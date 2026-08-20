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Nam thanh niên đứt lìa hai chân được nối liền thành công

An Yên

TPO - Bệnh viện đa khoa Bà Rịa phẫu thuật nối thành công bàn chân phải, vùng cổ chân trái của nam bệnh nhân bị đứt gần lìa sau tai nạn lao động.

Ngày 20/8, lãnh đạo Bệnh viện đa khoa Bà Rịa, TP.HCM cho biết 2 ê kíp phẫu thuật của Khoa Chấn thương chỉnh hình đã nối bàn chân thành công cho một nam bệnh nhân. Bệnh nhân này nhập viện trong tình trạng đứt gần lìa bàn chân phải và đứt gần lìa vùng cổ chân trái.

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2 ê kíp cùng lúc phẫu thuật cho bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Bệnh nhân là nam công nhân 59 tuổi, bị tai nạn lao động khiến bàn chân phải và vùng cổ chân trái gần đứt lìa, được đưa đến Bệnh viện đa khoa Bà Rịa cấp cứu lúc 9 giờ ngày 19/8.

Qua thăm khám, bệnh nhân bị đứt gần lìa bàn chân phải, phần bàn chân chỉ còn dính một phần da gan chân; đồng thời đứt gần lìa vùng cổ chân trái, còn dính một phần da mặt sau. Tổn thương phức tạp liên quan đến nhiều cấu trúc quan trọng của 2 chi dưới.

Dưới sự chỉ đạo và điều phối của ban lãnh đạo bệnh viện, các ê kíp nhanh chóng được huy động, khẩn trương triển khai phẫu thuật cấp cứu.

Cùng lúc 2 ê kíp phẫu thuật của Khoa Chấn thương chỉnh hình phối hợp đồng thời, tập trung xử trí tổn thương ở 2 chi dưới. Các phẫu thuật viên tiến hành kết hợp xương, khâu nối gân, nối mạch máu và thần kinh, từng bước phục hồi cấu trúc giải phẫu và tái lập tuần hoàn cho 2 chi bị tổn thương.

Sau gần 4 giờ phẫu thuật, các tổn thương chính được xử trí, tuần hoàn 2 chi được tái lập, tạo điều kiện cho quá trình bảo tồn chi thể và phục hồi chức năng về sau.

Lãnh đạo Bệnh viện đa khoa Bà Rịa cho biết phẫu thuật thành công là bước đầu của quá trình phục hồi. Với những trường hợp đứt gần lìa chi thể, việc tái lập tuần hoàn và bảo tồn chi chỉ là bước đầu.

Người bệnh tiếp tục cần được theo dõi sát tưới máu, tình trạng vết thương, nguy cơ nhiễm trùng, liền xương cũng như sự phục hồi của gân và thần kinh. Sau khi tình trạng ổn định, quá trình phục hồi chức năng sẽ được triển khai từng bước, phù hợp với tiến triển của tổn thương, hướng đến mục tiêu bảo tồn tối đa chức năng của 2 chi dưới.

An Yên
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