tác đặc xá, Bộ Công an và các địa phương đã chú trọng xây dựng, nhân rộng các mô hình tái hòa nhập cộng đồng, hỗ trợ giải quyết việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù và người được đặc xá.

Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an

Cũng theo Phó Thủ tướng Thường trực, đến nay, cả nước đã xây dựng 1.846 mô hình tái hòa nhập cộng đồng, trong đó có 106 mô hình tiêu biểu, có sức lan tỏa, mang lại hiệu quả thiết thực. Từ tháng 8/2023 đến nay đã có 13.000 người chấp hành xong án phạt tù đã được vay vốn với tổng số tiền trên 1.000 tỷ đồng để đầu tư sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống.

"Tôi rất mong các cấp, ngành, tổ chức xã hội, doanh nghiệp, cá nhân, thân nhân các gia đình có người được đặc xá trở về hãy luôn dang rộng vòng tay, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để những người được đặc xá nhanh chóng tái hòa nhập cộng đồng, cùng chung tay xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, không kỳ thị, xa lánh người được đặc xá", Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc nhấn mạnh.

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an, cho biết sẽ chỉ đạo các cơ sở giam giữ trong Công an nhân dân làm tốt công tác tuyên truyền, quản lý, giáo dục phạm nhân; đối chiếu các quy định, diện đối tượng được đề nghị đặc xá để phạm nhân có ý thức lao động, cải tạo tốt, có cơ hội, điều kiện được xét duyệt đề nghị đặc xá.

Cùng với đó, các đơn vị sẽ kịp thời động viên những phạm nhân chưa được đặc xá, giúp họ yên tâm chấp hành án, tích cực học tập, lao động, cải tạo, hướng thiện để sớm đủ điều kiện hưởng chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước.

Sau khi người được đặc xá trở về địa phương, lực lượng Công an sẽ phối hợp với các ngành, các cấp, UBND địa phương và chính quyền cơ sở nắm tình hình, quản lý, hỗ trợ người được đặc xá tái hòa nhập cộng đồng; đồng thời tạo điều kiện để họ có việc làm, sớm ổn định cuộc sống.