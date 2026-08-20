Nước lũ cuốn trôi cầu tạm ở Nghệ An, đường vào bản bị chia cắt

TPO - Nước lũ cuồn cuộn đổ về đã cuốn trôi cây cầu tạm dẫn vào hai bản Yên Thắng và Cốc Tạt (xã Yên Hòa, Nghệ An) khiến hơn 300 hộ dân bị chia cắt.

Khoảnh khắc cầu tạm dẫn vào 2 bản Yên Thắng, Cốc Tạt (xã Yên Hòa, Nghệ An) bị lũ cuốn trôi.

Trưa 20/8, lãnh đạo xã Yên Hòa (tỉnh Nghệ An) cho biết, cây cầu tạm dẫn vào 2 bản Yên Thắng và Cốc Tạt của xã này vừa bị nước lũ cuốn trôi, gây chia cắt cục bộ.

Cụ thể, những ngày qua trên địa bàn xã Yên Hòa xảy ra mưa lớn. Đêm 19/8 và sáng 20/8, nước lũ từ thượng nguồn đổ về các sông, suối trên địa bàn nhiều. Trong mưa lũ, cây cầu tạm nằm trên tuyến đường dẫn vào hai bản Yên Thắng và Cốc Tạt đã bị nước cuốn trôi vào sáng 20/8.

Cây cầu tạm trước khi bị lũ cuốn trôi.

Cây cầu bị lũ cuốn đã khiến khoảng 300 hộ dân với gần 1.400 người dân bị cô lập.

“Cầu cũ kiên cố bị đợt mưa lũ năm ngoái làm hư hỏng. Cây cầu tạm này mới được dựng để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Kinh phí thi công cầu tạm vẫn chưa được thanh toán xong thì tiếp tục bị lũ cuốn trôi”, lãnh đạo xã Yên Hoà nói.

Cây cầu tạm bị nước lũ cuốn vào sáng 20/8.

Chính quyền xã Yên Hòa đã cử cán bộ, lực lượng tại chỗ xuống kiểm tra hiện trường, cắm biển cảnh báo, túc trực để không cho người dân tự ý vượt qua khu vực nước chảy xiết.