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Trình Quốc hội đề xuất không tổ chức cơ quan điều tra của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao

Luân Dũng - Trường Phong

TPO - Dự thảo Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi) bỏ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp huyện và quy định không tiếp tục tổ chức Cơ quan điều tra của Viện kiểm sát nhân dân Tối cao.

Tiếp tục Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, sáng 20/8, Quốc hội nghe trình bày tờ trình, báo cáo thẩm tra về dự án Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi).

Trình bày định hướng, chính sách dự án Luật, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết, việc sửa đổi Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự nhằm thể chế hóa chủ trương quan điểm của Đảng; kiện toàn hệ thống cơ quan điều tra; hoàn thiện quy định về nhiệm vụ, quyền hạn, thẩm quyền điều tra; tháo gỡ các vướng mắc, bất cập trong thực tiễn.

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Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an. Ảnh: Như Ý

Dự thảo Luật đề xuất bỏ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp huyện để phù hợp mô hình tổ chức bộ máy mới của Công an nhân dân; bổ sung quy định giao Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết về tổ chức, bộ máy Cơ quan điều tra của Công an nhân dân trên cơ sở căn cứ vào cơ cấu tổ chức của Bộ Công an.

Dự thảo cũng quy định không tiếp tục tổ chức Cơ quan điều tra của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; bổ sung quy định giao Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định chi tiết về tổ chức, bộ máy Cơ quan điều tra trong Quân đội nhân dân trên cơ sở căn cứ vào cơ cấu tổ chức của Bộ Quốc phòng; bổ sung quy định để chuyển thẩm quyền của Cơ quan điều tra của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao cho Cơ quan điều tra của Công an nhân dân và trong Quân đội nhân dân.

Dự thảo luật sửa đổi, bổ sung quy định về thẩm quyền của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp tỉnh theo hướng được tiến hành điều tra các vụ án hình sự của Bộ luật Hình sự khi các tội phạm đó thuộc thẩm quyền xét xử của Tòa án nhân dân...

Để bảo đảm sự linh hoạt, tính thống nhất, toàn diện trong việc thực hiện thẩm quyền điều tra vụ án, dự thảo Luật giao Bộ trưởng Bộ Công an quyết định về việc phân công, điều chuyển thẩm quyền điều tra giữa các cơ quan điều tra của Công an nhân dân và giao Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định về việc phân công, điều chuyển thẩm quyền điều tra giữa các cơ quan điều tra trong Quân đội nhân dân...

Đề xuất các giải pháp để khắc phục những khó khăn, vướng mắc

Trình bày báo cáo thẩm tra dự án Luật, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu cho biết, cơ quan thẩm tra tán thành phương án không tiếp tục tổ chức Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

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Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu. Ảnh: Như Ý

Bên cạnh đó, cơ quan thẩm tra đề nghị Chính phủ nghiên cứu đề xuất các giải pháp để khắc phục những khó khăn, vướng mắc có thể phát sinh khi thực hiện thay đổi này trên thực tế.

Ủy ban Pháp luật và Tư pháp tán thành bổ sung quy định để chuyển thẩm quyền của Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao cho Cơ quan điều tra trong Công an nhân dân và trong Quân đội nhân dân, đồng thời sửa đổi, bổ sung quy định về thẩm quyền của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp tỉnh.

Cơ quan thẩm tra cũng tán thành phương án giao Bộ trưởng Bộ Công an quy định về việc phân công, điều chuyển thẩm quyền điều tra giữa các cơ quan điều tra của Công an nhân dân; giao Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định về việc phân công, điều chuyển thẩm quyền điều tra giữa các cơ quan điều tra trong Quân đội nhân dân.

Luân Dũng - Trường Phong
#Luật Tổ chức cơ quan điều tra #Viện Kiểm sát #Bộ Công an #điều tra #quyền hạn #Quốc hội

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